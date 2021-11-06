Bạn gái cũ có động thái bất ngờ nhân dịp Ngô Diệc Phàm lần đầu mừng sinh nhật sau song sắt

Sao quốc tế 06/11/2021 18:40

Có lẽ, Đô Mỹ Trúc vẫn còn nhớ rõ sinh nhật của người yêu cũ đang trong tù còn phía Ngô Diệc phàm chắc chắn cả đời này anh cũng sẽ không quên được người con gái khiến cho mình phải ngồi tù.

Ngày 6/11 hôm nay trùng hợp cũng là ngày sinh nhật của Ngô Diệc Phàm, đánh dấu bước ngoặc tuổi 31 của anh. Ngày này năm trước, nam ca sĩ vẫn còn là sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ, nhận được triệu lời chúc từ phía các fan của mình. Tuy nhiên, năm nay giọng ca Bát Mì Lớn lại phải mừng sinh nhật sau song sắt và bị hàng triệu người chỉ trích.

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Ngô Diệc Phàm sẽ đón sinh nhật tuổi 31 trong tù - Ảnh: Internet

Theo một bài viết trên trang BJH hôm nay, cựu bạn gái của Ngô Diệc Phàm - nàng hot girl đã khiến cho anh "thân bại danh liệt" có một động thái khá bất ngờ. Cụ thể, vào đúng 0 giờ ngày 6/11, Đô Mỹ Trúc đã đăng tải một bức ảnh lên trang cá nhân của mình kèm dòng caption đầy ẩn ý: "Khi nào thì tuyết mới rơi?".

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Bài viết với nội dung 'Khi nào thì tuyết mới rơi?' trên trang cá nhân của Đô Mỹ Trúc - Ảnh: BJH

Bài viết này của Đô Mỹ Trúc được đăng tải ngay thời khắc chuyển giao sang ngày 6/11 tức là sinh nhật của Ngô Diệc Phàm. Theo suy đoán của của netizen Trung Quốc, nàng hot girl này vẫn còn nhớ rõ sinh nhật của bạn trai cũ, nếu như còn yêu thì đây sẽ là bài đăng chúc mừng Ngô Diệc Phàm đón tuổi mới đầy hân hoan.

Không những vậy, C-net còn khơi lại một động thái của Ngô Diệc Phàm thời điểm mà scandal tình dục của anh vừa mới nổ ra. Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, nam ca sĩ viết: "Không có bông tuyết nào trong sạch cả". Vậy nên, nhiều ý kiến cho rằng Đô Mỹ Trúc là đang mỉa mai bạn trai cũ.

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Bài đăng của Ngô Diệc Phàm khi scandal tình dục mới nổ ra - Ảnh: BJH

Tính đến nay đã hơn 2 tháng từ khi vụ việc nổ ra, tuy vậy cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về tội trạng của Ngô Diệc Phàm. Vì những cáo buộc liên quan đến hiếp dâm, tấn công tình dục, sử dụng ma túy,... Ngô Diệc Phàm đã chính thức bị phong sát, sự nghiệp của anh chàng cũng chính thức chấm dứt, đồng thời phải đối mặt với án tù vì những gì mình đã gây ra.

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Từ khóa:   Đô Mỹ Trúc bạn gái cũ Ngô Diệc Phàm phong sát

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