Vương Phi chỉ nói vỏn vẹn 3 từ này khi bố ruột Tạ Đình Phong gay gắt không nhận cô làm con dâu

Sao quốc tế 08/11/2021 10:02

Bố ruột của Tạ Đình Phong từ lâu đã lộ rõ thái độ chỉ yêu quý một mình con dâu cũ là Trương Bá Chi mà không đoái hoài gì đến thiên hậu C-pop Vương Phi khi cô cặp kè với con trai mình.

Tạ Đình Phong đã lựa chọn quay trở lại với Vương Phi sau khi cuộc hôn nhân của anh và Trương Bá Chi kết thúc. Có thể nói, chuyện tình của cặp đôi Phong - Phi là một trong những "bộ phim dài tập" nhận được sự chú ý nhất của công chúng.

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Ông Tạ Hiền công khai không ủng hộ mối tình của con trai và thiên hậu C-pop - Ảnh: QQ

Tuy cặp đôi đang bên nhau rất hạnh phúc nhưng có một nhân vật luôn khó chịu ra mặt và kiên quyết không ủng hộ chuyện tình này, đó chính là tài tử Tạ Hiền - bố ruột của Tạ Đình Phong. Ông nhiều lần công khai yêu quý cô con dâu cũ là Trương Bá Chi và 2 đứa cháu trai Lucas Quintus, thậm chí ông từng chia sẻ rằng mỗi khi nghĩ đến cuộc hôn nhân tan vỡ của con trai ông đều chảy nước mắt. Vì vậy, cũng dễ hiểu khi ông mãi vẫn chưa chấp nhận được Vương Phi.

Theo một bài viết được đăng tải trên QQ vào ngày 8/11, ông Tạ Hiền tỏ ra khá gay gắt với Vương Phi và tuyên bố sẽ không bao giờ nhận cô làm con dâu. Việc bố ruột của Tạ Đình Phong thể hiện sự chán ghét với người tình của con trai tuy không phải mới đây nhưng điều khiến cho mọi người chú ý lại là thái độ của Vương Phi.

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Vương Phi tỏ ra khá điềm tĩnh khi nghe bố của Tạ Đình Phong không chấp nhận mình làm con dâu - Ảnh: Internet

Cụ thể, khi nghe được tin này, Vương Phi chỉ đáp lại vỏn vẹn 3 từ: "Sao cũng được". Qua câu nói ngắn gọn này có thể thấy thiên hậu C-pop thật sự không quá quan tâm đến danh phận của cô khi ở bên Tạ Đình Phong. Có lẽ, nữ ca sĩ sau khi trải qua 2 đời chồng cũng chỉ muốn một cuộc sống an nhiên và một mối tình nhẹ nhàng nhưng dài lâu là được.

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Dù con trai đã ly hôn với Trương Bá Chi nhưng ông Tạ Hiền vẫn quý mến con dâu cũ - Ảnh: QQ

Trước đây, ông Tạ Hiền từng tiết lộ lý do mà mình vẫn luôn dành tình cảm cho con dâu cũ là Trương Bá Chi bởi vì cô luôn đặt gia đình, con cái lên hàng đầu. Ngoài ra, nàng "Tinh nữ lang" luôn duy trì mối quan hệ tốt với bố mẹ của chồng cũ và thường xuyên đưa hai cậu con trai về thăm ông bà nội.

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Từ khóa:   Trương Bá Chi Vương Phi thiên hậu C-pop

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