Bất ngờ trước 15 lý do khiến Keanu Reeves được mệnh danh là "người mang tâm hồn thuần khiết, hiếm có khó tìm" trên thế giới

Sao quốc tế 06/09/2021 05:13

Được hơn 50.000 người ký tên để kêu gọi trao giải "Nhân vật của năm" của Tạp chí Time, Keanu Reeves hiện đang là một trong những ngôi sao Hollywood có sức ảnh hưởng nhất thế giới.

Trong một thế giới luôn tồn tại những thứ có thể gây hại đến sự sống của con người, việc đọc các tin tức về tuyệt chủng, ô nhiễm, hạn hán, nạn đói và bệnh dịch trở thành thói quen nhưng cũng là cực hình được lặp lại hằng ngày. Vì vậy, các tin tức về Keanu Reeves hóa ra lại là liều thuốc 'giải độc' cho hầu hết những ngày tồi tệ của chúng ta.

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Keanu Reeves là một trong những diễn viên Hollywood có sức ảnh hưởng nhất thế giới - Ảnh minh họa: Internet

Keanu Reeves là người đàn ông đẹp nhất ở Hollywood, một người đàn ông quá tốt với thế giới tàn khốc này và một "thiên thần phải sống trong địa ngục" một thời gian ngắn mới có thể sải cánh bay cao. Vì lý do đó, việc hãng phim Marvel đã mời gọi anh ấy trong hầu hết các bộ phim siêu anh hùng là điều dễ hiểu.

Keanu Reeves sinh ra ở thủ đô Beirut của Liban vào ngày 2/9/1964 và lớn lên tại thành phố Toronto, Canada. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình khi mới 9 tuổi nhưng mãi đến năm anh 25 tuổi, người ta mới "chỉ mặt đặt tên" anh với vai diễn trong phim Bill & Ted’s Excellent Adventure. Đến năm 1999, tên tuổi của Keanu vang danh trên toàn thế giới với vai Neo trong bộ phim khoa học viễn tưởng The Matrix.

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Ta có xuất thân khá khác lạ, Keanu Reeves vẫn cố gắng không ngừng nghỉ và đã thành công - Ảnh minh họa: Internet

Tưởng chừng cuộc đời của Keanu Reeves khá bằng phẳng khi chỉ có diễn xuất và diễn xuất, nhưng tuổi thơ và cuộc đời ông là một chuỗi bi kịch kéo dài. Cha của Keanu bỏ rơi 2 mẹ con anh khi anh mới 2 tuổi. Sau đó, ông cũng bị bỏ tù vì tội bán heroin và lần cuối Keanu gặp ông là trên đảo Kauai vào năm anh 13 tuổi.

Về phần mẹ anh, bà kết hôn ba lần, điều này dẫn đến việc Keanu đã phải sống ở nhiều nơi từ Úc, New York rồi đến Toronto, Canada. Chính vì vậy mà trong vòng 5 năm, anh đã phải chuyển tới 4 trường trung học khác nhau.

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Nữ diễn viên Jennifer Syme đã sinh non ở tháng thứ 8 của thai kỳ và qua đời ít lâu sau đó trong một tai nạn xe hơi - Ảnh minh họa: Internet

Tuy vậy, anh ấy luôn có một trái tim bằng vàng, có lẽ đó chính là một trong những lý do tại sao anh ấy rất hay đồng cảm và rộng lượng với những người khác. Dù rất nổi tiếng, Keanu chọn sống một cuộc đời bình lặng và yên tĩnh, không giống như những ngôi sao khác.

Dù chưa từng kết hôn, Keanu từng có một mối tình lâu năm với bạn gái Jennifer Syme. Vào ngày 24/12/1999, cô hạ sinh đứa con đầu lòng của mình với Keanu nhưng vì sinh non đứa bé đã qua đời ngay sau đó, thậm chí cả 2 đã đặt tên con gái là Ava Archer Syme-Reeves. Vì quá đau buồn, cặp đôi chính thức đường ai nấy đi chỉ vài tháng sau. Vào tháng 4/2001, Jennifer gặp một tai nạn xe nghiêm trọng cướp đi mạng sống của cô mãi mãi khiến Keanu phải chịu cắn rứt trong suốt một thời gian dài.

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'Tôi được nuôi dạy rằng phải đối xử với mọi người theo đúng cách mà tôi muốn được người khác đối xử' - Ảnh minh họa: Internet

Tuy vậy, Keanu Reeves đã vượt qua tất cả và trở thành một con người tuyệt vời của hiện tại. Keanu từng nói trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi được nuôi dạy rằng phải đối xử với mọi người theo đúng cách mà tôi muốn được người khác đối xử. Đó được gọi là sự tôn trọng".

Vì vậy, dưới đây là 15 lý do vì sao chúng ta nên yêu quý Keanu Reeves nhiều hơn nữa!

Anh ấy có thật.

Anh ấy thường xuyên đi tàu điện ngầm, mỗi lần như thế đều nhường chỗ ngồi cho phụ nữ.

Anh ấy dạy chúng ta rằng một khởi đầu khó khăn không thể định nghĩa phần đời còn lại của một con người.

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Keanu từng lái xe hơn 80 dặm để đưa một người phụ nữ lạ mặt về tới tận nhà sau khi giúp cô ấy khởi động xe và gọi cứu hộ giúp cô ấy - Ảnh minh họa: Internet

Anh ấy vẫn duy trì tình bạn với những người từng chơi khúc gôn cầu với anh ấy khi anh chưa thật sự nổi tiếng.

Anh từng lái xe hơn 50 dặm (80km) để đưa một người phụ nữ lạ mặt về tới tận nhà sau khi giúp cô ấy khởi động xe và gọi cứu hộ giúp cô ấy.

Anh ấy từng đứng đợi 20 phút dưới mưa để được vào một vũ trường vì bảo vệ nơi đó không nhận ra anh (dù lúc đó anh đã rất nổi tiếng). Thay vì hỏi người bảo vệ những câu ngu ngốc như "Anh thật sự không biết tôi là ai à?" thì Keanu chỉ đứng đợi 2 người bạn của mình ra đón.

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Để giúp sức cho doàn làm phim, Keanu còn tự giảm bớt thù lao của mình - Ảnh minh họa: Internet

Anh ấy đã chia sẻ 50 triệu đô la trong số 70 triệu đô la thù lao của anh từ phần tiếp theo của The Matrix cho các nhân viên trong đoàn làm phim. Ngoài ra, anh ấy đã cắt giảm 90% lương của mình trong bộ phim The Replacements và 2 triệu đô la từ The Devils Advocate để đoàn làm phim mời được 2 diễn viên Gene Hackman và Al Pacino.

Anh ấy thưởng cho các diễn viên đóng thế của mình vì những rủi ro mà họ đã trải qua để hoàn thành vai diễn.

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Keanu rất thân thiện và quan tâm đến các diễn viên đóng thế cùng các nhân viên trong đoàn làm phim - Ảnh minh họa: Internet

Anh ấy nhận thức được độ nổi tiếng của mình nhưng chưa từng lợi dụng nó.

Khác với nhiều ngôi sao khác, Keanu vẫn thường xuyên sử dụng xe bus và tàu điện ngầm, anh còn mua kem để người hâm mộ mình có được chữ ký của anh trên hóa đơn.

Anh ấy luôn quan tâm đến những người vô gia cư. Vào năm 1997, bức ảnh của Keanu đang ngồi trò chuyện cùng một người vô gia cư được chụp lại và trở thành một cơn sốt khi nhiều người đem lòng yêu mến anh vì lòng tốt và sự bao dung của anh.

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Vào năm 1997, bức ảnh của Keanu đang ngồi trò chuyện cùng một người vô gia cư được chụp lại và trở thành một cơn sốt - Ảnh minh họa: Internet

Anh ấy ngây thơ và thông tuệ.

Khi Keanu được hỏi trên một chương trình rằng, anh ấy nghĩ điều gì sẽ xảy ra sau khi chúng ta chết, anh ấy đã hơi ngập ngừng những đã từ tốn trả lời rằng: "Tôi biết rằng những người yêu thương chúng ta sẽ nhớ chúng ta lắm".

Anh ấy đã lập một quỹ từ thiện để hỗ trợ các bệnh viện nhi và nghiên cứu về ung thư sau khi em gái anh được chẩn đoán bệnh bạch cầu.

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Keanu không bao giờ chạm vào phụ nữ khi anh chụp ảnh chung với họ - Ảnh minh họa: Internet

Anh ấy không bao giờ chạm vào phụ nữ khi anh chụp ảnh chung với họ.

Anh ấy không hề biết lý do vì sao mọi người yêu thích anh.

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Bức ảnh meme nổi tiếng của Keanu, trong ảnh anh như một người đàn ông đang trải qua một thời gian khó khăn và vô cùng buồn rầu - Ảnh minh họa: Internet

Anh ấy có khiếu hài hước và không ngần ngại đem bản thân ra chọc cười. Khi phát hiện meme huyền thoại về khoảnh khắc ngồi một mình rất buồn trên ghế đá rất nổi tiếng, Keanu cũng nhiệt liệt hùa theo và cho rằng nó "thật sự rất buồn cười".

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