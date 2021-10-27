Angelina Jolie nối tóc cẩu thả trên thảm đỏ LHP Rome 2021, cộng đồng fan rần rần đòi sa thải hair stylist

Trong buổi Liên hoan phim Rome 2021, Angelina Jolie đã xuất hiện với diện mạo đẹp lộng lẫy nhưng mái tóc thiếu tinh tế của cô đã khiến fan hâm mộ đòi đuổi việc nhà tạo mẫu tóc của cô ngay lập tức.

Vào ngày 24/10 vừa qua, trong buổi ra mắt phim Eternals (tựa Việt: Chủng tộc bất tử) nằm trong khuôn khổ Liên hoan phim Rome 2021, Angelina Jolie - người thủ vai Thena, đã đến cùng với các con của cô. Nữ diễn viên 46 tuổi vô cùng lộng lẫy khi khoác lên mình chiếc váy lấp lánh ánh bạc của Versace trên thảm đỏ, diện mạo của cô đã có thể hoàn hảo hơn rất nhiều nếu như không có một lỗi thiếu tinh tế ở phần mái tóc. Angelina Jolie cùng hai con gái là Zahara (trái), 16 tuổi, và Shiloh (phải), 15 tuổi dự buổi ra mắt phim Eternals trong khuôn khổ Liên hoan phim Rome 2021 - Ảnh: SCMP Được biết, khi dự sự kiện này, tóc của Angelina Jolie chỉ dài qua vai một chút nên cô đã nối thêm để nó có thể dài đến ngang lưng. Tuy vậy, tóc của nữ diễn viên đã được nối bởi một kỹ thuật vô cùng cẩu thả khiến phần tóc thật và tóc nối của cô bị tách ra làm 2 phần riêng biệt, khá lộn xộn và lôi thôi. Đồng thời, nó khiến cho mái tóc của cô chẳng còn ăn nhập gì với bộ trang phục đắt tiền kia nữa.

Mái tóc nối của Angelina Jolie được nhận xét là cẩu thả và khá lôi thôi - Ảnh: SCMP Rất nhiều bức ảnh trong buổi ra mắt phim xuất hiện trên MXH mà phần lớn đều nói về mái tóc "giả trân" của nữ diễn viên. Ngay sau đó, phần tóc nối "vô dụng" kia của Angelina Jolie đã khơi màu cho hàng loạt tweet trên mạng xã hội Twitter. "Angelina Jolies vẫn đẹp ngoạn mục như mọi khi trong chiếc váy Versace cho buổi ra mắt phim Eternals. Nhưng mà tại sao phần tóc nối lại xấu như vậy cơ chứ?" - Một người dùng Twitter đã viết.

Nhiều người mong muốn nhà tạo mẫu tóc của Angelina Jolie sẽ bị sa thải sau việc này - Ảnh: SCMP Nhiều người còn đổ lỗi cho nhà tạo mẫu tóc của Angelina Jolie vì vẻ ngoài thiếu sức hút, thậm chí có phần mờ nhạt của nữ diễn viên. Tuy vậy, tại thời điểm này vẫn chưa rõ nhà tạo mẫu tóc của cô là ai. "Tôi không biết ai đã tạo mẫu tóc cho Angelina Jolie nhưng cô ấy nên sa thải kẻ đó ngay lập tức" - Một tài khoản Twitter khác viết. "Làm thế nào mà nhà tạo mẫu tóc của Angelina Jolie lại để cô ấy bước đi trên thảm đỏ với mái tóc trông như thế này cơ chứ, ai đó sẽ bị sa thải thôi" - Một bình luận nữa nói về mái tóc của nữ minh tinh. Đại diện của Angelina Jolie hiện chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về việc này.

Lâm Tâm Như bị 'đào' lại loạt ảnh tăng cân vùn vụt, làn da bóng nhẫy cùng dấu hiệu tuổi tác rõ mồn một Dù những hình ảnh này đã được chụp từ cách đây tận 8 năm nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra nhan sắc của Lâm Tâm Như đã lộ rõ dấu hiệu của tuổi tác cùng làn da bóng nhẫy, phơi bày toàn bộ khuyết điểm.

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