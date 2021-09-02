Cân nặng chỉ vọn vẹn 46kg, 'bông hồng lai' xứ Hàn 'gây sốt' với thân hình chuẩn búp bê sống

Jeon Somi sinh năm 2001, là một nữ ca sĩ solo xinh đẹp và tài năng xuất chúng tại Hàn Quốc. Gần đây, cô nàng đã kết thúc đợt quảng bá cho sản phẩm âm nhạc "Dumb Dumb" của mình. Tuy nhiên, nhan sắc xinh đẹp lẫn vóc dáng "bốc lửa" của cô nàng luôn trở thành chủ đề bàn tán không ngớt trên các diễn đàn cộng đồng mạng Hàn Quốc.

Nhắc đến nữ ca sĩ, nhiều người ví von rằng cô ấy trông giống như búp bê sống bởi đôi mắt to, mái tóc vàng, thân hình chuẩn đẹp, đôi chân dài và làn da trắng như sữa. Cô nàng có tỷ lệ cơ thể hoàn hảo mà hầu hết nữ giới Hàn Quốc đều ao ước.