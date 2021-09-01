Dạo gần đây, nữ ca sĩ Lily Chen thường xuyên diện những bộ trang phục gợi cảm và quyến rũ. Đồng thời, cô nàng không ngần ngại phô diễn những đường cong cơ thể đầy mê hoặc của mình.
- Sao nữ Vbiz thi nhau 'đọ sắc' tại gia: Jun Vũ giăng dây 'chằng chịt' trước ngực, Chi Pu lộ nội y khoe vòng eo săn chắc
- Sao Việt 24h: Ông Cao Thắng khoe công chúa nhỏ 'nháy mắt' cực đáng yêu, Lệ Quyên khoe body bốc lửa cùng gương mặt mộc không tỳ vết
Lily Chen tên thật là Trần Kim Ngọc, là một trong những nữ ca sĩ trẻ trung, xinh đẹp và tài năng đang theo đuổi dòng nhạc Bolero. Nhờ giọng hát đầy cảm xúc, cô nàng trở thành Á quân 1 Tình Bolero vào năm 2019. Không chỉ sở hữu một tài năng ca hát xuất chúng, người đẹp còn nỗ lực không ngừng để xây dựng và phát triển sự nghiệp của mình. Từ một cô bé có hoàn cảnh khó khăn, cô nàng đã có thể sở hữu một khối tài sản mà nhiều người ngưỡng mộ.
Mới đây, cô nàng từng khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi sở hữu xế hộp mới có giá gần 9 tỉ đồng. Song, "ngọc nữ Bolero" vướng vào nghi vấn có đại gia "chống lưng". Sau đó, cô nàng đã tuyên bố và công khai bà ngoại chính là đại gia của mình.
Gần đây, trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ những hình ảnh vô cùng "bốc lửa" và quyến rũ đến không ngờ. Không chỉ chuộng trang phục "kiệm vải", cô nàng còn gây choáng ngợp bởi thân hình "đồng hồ cát" chuẩn không cần chỉnh. Chính vì thế, người đẹp thường diện những mẫu váy khoét cổ sâu hun hút, ôm sát cơ thể phô diễn vòng eo con kiến...
Người đẹp được khán giả biết đến khi hoạt động ở nhiều vai trò như ca sĩ, diễn viên, người mẫu... Ngoài hoạt động nghệ thuật, cô nàng còn tập trung và phát triển công việc kinh doanh và đầu tư cho một hãng phim. Tuy chưa có bất cứ hoạt động nổi trội trong Vbiz, nhưng cô nàng luôn sở hữu lượng người hâm mộ nhất định.