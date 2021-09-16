Phản ứng bất ngờ của Hoắc Kiến Hoa khi con gái mách Lâm Tâm Như chuyện mình 'khóa môi' Dương Mịch

Tưởng chừng như sẽ gây ra căng thẳng trong nội bộ gia đình, câu trả lời khéo léo của Hoắc Kiến Hoa lại khiến cho cả nhà cười òa.
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Từ khi kết hôn, cuộc sống của cặp đôi Hoắc Kiến Hoa - Lâm Tâm Như luôn là đề tài nóng được công chúng quan tâm. Dù có nhiều tin đồn không hay xung quanh cuộc hôn nhân này tuy nhiên có vẻ người trong cuộc luôn bỏ ngoài tai những điều không hay này và cuộc hôn nhân của họ luôn ngập tràn hạnh phúc.
Mới đây, trên một trang thông tin xứ Trung, câu chuyện "dở khóc dở cười" về gia đình của nàng Hạ Tử Vi lại bị đào lại. Cụ thể, trong một lần thấy được khoảnh khắc tình cảm của Hoắc Kiến Hoa và Dương Mịch, cô con gái nhỏ của anh đã vội đi mách Lâm Tâm Như rằng: "Mẹ ơi, bố và bác Dương Mịch hôn nhau" trong sự bất lực của cha mình.
Tuy vậy, sau đó Hoắc Kiến hoa đã có một câu trả lời khá thú vị và khôn khéo cho tình huống này. Cụ thể, nam tài tử họ Hoắc nói với cô gái: "Người đó không phải là bố đâu, chỉ là giống bố thôi." Ngay lập tức, người mẹ Lâm Tâm Như đã có một phen cười vỡ bụng vì không thể lường trước câu trả lờ này của chồng.
Kể từ khi cưới nhau, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa ít khi chia sẻ chuyện gia đình của mình lên truyền thông vì vậy có rất nhiều tin đồn không hay về cuộc sống sau hôn nhân của họ. Tuy nhiên, kể từ khi cô con gái nhỏ ngày càng lớn, Lâm Tâm Như mới tiết lộ thêm nhiều chuyện về gia đình nhỏ của mình.