Động thái bất ngờ của Trương Bá Chi khiến Vương Phi nổi đóa nhưng Tạ Đình Phong lại im bặt, chẳng dám hé răng nửa lời

Sao quốc tế 14/10/2021 10:53

Động thái mới nhất của Trương Bá Chi được cho là đã làm cho người tình của chồng cũ nổi đóa lên khi nghe tin, tuy vậy, Tạ Đình Phong lại chọn đứng ngoài cuộc, không xen vào tranh cãi của 2 người phụ nữ.

Kể từ khi Tạ Đình PhongTrương Bá Chi quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân, nam diễn viên họ Tạ quay lại với Vương Phi, tin tức về tam giác tình ái của những người này đều thu hút sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Mới đây, 1 bài đăng vào ngày 13/10 trên trang BJH tiết lộ một drama mới, "căng đét" sau lời tuyên bố sẽ không kết hôn hay có con với Vương Phi của Tạ Đình Phong.

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Quyết định này của Trương Bá Chi được cho là đã làm cho Vương Phi nổi đóa lên khi nghe tin - Ảnh: Internet

Cụ thể, sắp tới Trương Bá Chi có kế hoạch sẽ chuyển đến sống tại căn biệt thự tại Bắc Kinh trị giá 70 triệu tệ (gần 250 tỷ đồng) mà bố chồng cũ từng tặng cô. Sau khi nghe được tin này, Vương Phi đã ngay lập tức nổi đóa lên và điên tiết với vợ cũ của Tạ Đình Phong.

Được biết, căn biệt thự này được bố của Tạ Đình Phong dành tặng cho Trương Bá Chi khi nghe tin con trai đã quay lại với tình cũ Vương Phi. Ông Tạ tặng cho con dâu cũ của mình một món quà "khủng" như vậy là vì mong muốn cặp đôi Phong - Chi tái hợp, vả lại hai cháu trai là Quintus và Lucas cũng có cơ hội gần gũi với bố nhiều hơn.

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Bố của Tạ Đình Phong vẫn mong rằng con trai có thể tái hợp với vợ cũ - Ảnh: Internet

Sau một năm định cư ở Thượng Hải, quyết định trở về BẮc Kinh của nữ diễn viên họ Trương không khỏi làm nhiều người bất ngờ, trong đó có Vương Phi. Nữ ca sĩ đã thật sự nổi giận và tuyên bố đanh thép: "Bỗng dưng quay về biệt thự 70 triệu, nghĩ hay đấy".

Về phía Tạ Đình Phong, nam tài tử vẫn quyết giữ im lặng. Tuy vậy, người hâm mộ lại khá vui mừng vì mong mỏi sự tái hợp của cặp độ Phong - Chi.

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Từ khóa:   Vương Phi Tạ Đình Phong Trương Bá Chi - Tạ Đình Phong

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