Sau nửa năm chia tay, Dương Mịch 'quay xe', trở về bên Ngụy Đại Huân?

Tin tức này khiến netizen đứng ngồi không yên vì nhiều người vẫn luôn mong ngóng việc cặp đôi có thể trở về bên nhau.

Mới đây, trên một diễn đàn mạng xứ Trung, một blogger đã tiết lộ thông tin gây xôn xao rằng Dương Mịch và Ngụy Đại Huân đã tái hợp sau gần nửa năm "đường ai nấy đi". Sự việc này nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên MXH khiến nhiều người bàn tán. Tuy nhiên, hai người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng xác nhận hay bác bỏ việc này.

Bài đăng của một blogger gây xôn xao với thông tin Dương Mịch và tình trẻ Ngụy Đại Huân đã tái hợp

Tuy vậy, theo trang NetEase, khả năng tin đồn này là "pha-ke" rất cao. Lý giải cho việc này, NetEase cho biết, trước đó khi chia tay, cặp đôi Mịch - Huân chẳng vui vẻ gì, thậm chí "hận không g*ết được nhau". Vả lại , Ngụy Đại Huân cũng từng níu kéo Dương Mịch nhưng lại bị người đẹp thẳng thừng từ chối.

Ngụy Đại Huân từng níu kéo Dương Mịch nhưng lại bị người đẹp thẳng thừng từ chối

Ngay sau khi "đường ai nấy đi" với Dương Mịch, Ngụy Đại Huân đã nhanh chóng trở lại với cuộc sống ăn chơi như thuở trước. Thiếu gia "phú nhị đại" này có các buổi vui vẻ cùng các sao nữ và hot girl mạng mới, cuộc sống cũng nhộn nhịp hơn hẳn.

Về phía Dương Mịch, nữ minh tinh này vốn là một người khá thoải mái trong chuyện yêu đương, một khi chia tay, cô cũng chẳng nhớ nhung người cũ nữa nên đối với Ngụy Đại Huân - người đã bên cô gần 2 năm, Dương Mịch cũng nhanh chóng chẳng còn nhớ nhung gì cả.

Dương Mịch từng ngầm khẳng định cả hai đã chia tay dù chưa từng công khai hẹn hò

Trong suốt thời gian yêu nhau, Dương Mịch và Ngụy Đại Huân chưa từng công khai, nhưng có một lần khi trả lời phỏng vấn, câu nói của Dương Mịch như ngầm khẳng định cả hai đã chia tay. Cụ thể, cô nói: “Người ấy cũng giống như cầu vồng, phải gặp thì mới hiểu được. Tôi và mọi người cùng nhau chờ đợi cầu vồng nhé. Tôi cũng đang khát khao tìm thấy cầu vồng của bản thân, cũng hy vọng ai trong chúng ta cũng gặp được điều kỳ diệu ấy của chính mình. Người ấy là có thật, tình yêu ấy cũng là thật”.

Địch Lệ Nhiệt Ba chính thức 'về chung một nhà' với Dương Dương? Người hâm mộ đã nhanh chóng soi được những chi tiết trong các bức ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương cho thấy cả hai đang hẹn hò và đã dọn về sống chung với nhau.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-nua-nam-chia-tay-duong-mich-quay-xe-tro-ve-ben-nguy-dai-huan-440080.html