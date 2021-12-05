Top 4 nữ diễn viên Hoa ngữ 'thất bại' nhất năm 2021: Ngoài Triệu Lộ Tư còn có 1 sao hạng A cũng bất ngờ góp mặt

Trái với kỳ vọng của nhiều người, sự trở lại trong năm 2021 của 4 nữ diễn viên sau đây lại bị chê là thất bại vô cùng. Ngoài những cái tên được cho là triển vọng, còn có 1 sao hạng A lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm cũng bị lọt vào tầm ngắm.

Ngoài ra, diễn xuất của Dương Tử cũng là một điểm trừ lớn của Nữ bác sĩ tâm lý. Từ trước đến nay, lối diễn xuất cứng đờ, một màu của cô thường bị chê nhiều nhưng đến bộ phim này mới thật sự là đỉnh điểm khi màn thể hiện của cô được đánh giá là thua xa nữ phụ Chương Nhược Nam. Ngoài ra, do sự trang điểm quá kỹ càng, biểu cảm vốn đã không tự nhiên của Dương Tử nay lộ ra sự "giả trân" vô cùng khiến khán giả nhiều phen ngán ngẩm với lối "diễn như không diễn" của cô.

Bộ phim truyền hình Nữ bác sĩ tâm lý là sự trở lại duy nhất trong năm 2021 này của Dương Tử, nhưng tưởng chừng là "bom tấn", dự án này nhanh chóng trở thành một trong những "bom xịt" thê thảm nhất từ trước đến nay của nữ diễn viên. Kể từ khi ra mắt, bộ phim này đã vướng vào vô vàn tranh cãi, thị phi và drama không hồi kết khiến netizen chẳng còn muốn xem phim mà tập trung vào các màn đấu tố xung quanh nó.

Triệu Lộ Tư

Nhiều khán giả nhận xét, các vai diễn của cô quá 'một màu', nữ diễn viên cũng không có nhiều đột phá trong nét diễn của mình

Cái tên tiếp theo trong danh sách này chính là Triệu Lộ Tư. Nhiều khán giả nhận xét, các vai diễn của cô quá "một màu", nữ diễn viên cũng không có nhiều đột phá trong nét diễn của mình. Tưởng như cô có thể "thừa thắng xông lên" sau sự thành công của Trường Ca hành, nhưng không ngờ những tác phẩm tiếp theo trong năm nay của Triệu Lộ Tư lại bị nhận xét là "dở không có gì nhận xét nổi".

Hai bộ phim Vô tình nhặt được tổng tài hay Quốc Tử Giám có một nữ đệ tử của 'thánh nữ trà xanh' không đạt nhiều thành tích cao trên các bảng xếp hạng

Hai bộ phim Vô tình nhặt được tổng tài hay Quốc Tử Giám có một nữ đệ tử của "thánh nữ trà xanh" không đạt nhiều thành tích cao trên các bảng xếp hạng và đều bị xếp vào danh sách "bom xịt" của cô nàng khi điểm đánh giá chỉ ở mức trung bình mà các lượt bàn luận của người xem trên MXH cũng không nhiều. Nhiều người cho rằng, chính lối diễn xuất một màu của Triệu Lộ Tư chính là nguyên do lớn nhất của việc này.

Cúc Tịnh Y

Diễn xuất của nữ diễn viên cùng bạn diễn là Trịnh Nghiệp Thành trong bộ phim Hãy yêu nhau dưới ánh trăng tròn bị chê nhiều đến tội nghiệp

Thật ra, sự xuất hiện của cái tên Cúc Tịnh Y là điều hiển nhiên nhất trong danh sách này. Diễn xuất của nữ diễn viên cùng bạn diễn là Trịnh Nghiệp Thành trong bộ phim Hãy yêu nhau dưới ánh trăng tròn bị chê nhiều đến tội nghiệp, điểm douban của bộ phim cũng thê thảm không kém với loạt đánh giá 1 sao khiến bộ phim này thuộc hàng tệ nhất trong sự nghiệp của cô.

Nhiều người cho rằng Cúc Tịnh Y 'sợ xấu' khi lên phim

Tưởng chừng dự án tiếp theo mang tên Gia Nam truyện của Cúc Tịnh Y sẽ đưa cô thoát khỏi sự định kiến của khán giả, nhưng không, bộ phim này cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Lối trang điểm và tạo hình của "mỹ nữ 4000 năm" bị chê là "một màu" khi cô thường makeup đậm bất chấp hoàn cảnh trong khi diễn xuất thì nhạt nhòa khiến người xem ngán ngẩm không biết khi nào biểu cảm của cô mới được bằng 1 phần độ cồng kềnh của trang điểm và phụ kiện trong phim.

Dương Mịch

Tuy là sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ nhưng cả hai bộ phim trong năm 2021 của Dương Mịch đều bị chê là nhạt nhẽo, thậm chí là 'rác'

Tuy là sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ nhưng cả hai bộ phim trong năm 2021 của Dương Mịch đều bị chê là nhạt nhẽo, thậm chí là "rác". Đối với dự án Bạo phong nhãn, bộ phim vốn được nữ diễn viên chọn để làm màn tái xuất đầu tiên trong năm 2021 của mình nhưng lại không được nhiều người chú ý khi lên sóng. Với điểm douban chỉ đạt có 6,5, nhiều người chê bộ phim này không có sức hút và cho rằng đây là một nước đi sai lầm của nữ diễn viên.

Nhiều ý kiến cho rằng Dương Mịch đã qua thời đóng phim cổ trang ngôn tình, không còn phù hợp với các mọt phim như vậy nữa

Bộ phim tiếp theo của Dương Mịch trong năm 2021 là Hộc châu phu nhân, đánh dấu sự tái hợp với Trần Vỹ Đình sau 7 năm kể từ Cổ Kiếm Kỳ Đàm (2014) cũng không gây được nhiều tiếng vang. Một phần vì cặp phụ được "buff" quá nhiều nên không thể tránh khỏi sự nhạt nhòa của hai diễn viên chính. Ngoài ra, nhiều ý kiến cho rằng Dương Mịch đã qua thời đóng phim cổ trang ngôn tình, không còn phù hợp với các motif phim như vậy nữa.

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