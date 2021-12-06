Sau nửa năm chia tay, Dương Mịch 'quay xe', trở về bên Ngụy Đại Huân?

Sao quốc tế 06/12/2021 12:02

Tin tức này khiến netizen đứng ngồi không yên vì nhiều người vẫn luôn mong ngóng việc cặp đôi có thể trở về bên nhau.

Mới đây, trên một diễn đàn mạng xứ Trung, một blogger đã tiết lộ thông tin gây xôn xao rằng Dương MịchNgụy Đại Huân đã tái hợp sau gần nửa năm "đường ai nấy đi". Sự việc này nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên MXH khiến nhiều người bàn tán. Tuy nhiên, hai người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng xác nhận hay bác bỏ việc này.

duong mich 1
Bài đăng của một blogger gây xôn xao với thông tin Dương Mịch và tình trẻ Ngụy Đại Huân đã tái hợp

Tuy vậy, theo trang NetEase, khả năng tin đồn này là "pha-ke" rất cao. Lý giải cho việc này, NetEase cho biết, trước đó khi chia tay, cặp đôi Mịch - Huân chẳng vui vẻ gì, thậm chí "hận không g*ết được nhau". Vả lại , Ngụy Đại Huân cũng từng níu kéo Dương Mịch nhưng lại bị người đẹp thẳng thừng từ chối.

duong mich 2
Ngụy Đại Huân từng níu kéo Dương Mịch nhưng lại bị người đẹp thẳng thừng từ chối

Ngay sau khi "đường ai nấy đi" với Dương Mịch, Ngụy Đại Huân đã nhanh chóng trở lại với cuộc sống ăn chơi như thuở trước. Thiếu gia "phú nhị đại" này có các buổi vui vẻ cùng các sao nữ và hot girl mạng mới, cuộc sống cũng nhộn nhịp hơn hẳn.

Về phía Dương Mịch, nữ minh tinh này vốn là một người khá thoải mái trong chuyện yêu đương, một khi chia tay, cô cũng chẳng nhớ nhung người cũ nữa nên đối với Ngụy Đại Huân - người đã bên cô gần 2 năm, Dương Mịch cũng nhanh chóng chẳng còn nhớ nhung gì cả.

duong mich 3
Dương Mịch từng ngầm khẳng định cả hai đã chia tay dù chưa từng công khai hẹn hò

Trong suốt thời gian yêu nhau, Dương Mịch và Ngụy Đại Huân chưa từng công khai, nhưng có một lần khi trả lời phỏng vấn, câu nói của Dương Mịch như ngầm khẳng định cả hai đã chia tay. Cụ thể, cô nói: “Người ấy cũng giống như cầu vồng, phải gặp thì mới hiểu được. Tôi và mọi người cùng nhau chờ đợi cầu vồng nhé. Tôi cũng đang khát khao tìm thấy cầu vồng của bản thân, cũng hy vọng ai trong chúng ta cũng gặp được điều kỳ diệu ấy của chính mình. Người ấy là có thật, tình yêu ấy cũng là thật”.

Địch Lệ Nhiệt Ba chính thức 'về chung một nhà' với Dương Dương?

Địch Lệ Nhiệt Ba chính thức 'về chung một nhà' với Dương Dương?

Người hâm mộ đã nhanh chóng soi được những chi tiết trong các bức ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương cho thấy cả hai đang hẹn hò và đã dọn về sống chung với nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngụy Đại Huân Dương Mịch và Ngụy Đại Huân Dương Mịch chia tay

TIN LIÊN QUAN

Địch Lệ Nhiệt Ba chính thức 'về chung một nhà' với Dương Dương?

Địch Lệ Nhiệt Ba chính thức 'về chung một nhà' với Dương Dương?

Mẹ ruột Phùng Thiệu Phong khóc hết nước mắt, cầu xin Triệu Lệ Dĩnh tái hôn với con trai?

Mẹ ruột Phùng Thiệu Phong khóc hết nước mắt, cầu xin Triệu Lệ Dĩnh tái hôn với con trai?

Top 4 nữ diễn viên Hoa ngữ 'thất bại' nhất năm 2021: Ngoài Triệu Lộ Tư còn có 1 sao hạng A cũng bất ngờ góp mặt

Top 4 nữ diễn viên Hoa ngữ 'thất bại' nhất năm 2021: Ngoài Triệu Lộ Tư còn có 1 sao hạng A cũng bất ngờ góp mặt

Tạ Đình Phong bị quý tử từ mặt, lời nói khó nghe đến mức rơi nước mắt

Tạ Đình Phong bị quý tử từ mặt, lời nói khó nghe đến mức rơi nước mắt

Nữ idol 'chị gái BTS' có vòng 1 'bốc lửa' từng ngồi tù vì tống tiền Lee Byung Hun nay đổi đời, thu nhập 14 tỷ chỉ sau 5 ngày

Nữ idol 'chị gái BTS' có vòng 1 'bốc lửa' từng ngồi tù vì tống tiền Lee Byung Hun nay đổi đời, thu nhập 14 tỷ chỉ sau 5 ngày

Các 'thánh nữ trà xanh' của C-biz: Triệu Lộ Tư 'không có tuổi' với những cái tên khác

Các 'thánh nữ trà xanh' của C-biz: Triệu Lộ Tư 'không có tuổi' với những cái tên khác

TIN MỚI NHẤT

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 52 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 3 giờ 52 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 4 giờ 22 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 5 giờ 22 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 5 giờ 52 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào