Ngôi sao của chương trình Love Island tiết lộ cô suýt bị một cậu bé học trung học cưỡng hiếp ngay giữa ban ngày trong công viên.

Zara McDermott, - một trong những ngôi sao bước ra từ chương trình truyền hình thực tế Love Island đã tiết lộ với BBC rằng bản thân từng suýt bị cưỡng hiếp trong một công viên địa phương bởi một cậu bé mặc đồng phục học sinh. Cô cho biết thêm, thủ phạm có một khuôn mặt đầy tàn nhang và đã đè cô vào hàng rào để tấn công tình dục giữa ban ngày.

Zara McDermott đã tiết lộ rằng bản thân từng suýt bị cưỡng hiếp bởi một học sinh trung học

Ngôi sao 24 tuổi cho biết: "Hắn ta đã theo tôi từ khu High Street. Tôi có cảm giác rằng hắn là một học sinh trung học vì tôi có thể nhìn thấy được đồng phục. Hắn còn có một khuôn mặt rất nam tính và đầy tàn nhang.

Hắn ta từ từ tiến lại gần đến mức tôi có thể nghe thấy những lời tục tĩu mà anh ta đang nói về tôi. Thật sự lúc đó tôi đã khá sợ hãi rồi."

Ngay sau đó, Zara McDermott đã bị thủ phạm thiếu niên này tấn công nhưng may mắn cho cô có những người cùng đi dạo trong công viên lúc ấy đã cứu cô. Tuy nhiên, tên này vẫn đe dọa cô trong khi bỏ chạy.

Zara McDermott may mắn đã được những người cùng đi dạo trong công viên lúc ấy đã cứu giúp

Được biết, vụ tấn công này xảy ra vào 4 năm trước, là lúc mà Zara McDermott mới 20 tuổi, ngay trước khi cô tham gia vào chương trình truyền hình thực tế Love Island. Cô nói thêm: "Tôi đã thật sự sốc trước sức mạnh của một thiếu niên với vẻ ngoài chỉ mới 15 tuổi".

Ngay sau đó, Zara McDermott đã báo cảnh sát nhưng theo cô được biết thì kẻ tấn công cô đã không bao giờ được tìm ra dù cho họ đã truy nã hắn trong khoảng thời gian dài.

Ảnh: The Sun

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