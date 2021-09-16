Phản ứng bất ngờ của Hoắc Kiến Hoa khi con gái mách Lâm Tâm Như chuyện mình 'khóa môi' Dương Mịch

Từ khi kết hôn, cuộc sống của cặp đôi Hoắc Kiến Hoa - Lâm Tâm Như luôn là đề tài nóng được công chúng quan tâm. Dù có nhiều tin đồn không hay xung quanh cuộc hôn nhân này tuy nhiên có vẻ người trong cuộc luôn bỏ ngoài tai những điều không hay này và cuộc hôn nhân của họ luôn ngập tràn hạnh phúc.

Lâm Tâm như và hoắc Kiến Hoa vẫn hạnh phúc bên nhau dù có nhiều tin đồn không hay xung quanh cuộc hôn nhân của họ - Ảnh: Internet

Mới đây, trên một trang thông tin xứ Trung, câu chuyện "dở khóc dở cười" về gia đình của nàng Hạ Tử Vi lại bị đào lại. Cụ thể, trong một lần thấy được khoảnh khắc tình cảm của Hoắc Kiến Hoa và Dương Mịch, cô con gái nhỏ của anh đã vội đi mách Lâm Tâm Như rằng: "Mẹ ơi, bố và bác Dương Mịch hôn nhau" trong sự bất lực của cha mình.