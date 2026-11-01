Miss Asian 2026: Chuyên gia trang điểm Hà Trần chạm danh hiệu Hoa hậu Toàn năng

Sao Việt 01/11/2026 22:18

Tối 31/10/2026, chung kết Miss Asian 2026 tại Gia Lai đã khép lại với ngôi vị Hoa hậu Toàn năng thuộc về chuyên gia trang điểm Trần Thị Hà (SBD 668, Nghệ An). Cô đồng thời giành giải phụ Người đẹp nụ cười đẹp.

Chung kết Miss Asian 2026 vừa khép lại trước sự chứng kiến trực tiếp của hơn 1.000 khán giả tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (01 Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn). Ngôi vị Hoa hậu Toàn năng – Miss Asian 2026 thuộc về thí sinh Trần Thị Hà (SBD 668, Nghệ An), hiện là chuyên gia trang điểm. Cô đồng thời xuất sắc nhận giải phụ Người đẹp nụ cười đẹp.

Miss Asian 2026: Chuyên gia trang điểm Hà Trần chạm danh hiệu Hoa hậu Toàn năng - Ảnh 1
Danh ca Ngọc Sơn, Hoa hậu Ngọc Hân vinh danh Hoa hậu Toàn năng – Miss Asian 2026 Trần Thị Hà.

Trong phần thi ứng xử với câu hỏi chung từ BGK: “Nếu trở thành Miss Asian 2026, bạn sẽ làm gì để tạo ra giá trị cho cộng đồng và xã hội?”, cô chia sẻ: “Nếu có cơ hội chạm tới vương miện, tôi mong muốn dùng vị thế và tiếng nói của mình để lan tỏa những giá trị tích cực đến phụ nữ, thế hệ trẻ và cộng đồng. Theo tôi, có ba giá trị quan trọng: chân – thiện – mỹ. Đó là tôn vinh vẻ đẹp, bản lĩnh của phụ nữ Việt Nam; kết nối doanh nhân để sẻ chia, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn; đồng thời khích lệ mỗi người dám bước ra khỏi vùng an toàn, vượt qua giới hạn bản thân và đóng góp thiết thực cho xã hội”.

Với nghệ danh Hà Trần, cô là chuyên gia trang điểm có tiếng tại Hà Nội, được nhiều nghệ sĩ, diễn viên tin tưởng “chọn mặt gửi vàng”. Danh hiệu tại cuộc thi là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội để cô tiếp tục lan tỏa hình ảnh người phụ nữ hiện đại, bản lĩnh và giàu lòng nhân ái.

Miss Asian 2026: Chuyên gia trang điểm Hà Trần chạm danh hiệu Hoa hậu Toàn năng - Ảnh 2
Với nghệ danh Hà Trần, Trần Thị Hà là chuyên gia trang điểm có tiếng tại Hà Nội, tạo dấu ấn bằng kinh nghiệm, tay nghề và sự chỉn chu trong từng tác phẩm.

Mùa giải thứ năm của cuộc thi do Tổ chức Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam thực hiện. Hội đồng giám khảo quy tụ những tên tuổi uy tín như danh ca Ngọc Sơn (Trưởng BGK, Chủ tịch Topstar Entertainment Việt Nam), NSND Vương Duy Biên – nguyên Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân cùng các hoa hậu các mùa trước. Phát biểu khai mạc, NSND Vương Duy Biên nhấn mạnh Miss Asian 2026 tôn vinh vẻ đẹp Á Đông, trí tuệ, bản lĩnh nữ doanh nhân và đưa giá trị văn hóa Việt vào dòng chảy công nghiệp văn hóa hiện đại.

Trải qua các vòng thi ấn tượng từ áo dài (Tony Phạm), trang phục công sở (Thân Hoàng Bích Thủy) đến dạ hội (Phan Thị Thu Hiền), Top 20 đã mang đến những màn trình diễn mãn nhãn, hòa quyện giữa nét đẹp biển Quy Nhơn và đại ngàn Tây Nguyên.

Miss Asian 2026: Chuyên gia trang điểm Hà Trần chạm danh hiệu Hoa hậu Toàn năng - Ảnh 3
Chuyên gia trang điểm Hà Trần (Trần Thị Hà) giành danh hiệu Hoa hậu Toàn năng cùng giải Người đẹp nụ cười đẹp tại Miss Asian 2026.

Kết quả chung cuộc, vương miện Hoa hậu Doanh nhân Châu Á 2026 – Miss Asian 2026 thuộc về Hoàng Phương Anh (TP.HCM). Các danh hiệu Á hậu lần lượt trao cho Nguyễn Thị Thu Hằng (Á hậu 1), Hà Nhã Uyên (Á hậu 2), Phan Thiên Ngọc và Nguyễn Thiên Hương (Á hậu 3).

Miss Asian 2026: Chuyên gia trang điểm Hà Trần chạm danh hiệu Hoa hậu Toàn năng - Ảnh 4
Toàn cảnh sân khấu chung kết Miss Asian 2026 rực rỡ sắc màu tại Gia Lai.

Các giải hoa hậu chuyên đề gồm Hoa hậu Nhân ái Hoàng Thị Nụ, Hoa hậu Đại sứ Nguyễn Thị Hiền và Hoa hậu Toàn năng Trần Thị Hà. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao nhiều giải phụ và gửi lời mời Top chung cuộc ngồi “ghế nóng” Miss Business World tháng 11/2026 tại Mỹ.

Phim mới của Tiêu Chiến lập kỷ lục trên iQIYI, đạt 100 triệu tương tác chỉ sau 9 ngày

Phim mới của Tiêu Chiến lập kỷ lục trên iQIYI, đạt 100 triệu tương tác chỉ sau 9 ngày

Bộ phim truyền hình “Tiểu Thành Lương Phương” do Tiêu Chiến đóng chính tiếp tục ghi nhận thành tích đáng chú ý trên nền tảng iQIYI. Tối 30/10, tài khoản Weibo chính thức của nền tảng thông báo tác phẩm đã vượt mốc 100 triệu lượt tương tác đạn mạc.

Xem thêm
Từ khóa:   Miss Asian 2026

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 2/11/2026, 3 con giáp Phú Quý cực vượng, trúng độc đắc đến 3 tỷ, sung sướng say đắm trong biển vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 2/11/2026, 3 con giáp Phú Quý cực vượng, trúng độc đắc đến 3 tỷ, sung sướng say đắm trong biển vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/11/2026, sự nghiệp lẫn tài lộc đều rộng mở, Thần tài lẫn quý nhân phù trợ xây nhà, tậu xe dễ như trở bàn tay

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/11/2026, sự nghiệp lẫn tài lộc đều rộng mở, Thần tài lẫn quý nhân phù trợ xây nhà, tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt phá như Rồng', trúng số độc đắc, tiền bạc hưởng mãi không hết

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt phá như Rồng', trúng số độc đắc, tiền bạc hưởng mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp sự nghiệp 'bứt phá như Rồng', trúng số độc đắc, tiền bạc hưởng mãi không hết

Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp sự nghiệp 'bứt phá như Rồng', trúng số độc đắc, tiền bạc hưởng mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Miss Asian 2026: Chuyên gia trang điểm Hà Trần chạm danh hiệu Hoa hậu Toàn năng

Miss Asian 2026: Chuyên gia trang điểm Hà Trần chạm danh hiệu Hoa hậu Toàn năng

Sao Việt 3 giờ 22 phút trước
Đúng 6h sáng mai, thứ Hai 2/11/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 6h sáng mai, thứ Hai 2/11/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Phim mới của Tiêu Chiến lập kỷ lục trên iQIYI, đạt 100 triệu tương tác chỉ sau 9 ngày

Phim mới của Tiêu Chiến lập kỷ lục trên iQIYI, đạt 100 triệu tương tác chỉ sau 9 ngày

Sao quốc tế 3 giờ 49 phút trước
Dương Mịch nhận lời xin lỗi công khai sau loạt ồn ào trên mạng xã hội

Dương Mịch nhận lời xin lỗi công khai sau loạt ồn ào trên mạng xã hội

Sao quốc tế 3 giờ 54 phút trước
Địch Lệ Nhiệt Ba thử thách diễn xuất với vai diễn kép trong phim mới của iQIYI

Địch Lệ Nhiệt Ba thử thách diễn xuất với vai diễn kép trong phim mới của iQIYI

Sao quốc tế 4 giờ 8 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 2/11/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Sau ngày mai, thứ Hai 2/11/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 2/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc bất ngờ

Tử vi thứ Hai 2/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc bất ngờ

Tử vi tuần mới, từ ngày 2 đến 8/11/2026, 3 con giáp CÁT TINH soi chiếu, vét hết may mắn thiên hạ, vận trình lên hương, sung sướng như tiên

Tử vi tuần mới, từ ngày 2 đến 8/11/2026, 3 con giáp CÁT TINH soi chiếu, vét hết may mắn thiên hạ, vận trình lên hương, sung sướng như tiên

Đúng ngày mai, thứ Hai 2/11/2026, 3 con giáp vận số đổi chiều, hóa Hung thành Cát, khổ tận cam lai, được Quý Nhân giúp đỡ, tài lộc thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Hai 2/11/2026, 3 con giáp vận số đổi chiều, hóa Hung thành Cát, khổ tận cam lai, được Quý Nhân giúp đỡ, tài lộc thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi