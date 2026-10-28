Những đối tượng nên cân nhắc khi ăn loại quả vị đắng quen thuộc

Dinh dưỡng 28/10/2026 11:48

Mướp đắng giàu vitamin C và các hợp chất thực vật có lợi, nhưng không phải ai cũng phù hợp với loại quả này. Đặc biệt, người có bệnh nền hoặc đang dùng thuốc cần thận trọng khi ăn nhiều mướp đắng hay sử dụng sản phẩm chiết xuất từ loại quả này.

Mướp đắng, thường được gọi là mướp đắng hoặc Momordica charantia, là một loại trái cây nhiệt đới, giống bầu được cho là mang lại nhiều lợi ích. Người Việt Nam còn có tên gọi khác cho mướp đắng là khổ qua, theo đông y thì mướp đắng có vị đắng, tính hàn, có công dụng thanh nhiệt giải nhiệt, sáng mắt, thích hợp với các chứng nhiệt sinh ra nóng, khát, làm mát tim, nhuận tràng, hạt của quả còn có công dụng bổ thận tráng dương.

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Ảnh minh họa: Internet

Mướp đắng có chứa các hợp chất được cho là có tác dụng hỗ trợ điều trị các bệnh, chẳng hạn như tiểu đường. Chất chiết xuất từ ​​mướp đắng cũng được phổ biến rộng rãi dưới dạng thực phẩm chức năng.

Những ai không nên ăn mướp đắng?

Người mắc bệnh huyết áp thấp

Một số nghiên cứu cho thấy mướp đắng có thể tác động đến quá trình điều hòa đường huyết và huyết áp, dù hiệu quả thực tế ở người vẫn chưa được xác định đầy đủ.

Người có huyết áp thấp hoặc thường xuyên bị tụt huyết áp nên thận trọng khi ăn nhiều mướp đắng, đặc biệt nếu đang sử dụng thuốc có khả năng làm giảm huyết áp. Nếu xuất hiện các triệu chứng như hoa mắt, chóng mặt, choáng váng hoặc mệt mỏi sau khi ăn, cần ngừng sử dụng và kiểm tra tình trạng sức khỏe. Người bệnh nên trao đổi với bác sĩ nếu muốn dùng mướp đắng thường xuyên với mục đích hỗ trợ điều trị.

Phụ nữ có thai và đang cho con bú

Phụ nữ mang thai nên tránh ăn nhiều mướp đắng hoặc dùng chiết xuất từ loại quả này khi chưa có tư vấn y tế, do còn lo ngại về ảnh hưởng đến thai kỳ và thiếu bằng chứng an toàn ở người. Phụ nữ cho con bú cũng nên thận trọng, tránh tự sử dụng chế phẩm cô đặc và tham khảo ý kiến chuyên gia y tế khi cần dùng với mục đích điều trị.

Những đối tượng nên cân nhắc khi ăn loại quả vị đắng quen thuộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người có bệnh lý gan, thận

Một số nghiên cứu trên động vật cho thấy chiết xuất mướp đắng cô đặc có thể ảnh hưởng đến gan, nhưng chưa đủ bằng chứng về nguy cơ này ở người khi ăn thông thường. Người mắc bệnh gan, thận nên thận trọng với các chế phẩm liều cao, chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng và hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng mướp đắng để hỗ trợ điều trị.

Người vừa trải qua phẫu thuật

Sau phẫu thuật, người bệnh cần thận trọng khi ăn nhiều mướp đắng hoặc dùng chế phẩm bổ sung, đặc biệt nếu đang sử dụng insulin hay thuốc hạ đường huyết. Không có khuyến cáo chung yêu cầu kiêng mướp đắng hai tuần trước và sau phẫu thuật; người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ tùy tình trạng sức khỏe và loại phẫu thuật.

Những lưu ý khi sử dụng mướp đắng

Bên cạnh quan tâm tới vấn đề ăn mướp đắng sống có tốt không, để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, khi sử dụng mướp đắng cần lưu ý những điều quan trọng sau đây:

Không ăn quá nhiều: Ăn quá nhiều mướp đắng có thể gây đầy bụng, khó tiêu, ợ hơi và tiêu chảy. Ngoài ra, còn có thể khiến lượng đường trong máu giảm, gây chóng mặt, đau đầu, vã mồ hôi và thậm chí có thể ngất xỉu.

Những đối tượng nên cân nhắc khi ăn loại quả vị đắng quen thuộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý lượng ăn phù hợp khi sử dụng mướp đắng

Không kết hợp với một số thực phẩm: Tránh kết hợp mướp đắng với tôm, cua vì có thể gây ngộ độc.

Không uống trà xanh ngay sau khi ăn mướp đắng: Trà xanh có thể gây kích ứng dạ dày.

Không ăn khi bụng đói: Ăn mướp đắng khi bụng đói có thể gây khó chịu cho hệ tiêu hóa.

Tham khảo ý kiến bác sĩ: Nếu bạn đang sử dụng bất kỳ loại thuốc nào ảnh hưởng đến lượng đường trong máu, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng mướp đắng.

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