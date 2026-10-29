Ăn khoai lang mỗi ngày, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Củ khoai lang là nguồn cung cấp rất nhiều vitamin, khoáng chất, riboflavin, thiamine, niacin và carotenoid. Chính nhờ những thành phần dinh dưỡng này mà củ khoai lang có thể hỗ trợ bạn phòng và chữa nhiều bệnh mãn tính, tăng cường giảm cân, cải thiện làn da và mái tóc.

Khoai lang là loại củ rất ngon và bổ dưỡng, có thể chế biến được rất nhiều món ngon. Tuy nhiên, nhiều người lại chưa biết đến tác dụng của khoai lang đối với sức khỏe .

Khoai lang là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, cả chất xơ hòa tan và không hòa tan. Chất xơ hòa tan giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, duy trì lượng đường trong máu ổn định và tạo cảm giác no lâu hơn. Trong khi đó, chất xơ không hòa tan tăng cường nhu động ruột, giúp ngăn ngừa táo bón và duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Việc ăn khoai lang mỗi ngày sẽ giúp hệ tiêu hóa của bạn hoạt động trơn tru hơn, giảm các vấn đề về tiêu hóa và hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn.

Tăng cường hệ miễn dịch

Khoai lang rất giàu beta-carotene, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ mà cơ thể chuyển hóa thành vitamin A. Vitamin A đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì chức năng của hệ miễn dịch, giúp bảo vệ cơ thể khỏi nhiễm trùng và bệnh tật. Ngoài ra, khoai lang còn chứa vitamin C và các chất chống oxy hóa khác, góp phần tăng cường khả năng miễn dịch tổng thể.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Mặc dù có vị ngọt, nhưng khoai lang lại có chỉ số đường huyết (GI) thấp hơn so với khoai tây trắng. Hàm lượng chất xơ cao trong khoai lang cũng giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu, ngăn ngừa sự tăng vọt đột ngột của đường huyết. Điều này đặc biệt có lợi cho những người muốn kiểm soát đường huyết hoặc những người mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Cải thiện thị lực

Nhờ hàm lượng beta-carotene cực kỳ cao, khoai lang là một trong những thực phẩm tốt nhất cho sức khỏe đôi mắt. Beta-carotene được chuyển hóa thành vitamin A, một dưỡng chất thiết yếu cho thị lực, đặc biệt là trong điều kiện ánh sáng yếu. Việc bổ sung khoai lang hàng ngày có thể giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng và các vấn đề về thị lực liên quan đến tuổi tác.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Khoai lang chứa các khoáng chất quan trọng như kali và magiê, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tim mạch. Kali giúp điều hòa huyết áp bằng cách cân bằng lượng natri trong cơ thể, trong khi magiê hỗ trợ chức năng cơ tim và duy trì nhịp tim ổn định.

Ảnh minh họa: Internet

Bí quyết để thêm khoai lang vào chế độ ăn

Thực tế là bạn rất dễ dàng thêm khoai lang vào chế độ ăn uống của mình. Bạn có thể nướng, luộc, chiên, hấp hoặc làm các món hầm. Vị ngọt tự nhiên của loại củ này kết hợp với nhiều gia vị khác nhau có thể tạo ra các món mặn và ngọt.

Khoai lang từ hàng ngàn năm trước đã được ông bà cha ta sử dụng để làm bữa ăn hàng ngày thay cho những món cơm lành canh ngọt khi còn khó khăn. Cho đến tận bây giờ, củ khoai lang ấy vẫn luôn giữ vững được giá trị khi giúp chúng ta giảm cân, phòng ngừa nhiều bệnh tật,… Vì thế, bạn đừng quên bổ sung thực phẩm này vào chế độ hàng ngày một cách điều độ để nhận được nhiều tác dụng của khoai lang nhé.