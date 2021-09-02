Cân nặng chỉ vọn vẹn 46kg, 'bông hồng lai' xứ Hàn 'gây sốt' với thân hình chuẩn búp bê sống

Sao quốc tế 02/09/2021 09:14

Nữ ca sĩ Jeon Somi đang khiến người hâm mộ bàn tán với thân hình như búp bê Barbie và vóc dáng chuẩn như khuôn đúc.

Jeon Somi sinh năm 2001, là một nữ ca sĩ solo xinh đẹp và tài năng xuất chúng tại Hàn Quốc. Gần đây, cô nàng đã kết thúc đợt quảng bá cho sản phẩm âm nhạc "Dumb Dumb" của mình. Tuy nhiên, nhan sắc xinh đẹp lẫn vóc dáng "bốc lửa" của cô nàng luôn trở thành chủ đề bàn tán không ngớt trên các diễn đàn cộng đồng mạng Hàn Quốc.

Nhắc đến nữ ca sĩ, nhiều người ví von rằng cô ấy trông giống như búp bê sống bởi đôi mắt to, mái tóc vàng, thân hình chuẩn đẹp, đôi chân dài và làn da trắng như sữa. Cô nàng có tỷ lệ cơ thể hoàn hảo mà hầu hết nữ giới Hàn Quốc đều ao ước.

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Vẻ đẹp tựa búp bê sống của Jeon Somi - Ảnh: IGNV
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Vẻ ngoài nhận được sự quan tâm nhờ mái tóc vàng và làn da trắng như sữa - Ảnh: IGNV
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Nhan sắc xinh đẹp lẫn vóc dáng nóng bỏng của cô nàng luôn trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn cộng đồng mạng Hàn Quốc - Ảnh: IGNV

Khi biểu diễn trên sân khấu, người đẹp 10x thường diện những bộ đồ bó sát giúp tôn lên vóc dáng nuột nà, hay áo crop-top giúp cô nàng khoe vòng eo "con kiến" của mình. Trong tiết lộ về ngoại hình gần đây của mình, nữ ca sĩ cho biết chiều cao lý tưởng là 1m72, nhưng cân nặng chỉ vọn vẹn 46,6kg. Điều này đã khiến cư dân mạng choáng váng bởi thân hình của cô nàng vô cùng săn chắc và không có chút mỡ thừa. Chính vì vậy, một số người nhận xét Somi là nữ nghệ sĩ có thân hình chuẩn đẹp nhất ở hiện tại.

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Vòng eo của người đẹp xứ Hàn vô cùng săn chắc và không chút mỡ thừa - Ảnh: IGNV
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Một trong những lý do khiến Somi được khen ngợi về ngoại hình là đôi chân dài và thẳng - Ảnh: IGNV

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Chiều cao ấn tượng và đôi chân hoàn hảo giúp cô nàng nổi bật trên sân khấu - Ảnh: IGNV
Cân nặng chỉ vọn vẹn 46kg, 'bông hồng lai' xứ Hàn 'gây sốt' với thân hình chuẩn búp bê sống - Ảnh 7
Somi là hình mẫu lý tưởng của một cô búp bê ngoài đời thực - Ảnh: IGNV

Dù chỉ diện những bộ trang phục đơn giản nhưng Somi vẫn khiến người hâm mộ ngẩn ngơ trước sự thay đổi hoàn hảo của mình. Hiện tại, cô nàng thu hút được nhiều sự chú ý của đông đảo người hâm mộ với hơn 10,3 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Instagram.

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Từ khóa:   Jeon Somi Người đẹp thân hình chuẩn ca sĩ Hàn Quốc

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