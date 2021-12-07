Địch Lệ Nhiệt Ba lộ diện với chiếc mũi biến dạng hậu tin đồn sống chung với Dương Dương

Sao quốc tế 07/12/2021 09:55

Chiếc mũi khác lạ của Địch Lệ Nhiệt Ba trong một sự kiện mới đây đã làm dấy lên nghi vấn người đẹp đã trùng tu lại nhan sắc của mình trong thời gian gần đây.

Sau khi hàng loạt khoảnh khắc "trùng hợp" đến kỳ lạ của Địch Lệ Nhiệt BaDương Dương được tung ra, tin đồn 2 diễn viên đã về dọn về sống chung sau thời gian yêu nhau đã được lan truyền nhanh trên MXH. Tuy chính chủ vẫn chưa lên tiếng gì nhưng động thái của cặp đôi đang được "soi" từng li từng tí.

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Địch Lệ Nhiệt Ba xinh đẹp và trẻ trung tại một sự kiện thời trang vào tối ngày 6/12

Trong sự kiện livestream của một thương hiệu thời trang vào chiều tối ngày 6/12 vừa qua, Địch Lệ Nhiệt Ba đã lần đầu lộ diện sau khi nổ ra tin đồn cô và Dương Dương đang chung sống. Như thường ngày, nữ diễn viên xuất hiện với diện mạo xinh đẹp, trẻ trung. Tuy nhiên, thứ chiếm spotlight nhất MXH xứ Trung lại là chiếc mũi của cô.

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Nhiều bình luận cho rằng, phần đầu mũi và sóng mũi của Địch Lệ Nhiệt Ba trở nên thon gọn lạ thường, khác hẳn so với trước đây

Nhiều bình luận cho rằng, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn rất xinh đẹp nhưng nhan sắc có vài phần khác lạ, chủ yếu cảm giác đó đến từ chiếc mũi của cô. Theo đó, phần đầu mũi và sóng mũi của cô bỗng trở nên thon gọn lạ thường, khác hẳn so với trước đây.

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Có ý kiến còn cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba đã trùng tu nhan sắc để phần mũi được thanh thoát hơn

Nhiều cư dân mạng đã nhanh chóng so sánh hình ảnh trước đây của Địch Lệ Nhiệt Ba với những hình ảnh trong sự kiện tối qua để chỉ ra rằng, chiếc mũi "biến dạng" này đã khiến tổng thể visual của cô thay đổi khá nhiều. Có ý kiến còn cho rằng người đẹp đã trùng tu nhan sắc để phần mũi được thanh thoát hơn.

Ảnh: Internet

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