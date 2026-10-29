Phạm Băng Băng tiết lộ giai đoạn đen tối nhất cuộc đời, tự giải quyết khủng hoảng với hơn 100 nhãn hàng

Theo Phạm Băng Băng, khi scandal nổ ra, cô không chỉ phải đối mặt với những hệ lụy pháp lý mà còn phải giải quyết hàng loạt vấn đề liên quan đến hợp đồng quảng cáo. Nhiều thương hiệu và đối tác yêu cầu làm rõ trách nhiệm, buộc nữ diễn viên phải nhanh chóng tìm phương án xử lý để hạn chế thiệt hại cho các bên.

Từ ngôi sao hạng A có sức ảnh hưởng hàng đầu làng giải trí Trung Quốc, nữ diễn viên Phạm Băng Băng rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng, bị hạn chế hoạt động tại thị trường nội địa và gần như đánh mất sự nghiệp chỉ sau một đêm.

Phạm Băng Băng cho biết cô đã trực tiếp dẫn dắt đội ngũ làm việc với hơn 100 nhãn hàng trong khoảng 3-4 tháng. Các cuộc đàm phán tập trung vào nhiều phương án như gia hạn hợp đồng, bồi thường, hỗ trợ tài chính hoặc tìm đối tác thay thế.

Nữ diễn viên chia sẻ đây là thử thách rất lớn, bởi danh sách đối tác không chỉ bao gồm các thương hiệu trong nước mà còn có nhiều nhãn hàng xa xỉ quốc tế. Dù tình hình khó khăn, cô vẫn chủ động gặp gỡ từng khách hàng để tìm cách giải quyết phù hợp.

Theo Phạm Băng Băng, điều khiến cô cảm thấy may mắn là nhiều mối quan hệ vẫn được duy trì sau biến cố. Cô cho biết một số đối tác hiện vẫn giữ quan hệ thân thiết với mình vì cảm nhận được sự chân thành trong quá trình xử lý khủng hoảng.

“Bạn thậm chí không có thời gian để đau khổ vì ngay lập tức phải đối mặt với việc tìm cách giải quyết”, nữ diễn viên chia sẻ. Cô tin rằng sự chân thành là cách mạnh mẽ nhất để đối diện với khó khăn, đồng thời cho rằng những vấn đề tưởng chừng không thể tháo gỡ vẫn có thể được giải quyết nếu kiên trì tìm hướng đi.

Phạm Băng Băng từng nổi tiếng qua nhiều tác phẩm như Hoàn Châu Cách Cách, Lạc Lối Ở Bắc Kinh và Võ Mỵ Nương Truyền Kỳ. Sau bê bối năm 2018, cô giảm hoạt động tại Trung Quốc và chuyển hướng sang thị trường quốc tế, đồng thời phát triển thương hiệu làm đẹp riêng.

Trên màn ảnh, nữ diễn viên từng gây chú ý với Green Night và bộ phim Malaysia Địa Mẫu. Vai diễn trong Địa Mẫu giúp cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Kim Mã năm 2025, đánh dấu bước tiến đáng kể trong nỗ lực xây dựng lại sự nghiệp. Những năm gần đây, Phạm Băng Băng tiếp tục xuất hiện tại các liên hoan phim và sự kiện thời trang quốc tế để tìm kiếm cơ hội phát triển mới.