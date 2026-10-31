Triệu Lệ Dĩnh lập cột mốc mới, trở thành Chủ tịch Ban giám khảo Kim Kê

Đây được xem là vị trí có sức ảnh hưởng trong quá trình lựa chọn các dự án điện ảnh mới. Cùng tham gia hội đồng thẩm định cuối cùng với Triệu Lệ Dĩnh có nhà sản xuất Hoàng Kiến Tân và diễn viên Diêm Ni. Nhiệm vụ của ba thành viên là đánh giá những dự án đã lọt vào vòng chung kết nhưng chưa chính thức khởi quay, từ đó lựa chọn các câu chuyện có tiềm năng phát triển trên màn ảnh rộng.

Mới đây, studio của Triệu Lệ Dĩnh xác nhận nữ diễn viên sẽ đảm nhận vị trí Chủ tịch Ban giám khảo hạng mục chính tại Hội nghị Đầu tư dự án điện ảnh Kim Kê lần thứ 8. Với vai trò này, cô trở thành diễn viên Hoa ngữ sinh sau năm 1985 đầu tiên được giao trọng trách nói trên.

Đáng chú ý, trong phần giới thiệu của ban tổ chức, Triệu Lệ Dĩnh được ghi nhận với hai vai trò là diễn viên và nhà sản xuất. Điều này đồng nghĩa cô không chỉ nhìn nhận kịch bản từ góc độ chuyên môn diễn xuất mà còn phải cân nhắc tính khả thi, giá trị nghệ thuật cũng như tiềm năng thương mại của từng dự án.

Theo truyền thông Trung Quốc, việc nữ diễn viên được trao trọng trách không phải là lựa chọn ngẫu nhiên. Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô đã xây dựng được vị thế đáng kể ở cả lĩnh vực truyền hình lẫn điện ảnh. Triệu Lệ Dĩnh từng giành danh hiệu Thị hậu tại hai giải thưởng Phi Thiên và Kim Ưng. Năm 2024, cô tiếp tục nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Bách Hoa nhờ vai diễn trong phim điện ảnh “Điều thứ 20”.

Bên cạnh thành tích cá nhân, tổng doanh thu phòng vé từ các phim điện ảnh cô đóng chính cũng đã vượt mốc 6 tỉ NDT. Đây là một trong những yếu tố giúp Triệu Lệ Dĩnh được đánh giá cao về sức hút với khán giả và khả năng lựa chọn dự án.

Thời gian gần đây, nữ diễn viên cũng có những thay đổi đáng chú ý trong cách làm nghề. Sau khi hoàn thành bộ phim “Tiểu thành đại sự” vào năm 2025, cô chưa vội tham gia tác phẩm mới mà chủ động dành thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe và cân nhắc kịch bản. Việc hạn chế nhận những vai diễn có màu sắc tương đồng cho thấy cô đang ưu tiên chất lượng thay vì chạy theo số lượng dự án.

Từ một diễn viên từng bước khẳng định tên tuổi, Triệu Lệ Dĩnh hiện mở rộng hoạt động sang lĩnh vực sản xuất và tham gia vào quá trình tuyển chọn dự án điện ảnh. Việc trở thành Chủ tịch Ban giám khảo Kim Kê vì thế được xem là dấu mốc mới, cho thấy vị thế và tiếng nói chuyên môn ngày càng được ghi nhận của nữ diễn viên trong ngành điện ảnh Hoa ngữ.