Mỹ nhân Hoa ngữ tạo dáng dưới ô trong suốt: Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba thần thái ngút ngàn nhưng vẫn chưa bằng trùm cuối

Sao quốc tế 15/12/2021 16:00

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, dàn mỹ nhân Cbiz tạo dáng với ô trong suốt khiến người hâm mộ tan chảy.

Trong những concept chụp ảnh dự sự kiện hay khoảnh khắc đời thường của dàn mỹ nhân Hoa Ngữ thường có kiểu tạo dáng với chiếc ô trong suốt. Với "phụ kiện" hết sức đơn giản này, các ngôi sao đã có những tấm hình gây bão mạng xã hội. Các mỹ nhân Cbiz luôn biến hóa đa dạng cùng chiếc ô với vô vàn kiểu tạo hình từ "cool ngầu", “so deep” đến "thơ mộng", “diễm lệ”, thậm chí có thể tạo ra khoảnh khắc để đời.

Cùng xem khi các nữ minh tinh nổi tiếng như: Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Thi Thi, Lưu Diệc Phi, Angelababy, Cúc Tịnh Y, Triệu Lộ Tư... khi tạo dáng với ô trong suốt sẽ như thế nào nhé!

Mỹ nhân Hoa ngữ tạo dáng dưới ô trong suốt: Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba thần thái ngút ngàn nhưng vẫn chưa bằng trùm cuối - Ảnh 1Mỹ nhân Hoa ngữ tạo dáng dưới ô trong suốt: Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba thần thái ngút ngàn nhưng vẫn chưa bằng trùm cuối - Ảnh 2

Địch Lệ Nhiệt Ba diện váy trắng đứng cầm ô trong suốt dưới mưa. Dưới làn mưa lất phất rơi nhẹ, hình ảnh Nhiệt Ba cầm chiếc ô trong suốt đậm chất nghệ thuật như thước ảnh được cắt ra từ bộ phim điện ảnh vậy. Khoảnh khắc này ngay lập tức gây bão nhờ vẻ đẹp xuất thần.

Mỹ nhân Hoa ngữ tạo dáng dưới ô trong suốt: Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba thần thái ngút ngàn nhưng vẫn chưa bằng trùm cuối - Ảnh 3

Vẫn nhan sắc cực phẩm cùng thần thái cao quý, Địch Lệ Nhiệt Ba như cô tiểu thư quý tộc khi tạo dáng với ô trong suốt.

Mỹ nhân Hoa ngữ tạo dáng dưới ô trong suốt: Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba thần thái ngút ngàn nhưng vẫn chưa bằng trùm cuối - Ảnh 4Mỹ nhân Hoa ngữ tạo dáng dưới ô trong suốt: Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba thần thái ngút ngàn nhưng vẫn chưa bằng trùm cuối - Ảnh 5

Không hổ danh là "thần tiên tỷ tỷ", Lưu Diệc Phi chưa bao giờ khiến người hâm mộ thất vọng về nhan sắc. Đặc biệt, khi tạo hình với ô trong suốt, Lưu Diệc Phi gây ấn tượng với vẻ đẹp thanh thuần, trong trẻo, nhẹ nhàng. Trông Lưu Diệc Phi như hóa thân của nàng thiên thần bước xuống trần gian vậy.

 Mỹ nhân Hoa ngữ tạo dáng dưới ô trong suốt: Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba thần thái ngút ngàn nhưng vẫn chưa bằng trùm cuối - Ảnh 6Mỹ nhân Hoa ngữ tạo dáng dưới ô trong suốt: Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba thần thái ngút ngàn nhưng vẫn chưa bằng trùm cuối - Ảnh 7

Dương Tử tạo dáng dưới chiếc ô trong suốt đứng dưới màn mưa, tạo ra cảm giác u buồn, mong manh làm ai cũng muốn che chở. Nét đẹp dịu dàng, đằm thắm kết hợp với chiếc ô trong suốt, nhìn Dương Tử cứ như nàng công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích vậy.

 Mỹ nhân Hoa ngữ tạo dáng dưới ô trong suốt: Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba thần thái ngút ngàn nhưng vẫn chưa bằng trùm cuối - Ảnh 8

Angela Baby tạo hình với chiếc ô trong suốt cùng phong cách như nữ sinh khiến dân tình mê mẩn. Trông bà xã Huỳnh Hiểu Minh vô cùng đáng yêu, thân thiện và tràn đầy sức sống khi vừa che ô, lại vừa vẫy tay chào fan hâm mộ.

Mỹ nhân Hoa ngữ tạo dáng dưới ô trong suốt: Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba thần thái ngút ngàn nhưng vẫn chưa bằng trùm cuối - Ảnh 9

Cúc Tịnh Y khoe góc nghiêng thần thái cùng chiếc ô trong suốt giữa màn đêm. Nét trong sáng, thuần khiết của người đẹp khiến bao người ngây ngất ngắm nhìn.

Mỹ nhân Hoa ngữ tạo dáng dưới ô trong suốt: Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba thần thái ngút ngàn nhưng vẫn chưa bằng trùm cuối - Ảnh 10

Vốn được biết đến là "đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh", Cảnh Điềm như nàng tiên bước ra từ tranh vẽ với làn da trắng mịn cùng chiếc ô trong suốt. Dù đằng sau là bầu trời âm u nhưng Cảnh Điềm vẫn tỏa sáng nhờ nhan sắc và thần thái xuất thần.

Mỹ nhân Hoa ngữ tạo dáng dưới ô trong suốt: Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba thần thái ngút ngàn nhưng vẫn chưa bằng trùm cuối - Ảnh 11

Triệu Lệ Dĩnh gây ấn tượng với khoảnh khắc cầm ô trong suốt đi giữa trời mưa. Vẻ đẹp trẻ trung, năng động của nữ diễn viên nhận được cơn mưa lời khen của khán giả.

Mỹ nhân Hoa ngữ tạo dáng dưới ô trong suốt: Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba thần thái ngút ngàn nhưng vẫn chưa bằng trùm cuối - Ảnh 12

Lưu Thi Thi luôn mang đến cho khán giả cảm giác nữ tính, nhẹ nhàng, thanh khiết. Đặc biệt, khi tạo hình với chiếc ô trong suốt, bà mẹ một con luôn khiến không ít người phải ghen tỵ với nhan sắc tuyệt mỹ.

Mỹ nhân Hoa ngữ tạo dáng dưới ô trong suốt: Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba thần thái ngút ngàn nhưng vẫn chưa bằng trùm cuối - Ảnh 13

'Mỹ nhân Tân Cương' Cổ Lực Na Trát đốn tim người hâm mộ khi tạo hình với chiếc ô trong suốt giữa trời tuyết trắng. Vẻ đẹp trong trẻo của Na Trát như nàng tiểu thư quý tộc vừa quyến rũ lại không kém phần sang chảnh.

Mỹ nhân Hoa ngữ tạo dáng dưới ô trong suốt: Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba thần thái ngút ngàn nhưng vẫn chưa bằng trùm cuối - Ảnh 14

Triệu Lộ Tư  khiến người hâm mộ mê mẩn với khoảnh khắc tạo hình bên chiếc ô trong suốt. Vẻ đẹp ngọt ngào, trong veo như mối tình đầu của 'thánh nữ xuyên không' khiến ai cũng phải 'đổ gục'.

Mỹ nhân Hoa ngữ tạo dáng dưới ô trong suốt: Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba thần thái ngút ngàn nhưng vẫn chưa bằng trùm cuối - Ảnh 15

Đàm Tùng Vận gây thương nhớ cho khán giả bởi nét đẹp trong trẻo nhưng hơi đượm buồn khi tạo hình với chiếc ô trong suốt.

Mỹ nhân Hoa ngữ tạo dáng dưới ô trong suốt: Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba thần thái ngút ngàn nhưng vẫn chưa bằng trùm cuối - Ảnh 16Mỹ nhân Hoa ngữ tạo dáng dưới ô trong suốt: Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba thần thái ngút ngàn nhưng vẫn chưa bằng trùm cuối - Ảnh 17

Dù tài năng có hạn nhưng không thể phủ nhận nhan sắc của Dương Siêu Việt vô cùng nổi trội. Cứ nhìn những hình ảnh này thì bạn sẽ hiểu, trông Dương Siêu Việt như một tiểu thư đài các khi tạo dáng dưới chiếc ô, khí chất này mà không làm minh tinh thì hơi phí.

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Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Lưu Diệc Phi ô trong suốt

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