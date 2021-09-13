Sự thật đằng sau thông tin Ngô Diệc Phàm bị còng chân, áp giải tới viện để chữa bệnh tình dục

Sao quốc tế 13/09/2021 10:38

Được biết, sau khi thông tin Ngô Diệc Phàm được đưa đến bệnh viện để chữa bệnh tình dục được lan truyền rộng rãi, mới đây sự thật về việc này đã được sáng tỏ.

Thời gian vừa qua, MXH được một phen xôn xao khi xuất hiện một đoạn clip quay lại một tội nhân được 2 viên cảnh sát áp giải đến bệnh viện được cho là nam ca sĩ Ngô Diệc Phàm.

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Bức ảnh được cho là Ngô Diệc Phàm bị còng chân, đưa tới bệnh viện để chữa bệnh tình dục - Ảnh: Weibo

Qua đoạn video ngắn này, nhiều người chắc chắn đây chính là ca sĩ họ Ngô bởi vóc dáng quen thuộc, thông tin này càng thêm phần xác thực khi mà địa điểm trong ảnh là khoa da liễu tại một bệnh viện gần trại giam Triều Dương, Bắc Kinh (Trung Quốc). Lập tức chủ đề "Ngô Diệc Phàm đi chữa bệnh tình dục" trở thành một "hot topic" khi mà một tháng qua, kể từ ngày bị bắt, có rất ít thông tin gì về anh chàng.

Theo đó, Ngô Diệc Phàm sau khi bị hàng loạt tai tiếng như cưỡng hiếp trẻ vị thành niên, lăng nhăng không chung thủy, cưỡng ép quan hệ không an toàn... đã bị tạm giam tại nhà tù ở Triều Dương để điều tra về cáo buộc tấn công tình dục. Tính đến nay, gần 1 tháng từ khi bị giam, chưa có thêm bất kỳ thông tin chính thức nào từ cơ quan chức năng liên quan đến vụ án cũng như tình trạng của nam ca sĩ.

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Theo đó, mọi thông tin từ trước đến nay liên quan đến Ngô Diệc Phàm từ khi anh ta bị bắt tạm giam đều là sai sự thật - Ảnh: Internet

China Times đưa tin, quản trị viên của Weibo sau khi xác minh đã khẳng định rằng video và các thông tin liên quan đến việc nam ca sĩ trong thời gian anh bị tạm giam đều là giả. Đồng thời, với những thông tin và hình ảnh Ngô Diệc Phàm đến bệnh viện chữa bệnh tình dục đều bị xóa bỏ hoặc gắn thẻ "sai sự thật".

Đồng thời, Weibo cũng đã tiến hành gỡ bỏ hàng loạt những từ khóa như "Ngô Diệc Phàm mắc bệnh tình dục", "Ngô Diệc Phàm sắp chết"… trên nền tảng này. Các video liên quan đến nam ca sĩ này cũng "không cánh mà bay", các tài khoản đăng tải các tin tức này đều bị hạn chế hoạt động.

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Ngô Diệc Phàm đang đối mặt với khoản đền bù lén đến 77 triệu USD và khả năng cao sẽ phải ngồi tù, chấm dứt sự nghiệp ở tuổi 31 - Ảnh: Internet

Được biết, sau scandal được đánh giá là "lớn nhất C-biz năm 2021", Ngô Diệc Phàm đang đối mặt với việc phải ngồi tù và khoản bồi thường hợp đồng lên đến 77 triệu Mỹ kim. Ngoài ra, nhiều thông tin cho rằng, vì quốc tịch của anh là ở Canada, rất có thể anh sẽ bị trục xuất về nước mãi mãi và lãnh án tại quốc gia này.

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Từ khóa:   Drama Ngô Diệc Phàm Ngô Diệc Phàm bị bệnh tình dục Scandal Ngô Diệc Phàm

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