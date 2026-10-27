Lâm Đồng: Cháy tiệm ăn lúc rạng sáng, cảnh sát cắt cửa cuốn dập lửa

Lực lượng chữa cháy phải cắt cửa cuốn để tiếp cận hiện trường, khống chế ngọn lửa sau hơn 40 phút.

Theo thông tin báo Dân trí, lúc 3h15 ngày 27/10, người dân phát hiện lửa bùng phát tại tiệm bán đồ ăn ở số 110 đường Tuyên Quang, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng, nên nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 5 điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường. Khoảng 10 phút sau, lực lượng chữa cháy có mặt, triển khai các biện pháp khống chế ngọn lửa.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Dân trí.

Do tiệm đóng kín bằng cửa cuốn, lực lượng chức năng phải sử dụng thiết bị chuyên dụng cắt cửa để tiếp cận bên trong. Công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn khi ngọn lửa bùng phát mạnh tại khu vực tầng gác, nơi tập trung nhiều thùng giấy và vật liệu dễ cháy.

Sau hơn 40 phút nỗ lực chữa cháy, đám cháy được khống chế, ngăn không cho lửa tiếp tục lan rộng.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, bên trong tiệm không có người nên vụ cháy không gây thương vong.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Sau hơn 40 phút nỗ lực chữa cháy, đám cháy được khống chế. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo thông tin báo Thanh Niên, trước đó hơn 2 tháng, tại phường Phú Thủy cũng xảy ra một vụ cháy cơ sở kinh doanh tương tự trên đường Võ Văn Kiệt.

Cơ quan chức năng cảnh báo các cơ sở kinh doanh cần siết chặt an toàn phòng cháy chữa cháy, kiểm tra hệ thống điện, sắp xếp vật liệu dễ cháy ở nơi an toàn, nhất là nơi chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa. Các cơ sở cần trang bị phương tiện chữa cháy và bảo đảm lối thoát nạn khi có sự cố để tránh xảy ra các vụ cháy.

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