Phạm Băng Băng tìm hướng đi mới sau biến cố, nỗ lực phát triển sự nghiệp quốc tế

Sao quốc tế 20/10/2026 13:45

Với She Said, Phạm Băng Băng nhận lời tham gia vì cảm thấy kịch bản hấp dẫn, dù đây là dự án của một đạo diễn mới. Cô bày tỏ niềm vui khi bộ phim được góp mặt tại các liên hoan phim, bởi điều này có thể giúp nhà làm phim trẻ tiếp cận thêm khán giả.

Sinh năm 1981, Phạm Băng Băng nổi tiếng từ vai Kim Tỏa trong Hoàn Châu Cách Cách (1998). Sau đó, cô khẳng định tên tuổi qua nhiều dự án truyền hình và điện ảnh. Năm 2016, vai diễn trong Tôi Không Phải Phan Kim Liên giúp cô giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim San Sebastián.

Tuy nhiên, năm 2018, vụ việc vi phạm thuế khiến Phạm Băng Băng bị yêu cầu truy thu thuế và nộp phạt tổng cộng gần 884 triệu nhân dân tệ. Biến cố ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của nữ diễn viên tại Trung Quốc, khiến cô phải tìm kiếm hướng phát triển mới thông qua các dự án quốc tế.

Tại Liên hoan phim Quốc tế Busan tháng 10/2026, Phạm Băng Băng xuất hiện với hai tác phẩm Diary of a Mad Old Man của đạo diễn Wayne Wang và phim ngắn She Said do nhà làm phim Singapore Ivan Tan thực hiện. Hai dự án cho thấy cô tiếp tục mở rộng cơ hội hợp tác với những ê-kíp đến từ nhiều nền điện ảnh khác nhau.

Phạm Băng Băng tìm hướng đi mới sau biến cố, nỗ lực phát triển sự nghiệp quốc tế - Ảnh 1

Với She Said, Phạm Băng Băng nhận lời tham gia vì cảm thấy kịch bản hấp dẫn, dù đây là dự án của một đạo diễn mới. Cô bày tỏ niềm vui khi bộ phim được góp mặt tại các liên hoan phim, bởi điều này có thể giúp nhà làm phim trẻ tiếp cận thêm khán giả.

Trong khi đó, Diary of a Mad Old Man mang đến cơ hội làm việc cùng đạo diễn Wayne Wang và diễn viên Nhật Bản Lily Franky. Theo nữ diễn viên, khác biệt ngôn ngữ không phải trở ngại quá lớn khi các thành viên cùng hướng đến mục tiêu sáng tạo.

Phạm Băng Băng cho biết cô coi trọng những trải nghiệm trong quá trình làm phim, từ việc khám phá nhân vật đến học hỏi phương pháp làm việc của cộng sự. Thay vì chỉ tập trung vào thành quả cuối cùng, cô muốn thử sức với những màu sắc diễn xuất mới và không giới hạn bản thân trong hình tượng quen thuộc.

Phạm Băng Băng tìm hướng đi mới sau biến cố, nỗ lực phát triển sự nghiệp quốc tế - Ảnh 2

Bên cạnh các dự án quốc tế, nữ diễn viên cũng dành sự quan tâm cho điện ảnh Hàn Quốc. Sau khoảng hai tháng quay Lục Dạ (Green Night) tại Hàn Quốc, cô bày tỏ sự ngưỡng mộ trước năng lượng sáng tạo và khả năng biểu đạt đa dạng của các nhà làm phim nước này. Việc làm việc cùng những diễn viên như Lee Joo Young cũng mang đến cho cô cảm hứng mới trong cách tiếp cận vai diễn.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và trải qua biến cố lớn, Phạm Băng Băng đang tìm kiếm hướng đi phù hợp cho chặng đường tiếp theo. Các dự án đa quốc gia cho thấy cô vẫn nỗ lực duy trì hoạt động diễn xuất, mở rộng quan hệ hợp tác và tích lũy kinh nghiệm. Dù con đường phía trước còn nhiều thách thức, thị trường quốc tế đang mang đến cho nữ diễn viên những cơ hội phát triển mới.

Phạm Băng Băng đóng phim nhạy cảm, chia sẻ quan điểm về trí tuệ nhân tạo

Phạm Băng Băng đóng phim nhạy cảm, chia sẻ quan điểm về trí tuệ nhân tạo

Phạm Băng Băng tiếp tục thu hút sự chú ý khi tham gia Diary Of A Mad Old Man, bộ phim khai thác những ham muốn phức tạp của con người và các vấn đề thường bị xã hội né tránh. Tại Liên hoan phim Quốc tế Busan, nữ diễn viên chia sẻ về vai diễn nhiều thử thách, đồng thời bày tỏ quan điểm về sự phát triển của phim ngắn do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.

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