Khởi tố vụ cháy nhà 2 cha con tử vong ở Gia Lai: Nghi có người châm lửa đốt nhà

Đời sống 28/10/2026 10:57

Công an tỉnh Gia Lai thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà làm chết 2 cha con tại thôn Vĩnh Thái, xã Vĩnh Thịnh, ngày 26-10.

Theo thông tin báo Dân trí, ngày 28/10, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án giết người liên quan vụ 2 cha con tử vong trong ngôi nhà cháy, xảy ra tại xã Vĩnh Thịnh rạng sáng 26/10.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, khoảng 4h30 ngày 26/10, lực lượng chức năng nhận được tin báo về vụ cháy tại nhà ông H.T.L. (43 tuổi, trú thôn Vĩnh Thái, xã Vĩnh Thịnh).

Khi tiếp cận hiện trường và dập lửa, lực lượng chức năng phát hiện ông H.T.L. và con trai là H.G.B. (13 tuổi) đã tử vong.

Cha mẹ ông L. là ông H.Q. (81 tuổi) và bà N.T.H. (77 tuổi) cũng bị thương, được đưa đến Trung tâm Y tế Vĩnh Thạnh cấp cứu.

Khởi tố vụ cháy nhà 2 cha con tử vong ở Gia Lai: Nghi có người châm lửa đốt nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, theo Công an tỉnh Gia Lai, qua lời khai của một số người thân trong gia đình, sơ bộ ban đầu nhận định vụ việc này có nguyên nhân do mâu thuẫn, bức xúc trong cuộc sống hằng ngày. Từ đó nghi vấn ông H.Q. đổ xăng, khóa cửa đốt nhà.

Hiện nay do ông H.Q. cũng bị thương, đang điều trị trong bệnh viện nên cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Ông Bùi Tấn Thành, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thịnh, cho biết chiều 27/10, Đảng ủy, UBND xã đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên thân nhân các nạn nhân, đồng thời hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ, mai táng.

Theo ông Thành, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi ly hôn, ông L. cùng con trai sống với bố mẹ đẻ, còn vợ ông L. về bên nhà nhà ngoại ở tỉnh Quảng Ngãi.

Gia Lai: Điều tra vụ cháy nhà làm 2 cha con tử vong

Gia Lai: Điều tra vụ cháy nhà làm 2 cha con tử vong

Công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc 2 cha con tử vong trong căn nhà cháy ở xã Vĩnh Thịnh.

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