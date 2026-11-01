Miss Asian 2026: Chuyên gia trang điểm Hà Trần chạm danh hiệu Hoa hậu Toàn năng

Tối 31/10/2026, chung kết Miss Asian 2026 tại Gia Lai đã khép lại với ngôi vị Hoa hậu Toàn năng thuộc về chuyên gia trang điểm Trần Thị Hà (SBD 668, Nghệ An). Cô đồng thời giành giải phụ Người đẹp nụ cười đẹp.

Chung kết Miss Asian 2026 vừa khép lại trước sự chứng kiến trực tiếp của hơn 1.000 khán giả tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (01 Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn). Ngôi vị Hoa hậu Toàn năng – Miss Asian 2026 thuộc về thí sinh Trần Thị Hà (SBD 668, Nghệ An), hiện là chuyên gia trang điểm. Cô đồng thời xuất sắc nhận giải phụ Người đẹp nụ cười đẹp.

Danh ca Ngọc Sơn, Hoa hậu Ngọc Hân vinh danh Hoa hậu Toàn năng – Miss Asian 2026 Trần Thị Hà. Trong phần thi ứng xử với câu hỏi chung từ BGK: “Nếu trở thành Miss Asian 2026, bạn sẽ làm gì để tạo ra giá trị cho cộng đồng và xã hội?”, cô chia sẻ: “Nếu có cơ hội chạm tới vương miện, tôi mong muốn dùng vị thế và tiếng nói của mình để lan tỏa những giá trị tích cực đến phụ nữ, thế hệ trẻ và cộng đồng. Theo tôi, có ba giá trị quan trọng: chân – thiện – mỹ. Đó là tôn vinh vẻ đẹp, bản lĩnh của phụ nữ Việt Nam; kết nối doanh nhân để sẻ chia, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn; đồng thời khích lệ mỗi người dám bước ra khỏi vùng an toàn, vượt qua giới hạn bản thân và đóng góp thiết thực cho xã hội”.

Với nghệ danh Hà Trần, cô là chuyên gia trang điểm có tiếng tại Hà Nội, được nhiều nghệ sĩ, diễn viên tin tưởng “chọn mặt gửi vàng”. Danh hiệu tại cuộc thi là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội để cô tiếp tục lan tỏa hình ảnh người phụ nữ hiện đại, bản lĩnh và giàu lòng nhân ái. Với nghệ danh Hà Trần, Trần Thị Hà là chuyên gia trang điểm có tiếng tại Hà Nội, tạo dấu ấn bằng kinh nghiệm, tay nghề và sự chỉn chu trong từng tác phẩm. Mùa giải thứ năm của cuộc thi do Tổ chức Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam thực hiện. Hội đồng giám khảo quy tụ những tên tuổi uy tín như danh ca Ngọc Sơn (Trưởng BGK, Chủ tịch Topstar Entertainment Việt Nam), NSND Vương Duy Biên – nguyên Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân cùng các hoa hậu các mùa trước. Phát biểu khai mạc, NSND Vương Duy Biên nhấn mạnh Miss Asian 2026 tôn vinh vẻ đẹp Á Đông, trí tuệ, bản lĩnh nữ doanh nhân và đưa giá trị văn hóa Việt vào dòng chảy công nghiệp văn hóa hiện đại.

Trải qua các vòng thi ấn tượng từ áo dài (Tony Phạm), trang phục công sở (Thân Hoàng Bích Thủy) đến dạ hội (Phan Thị Thu Hiền), Top 20 đã mang đến những màn trình diễn mãn nhãn, hòa quyện giữa nét đẹp biển Quy Nhơn và đại ngàn Tây Nguyên. Chuyên gia trang điểm Hà Trần (Trần Thị Hà) giành danh hiệu Hoa hậu Toàn năng cùng giải Người đẹp nụ cười đẹp tại Miss Asian 2026. Kết quả chung cuộc, vương miện Hoa hậu Doanh nhân Châu Á 2026 – Miss Asian 2026 thuộc về Hoàng Phương Anh (TP.HCM). Các danh hiệu Á hậu lần lượt trao cho Nguyễn Thị Thu Hằng (Á hậu 1), Hà Nhã Uyên (Á hậu 2), Phan Thiên Ngọc và Nguyễn Thiên Hương (Á hậu 3). Toàn cảnh sân khấu chung kết Miss Asian 2026 rực rỡ sắc màu tại Gia Lai. Các giải hoa hậu chuyên đề gồm Hoa hậu Nhân ái Hoàng Thị Nụ, Hoa hậu Đại sứ Nguyễn Thị Hiền và Hoa hậu Toàn năng Trần Thị Hà. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao nhiều giải phụ và gửi lời mời Top chung cuộc ngồi “ghế nóng” Miss Business World tháng 11/2026 tại Mỹ.

Phim mới của Tiêu Chiến lập kỷ lục trên iQIYI, đạt 100 triệu tương tác chỉ sau 9 ngày Bộ phim truyền hình “Tiểu Thành Lương Phương” do Tiêu Chiến đóng chính tiếp tục ghi nhận thành tích đáng chú ý trên nền tảng iQIYI. Tối 30/10, tài khoản Weibo chính thức của nền tảng thông báo tác phẩm đã vượt mốc 100 triệu lượt tương tác đạn mạc.

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