Lily Chen tên thật là Trần Kim Ngọc, là một trong những nữ ca sĩ trẻ trung, xinh đẹp và tài năng đang theo đuổi dòng nhạc Bolero. Nhờ giọng hát đầy cảm xúc, cô nàng trở thành Á quân 1 Tình Bolero vào năm 2019. Không chỉ sở hữu một tài năng ca hát xuất chúng, người đẹp còn nỗ lực không ngừng để xây dựng và phát triển sự nghiệp của mình. Từ một cô bé có hoàn cảnh khó khăn, cô nàng đã có thể sở hữu một khối tài sản mà nhiều người ngưỡng mộ.

Mới đây, cô nàng từng khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi sở hữu xế hộp mới có giá gần 9 tỉ đồng. Song, "ngọc nữ Bolero" vướng vào nghi vấn có đại gia "chống lưng". Sau đó, cô nàng đã tuyên bố và công khai bà ngoại chính là đại gia của mình.