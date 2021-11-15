Nóng: Tạ Đình Phong kiên quyết đưa con riêng của Vương Phi vào gia phả mặc kệ 2 con trai ruột?

Sao quốc tế 15/11/2021 12:04

Tạ Đình Phong mong muốn được đám cưới với Vương Phi sau đó thêm con riêng của cô vào gia phả nhà họ Tạ, tuy nhiên sự việc đã vướng phải sự phản đối của ông Tạ Hiền - bố ruột của nam tài tử.

Tạ Đình PhongVương Phi có một mối tình khá "dai dẳng" kéo dài đến 2 thập kỷ và luôn thu hút được sự quan tâm của công chúng. Tuy vậy, cả hai đều bị chê bai là những bậc phụ huynh thiếu trách nhiệm đối với con cái.

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Tạ Đình Phong và Vương Phi có một mối tình khá 'dai dẳng' kéo dài đến 2 thập kỷ

Mới đây, theo một nguồn tin từ trang BJH, Tạ Đình Phong đang lên kế hoạch để đưa con gái ruột của người tình Vương Phi là Lý Yên vào gia phả nhà họ Tạ. Thái độ này được nhận xét là khác "một trời một vực" so với cách nam diễn viên đối xử với hai con trai ruột. Được biết, anh không thường xuyên chăm nom các con, thậm chí ngay cả sinh nhật của hai con, anh cũng không có mặt.

Trước đây, trong một lần sinh nhật của Lý Yên, Tạ Đình Phong còn tự tay xuống bếp, nấu một bàn cơm ngon chiêu đãi con gái của người tình. Điều này thấy rõ nam tài tử vô cùng quý mến con gái riêng của Vương Phi.

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Tạ Đình Phong thương yêu con gái của Vương Phi hơn hẳn hai cậu con trai của mình với Trương Bá Chi

Đối mặt với ước muốn này của con trai, ông Tạ Hiền - bố ruột Tạ Đình Phong đã tỏ thái độ khá gay gắt và phản đối việc này. Điều này cũng khá dễ hiểu khi ông luôn khẳng định mình luôn quý mến con dâu cũ là Trương Bá Chi và dành tình cảm đặc biệt cho hai cháu trai. Thậm chí, ông còn từng tuyên bố mình chỉ có duy nhất một con dâu là nữ diễn viên họ Trương mà thôi.

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Ông Tạ Hiền từng tuyên bố mình chỉ có duy nhất một con dâu là Trương Bá Chi

Ngoài ra, trang BJH còn cho biết, việc đưa con gái của Vương Phi vào gia phả họ Tạ còn khó hơn việc Vương Phi trở thành con dâu của ông Tạ Hiền rất nhiều lần. Tuy nhiên, thông tin này cũng mới chỉ là tin đồn trên Internet và thực hư ra sao chắc chỉ có những người trong cuộc là hiểu rõ nhất.

Ảnh: Internet

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Từ khóa:   Vương Phi Trương Bá Chi Trương Bá Chi - Tạ Đình Phong

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