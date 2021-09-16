Phản ứng bất ngờ của Hoắc Kiến Hoa khi con gái mách Lâm Tâm Như chuyện mình 'khóa môi' Dương Mịch

Sao quốc tế 16/09/2021 12:55

Tưởng chừng như sẽ gây ra căng thẳng trong nội bộ gia đình, câu trả lời khéo léo của Hoắc Kiến Hoa lại khiến cho cả nhà cười òa.

Từ khi kết hôn, cuộc sống của cặp đôi Hoắc Kiến Hoa - Lâm Tâm Như luôn là đề tài nóng được công chúng quan tâm. Dù có nhiều tin đồn không hay xung quanh cuộc hôn nhân này tuy nhiên có vẻ người trong cuộc luôn bỏ ngoài tai những điều không hay này và cuộc hôn nhân của họ luôn ngập tràn hạnh phúc.

hoac kien hoa 1
Lâm Tâm như và hoắc Kiến Hoa vẫn hạnh phúc bên nhau dù có nhiều tin đồn không hay xung quanh cuộc hôn nhân của họ - Ảnh: Internet

Mới đây, trên một trang thông tin xứ Trung, câu chuyện "dở khóc dở cười" về gia đình của nàng Hạ Tử Vi lại bị đào lại. Cụ thể, trong một lần thấy được khoảnh khắc tình cảm của Hoắc Kiến Hoa và Dương Mịch, cô con gái nhỏ của anh đã vội đi mách Lâm Tâm Như rằng: "Mẹ ơi, bố và bác Dương Mịch hôn nhau" trong sự bất lực của cha mình.

hoac kien hoa 2
Con gái của Hoắc Kiến Hoa đã mách với Lâm Tâm Như về nụ hôn của anh và Dương Mịch trong một bộ phim của họ - Ảnh: Internet
hoac kien hoa 3
Sau khi con gái lớn, vợ chồng Hoắc Kiến Hoa mới tiết lộ nhiều thông tin về gia đình mình cho truyền thông hơn - Ảnh: Internet

Tuy vậy, sau đó Hoắc Kiến hoa đã có một câu trả lời khá thú vị và khôn khéo cho tình huống này. Cụ thể, nam tài tử họ Hoắc nói với cô gái: "Người đó không phải là bố đâu, chỉ là giống bố thôi." Ngay lập tức, người mẹ Lâm Tâm Như đã có một phen cười vỡ bụng vì không thể lường trước câu trả lờ này của chồng.

hoac kien hoa 4
Thời gian phải 'thất nghiệp' do dịch bệnh, Lâm Tâm Như thường trổ tài nấu ăn và đăng lên MXH - Ảnh: Internet

Kể từ khi cưới nhau, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa ít khi chia sẻ chuyện gia đình của mình lên truyền thông vì vậy có rất nhiều tin đồn không hay về cuộc sống sau hôn nhân của họ. Tuy nhiên, kể từ khi cô con gái nhỏ ngày càng lớn, Lâm Tâm Như mới tiết lộ thêm nhiều chuyện về gia đình nhỏ của mình.

Triệu Vy bất ngờ xuất hiện giản dị giữa tin đồn bị truy nã quốc tế

Triệu Vy bất ngờ xuất hiện giản dị giữa tin đồn bị truy nã quốc tế

Sau tin đồn bị truy nã gắt gao, Triệu Vy được cho là đã bất ngờ xuất hiện tại quê nhà vào ngày 14/9 vừa qua.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Tâm Như Dương Mịch Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như

TIN LIÊN QUAN

Triệu Vy bất ngờ xuất hiện giản dị giữa tin đồn bị truy nã quốc tế

Triệu Vy bất ngờ xuất hiện giản dị giữa tin đồn bị truy nã quốc tế

Khán giả Việt đồng loạt tẩy chay Nhất Sinh Nhất Thế vì phim sử dụng bản đồ đường lưỡi bò

Khán giả Việt đồng loạt tẩy chay Nhất Sinh Nhất Thế vì phim sử dụng bản đồ đường lưỡi bò

Lý do Tạ Đình Phong bỏ quốc tịch Canada không liên quan đến Triệu Vy mà là gia sản hơn trăm triệu USD?

Lý do Tạ Đình Phong bỏ quốc tịch Canada không liên quan đến Triệu Vy mà là gia sản hơn trăm triệu USD?

Mỹ nam 'Châu Sinh Như Cố' bị đem ra làm ví dụ minh họa trên sóng truyền hình vì 'bòn tiền' người hâm mộ

Mỹ nam 'Châu Sinh Như Cố' bị đem ra làm ví dụ minh họa trên sóng truyền hình vì 'bòn tiền' người hâm mộ

Sự thật đằng sau thông tin Ngô Diệc Phàm bị còng chân, áp giải tới viện để chữa bệnh tình dục

Sự thật đằng sau thông tin Ngô Diệc Phàm bị còng chân, áp giải tới viện để chữa bệnh tình dục

Jennie (BLACKPINK) làm nên lịch sử khi là người châu Á đầu tiên trở thành đại sứ toàn cầu của Calvin Klein

Jennie (BLACKPINK) làm nên lịch sử khi là người châu Á đầu tiên trở thành đại sứ toàn cầu của Calvin Klein

TIN MỚI NHẤT

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 40 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 2 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 3 giờ 40 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 4 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 5 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 5 giờ 40 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 6 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ

Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ

Đàm Tùng Vận gây tranh luận khi ở tuổi 36 vẫn đóng vai 21 tuổi

Đàm Tùng Vận gây tranh luận khi ở tuổi 36 vẫn đóng vai 21 tuổi