Cách xưng hô của Triệu Lệ Dĩnh dành cho Phùng Thiệu Phong ra sao mà netizen ấp ủ hy vọng mong cặp đôi tái hợp?

Dù đã ly hôn, cách xưng hô của Triệu Lệ Dĩnh dành cho chồng cũ khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, cư dân mạng từ đó cũng đã đoán được đại khái mối quan hệ của cặp đôi hiện tại ra sao.
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"Phim giả tình thật" kể từ sau bộ phim Minh Lan Truyện, kết hôn chớp nhoáng rồi ly dị không lâu sau đó, mối quan hệ giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn luôn là chủ đề bàn tán của công chúng. Trong 2 năm bên nhau, cả hai được xem như cặp đôi đẹp nhất làng giải trí hoa ngữ, nhưng khi chia tay cặp đôi luôn hạn chế tối đa việc nhắn tới người cũ.
Theo một bài viết được đăng tải trên trang BJH vào ngày 4/10 vừa qua, khi Triệu Lệ Dĩnh gọi điện cho con trai, Phùng Thiệu Phong đã bắt máy trả lời. Tuy nhiên, điều khiển netizen quan tâm chính là cách xưng hô của "Sam Sam" dành cho chồng cũ.
Cụ thể, khi nghe thấy giọng Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh đã gọi "anh Phong" một cách vô cùng thân thiết. Theo đó, cách xưng hô này đã khiến nhiều người trong đó có bạn bè, người thân và cả fan của cô không khỏi ngạc nhiên.
Cũng theo bài viết này, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn giữ mối quan hệ thân thiết sau khi ly hôn. Cách xưng hô của nữ diễn viên họ Triệu càng chứng tỏ độ thân mật của cả hai, việc này càng khiến những người yêu thích cặp đôi nuôi hy vọng để họ trở về bên nhau.
Mặc dù chuyện tan hợp của các cặp đôi trong Showbiz không phải là điều hiếm thấy, tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng Triệu - Dĩnh ly hôn chính là sự lựa chọn tốt nhất để phát triển sự nghiệp của cả 2.