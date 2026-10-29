Phạm Băng Băng tiết lộ giai đoạn đen tối nhất cuộc đời, tự giải quyết khủng hoảng với hơn 100 nhãn hàng

Sao quốc tế 29/10/2026 16:23

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Phạm Băng Băng lần đầu chia sẻ sâu hơn về quãng thời gian khó khăn nhất cuộc đời, sau bê bối “hợp đồng âm dương” và trốn thuế năm 2018. Từ ngôi sao hạng A có sức ảnh hưởng hàng đầu làng giải trí Trung Quốc, nữ diễn viên rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng, bị hạn chế hoạt động tại thị trường nội địa và gần như đánh mất sự nghiệp chỉ sau một đêm.

Từ ngôi sao hạng A có sức ảnh hưởng hàng đầu làng giải trí Trung Quốc, nữ diễn viên Phạm Băng Băng rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng, bị hạn chế hoạt động tại thị trường nội địa và gần như đánh mất sự nghiệp chỉ sau một đêm.

Theo Phạm Băng Băng, khi scandal nổ ra, cô không chỉ phải đối mặt với những hệ lụy pháp lý mà còn phải giải quyết hàng loạt vấn đề liên quan đến hợp đồng quảng cáo. Nhiều thương hiệu và đối tác yêu cầu làm rõ trách nhiệm, buộc nữ diễn viên phải nhanh chóng tìm phương án xử lý để hạn chế thiệt hại cho các bên.

Phạm Băng Băng cho biết cô đã trực tiếp dẫn dắt đội ngũ làm việc với hơn 100 nhãn hàng trong khoảng 3-4 tháng. Các cuộc đàm phán tập trung vào nhiều phương án như gia hạn hợp đồng, bồi thường, hỗ trợ tài chính hoặc tìm đối tác thay thế.

Phạm Băng Băng tiết lộ giai đoạn đen tối nhất cuộc đời, tự giải quyết khủng hoảng với hơn 100 nhãn hàng - Ảnh 1

Nữ diễn viên chia sẻ đây là thử thách rất lớn, bởi danh sách đối tác không chỉ bao gồm các thương hiệu trong nước mà còn có nhiều nhãn hàng xa xỉ quốc tế. Dù tình hình khó khăn, cô vẫn chủ động gặp gỡ từng khách hàng để tìm cách giải quyết phù hợp.

Theo Phạm Băng Băng, điều khiến cô cảm thấy may mắn là nhiều mối quan hệ vẫn được duy trì sau biến cố. Cô cho biết một số đối tác hiện vẫn giữ quan hệ thân thiết với mình vì cảm nhận được sự chân thành trong quá trình xử lý khủng hoảng.

“Bạn thậm chí không có thời gian để đau khổ vì ngay lập tức phải đối mặt với việc tìm cách giải quyết”, nữ diễn viên chia sẻ. Cô tin rằng sự chân thành là cách mạnh mẽ nhất để đối diện với khó khăn, đồng thời cho rằng những vấn đề tưởng chừng không thể tháo gỡ vẫn có thể được giải quyết nếu kiên trì tìm hướng đi.

Phạm Băng Băng tiết lộ giai đoạn đen tối nhất cuộc đời, tự giải quyết khủng hoảng với hơn 100 nhãn hàng - Ảnh 2

Phạm Băng Băng từng nổi tiếng qua nhiều tác phẩm như Hoàn Châu Cách Cách, Lạc Lối Ở Bắc Kinh và Võ Mỵ Nương Truyền Kỳ. Sau bê bối năm 2018, cô giảm hoạt động tại Trung Quốc và chuyển hướng sang thị trường quốc tế, đồng thời phát triển thương hiệu làm đẹp riêng.

Trên màn ảnh, nữ diễn viên từng gây chú ý với Green Night và bộ phim Malaysia Địa Mẫu. Vai diễn trong Địa Mẫu giúp cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Kim Mã năm 2025, đánh dấu bước tiến đáng kể trong nỗ lực xây dựng lại sự nghiệp. Những năm gần đây, Phạm Băng Băng tiếp tục xuất hiện tại các liên hoan phim và sự kiện thời trang quốc tế để tìm kiếm cơ hội phát triển mới.

Phạm Băng Băng đóng phim nhạy cảm, chia sẻ quan điểm về trí tuệ nhân tạo

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Phạm Băng Băng tiếp tục thu hút sự chú ý khi tham gia Diary Of A Mad Old Man, bộ phim khai thác những ham muốn phức tạp của con người và các vấn đề thường bị xã hội né tránh. Tại Liên hoan phim Quốc tế Busan, nữ diễn viên chia sẻ về vai diễn nhiều thử thách, đồng thời bày tỏ quan điểm về sự phát triển của phim ngắn do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.

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