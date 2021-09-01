Từng vướng tin đồn có đại gia chống lưng, 'Ngọc nữ bolero' thoát xác với thân hình 'bốc lửa' đầy gợi cảm

Sao Việt 01/09/2021 05:43

Dạo gần đây, nữ ca sĩ Lily Chen thường xuyên diện những bộ trang phục gợi cảm và quyến rũ. Đồng thời, cô nàng không ngần ngại phô diễn những đường cong cơ thể đầy mê hoặc của mình.

Lily Chen tên thật là Trần Kim Ngọc, là một trong những nữ ca sĩ trẻ trung, xinh đẹp và tài năng đang theo đuổi dòng nhạc Bolero. Nhờ giọng hát đầy cảm xúc, cô nàng trở thành Á quân 1 Tình Bolero vào năm 2019. Không chỉ sở hữu một tài năng ca hát xuất chúng, người đẹp còn nỗ lực không ngừng để xây dựng và phát triển sự nghiệp của mình. Từ một cô bé có hoàn cảnh khó khăn, cô nàng đã có thể sở hữu một khối tài sản mà nhiều người ngưỡng mộ. 

Mới đây, cô nàng từng khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi sở hữu xế hộp mới có giá gần 9 tỉ đồng. Song, "ngọc nữ Bolero" vướng vào nghi vấn có đại gia "chống lưng". Sau đó, cô nàng đã tuyên bố và công khai bà ngoại chính là đại gia của mình.

lily chen
Lily Chen từng dính vào tin đồn quen đại gia để mua xế hộp xịn - Ảnh: FBNV

Gần đây, trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ những hình ảnh vô cùng "bốc lửa" và quyến rũ đến không ngờ. Không chỉ chuộng trang phục "kiệm vải", cô nàng còn gây choáng ngợp bởi thân hình "đồng hồ cát" chuẩn không cần chỉnh. Chính vì thế, người đẹp thường diện những mẫu váy khoét cổ sâu hun hút, ôm sát cơ thể phô diễn vòng eo con kiến...

lily chen 1
Phong cách thời trang của cô nàng luôn 'hút mắt' người nhìn - Ảnh: FBNV
lily chen 2
Những mẫu áo hai mảnh luôn là lợi thế giúp nữ ca sĩ phô diễn vòng eo con kiến của mình - Ảnh: FBNV
lily chen 3
Đường cong 'chuẩn vòng nào ra vòng nấy' khiến người hâm mộ luôn bất ngờ - Ảnh: FBNV
lily chen 4
Khác với vẻ dịu dàng trên sân khấu, ngọc nữ bolero khiến người phải choáng ngợp bởi sự gợi cảm và quyến rũ của mình - Ảnh: FBNV

Người đẹp được khán giả biết đến khi hoạt động ở nhiều vai trò như ca sĩ, diễn viên, người mẫu... Ngoài hoạt động nghệ thuật, cô nàng còn tập trung và phát triển công việc kinh doanh và đầu tư cho một hãng phim. Tuy chưa có bất cứ hoạt động nổi trội trong Vbiz, nhưng cô nàng luôn sở hữu lượng người hâm mộ nhất định.  

Hoa hậu từng được TGĐ Tập đoàn Trung Nguyên đón đưa 'lột xác' khoe dáng 'bốc lửa' qua ống kính

Hoa hậu từng được TGĐ Tập đoàn Trung Nguyên đón đưa 'lột xác' khoe dáng 'bốc lửa' qua ống kính

Những đường cong cơ thể "bốc lửa" của Hoa hậu Kỳ Duyên luôn nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ công chúng.

Xem thêm
Từ khóa:   Lily Chen Nữ ca sĩ Việt thân hình gợi cảm

TIN MỚI NHẤT

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 2 giờ 34 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 3 giờ 34 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 4 giờ 34 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 5 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"