Hà Nội: Sau tiếng nổ, dãy nhà trọ tự phát bùng cháy dữ dội

Đời sống 19/10/2026 10:44

Khoảng 7h30 ngày 19/10, một vụ cháy xảy ra tại dãy nhà trọ tự phát trong ngõ 67 Phùng Khoang, phía sau Chung cư An Lạc, phường Đại Mỗ, Hà Nội.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 19.10, một vụ cháy lớn đã bùng phát tại khu vực có nhiều nhà dựng mái tôn gần ngõ 67 đường Phùng Khoang (P.Đại Mỗ, Hà Nội). Ngọn lửa bùng lên dữ dội kèm theo cột khói đen đặc bốc cao hàng chục mét.

Theo hình ảnh ghi nhận tại hiện trường, đám cháy xuất phát từ dãy nhà tạm lợp mái tôn nằm sát khu vực ao hồ và cây xanh. Lửa đỏ rực nhanh chóng bao trùm toàn bộ dãy nhà, thiêu rụi nhiều tài sản bên trong.

Đám cháy cũng tạo ra cột khói đen bốc cao hàng chục mét, đứng từ khoảng cách vài km vẫn có thể quan sát rõ.

Hà Nội: Sau tiếng nổ, dãy nhà trọ tự phát bùng cháy dữ dội - Ảnh 1
Khu vực xảy ra hỏa hoạn. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.Hà Nội đã nhanh chóng điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường.

Do khu vực xảy ra cháy nằm ở khu nhà tạm có nhiều vật liệu dễ cháy như tôn, gỗ và đồ dùng sinh hoạt, công tác triển khai vòi phun nước dập lửa cũng như khống chế đám cháy lan sang các khu lân cận gặp nhiều ít khó khăn.

Trao đổi với Thanh Niên sáng 19.10, một lãnh đạo UBND P.Đại Mỗ cho biết, tính đến 8 giờ 30 cùng ngày, các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực, khẩn trương triển khai các biện pháp dập tắt hoàn toàn ngọn lửa, đồng thời tiến hành làm mát và rà soát hiện trường.

"Hiện phường chưa nhận được thông tin vụ hỏa hoạn có gây ra thiệt hại về người", vị lãnh đạo thông tin.

Trước đó chiều ngày 18.10 trên địa bàn Hà Nội cũng xảy ra một vú cháy khác trong ngõ ở Xuân Đỉnh. Cụ thể theo thông tin báo Tiền Phong, vụ cháy kể trên xảy ra vào khoảng hơn 17h cùng ngày tại ngôi nhà dân trong ngõ 33 Xuân Đỉnh (phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội).

Vào thời điểm trên, nhiều người phát hiện có cháy bên trong nhà nên đã hô hoán cho hàng xóm biết và thông báo lực lượng chức năng.

Do bên trong chứa nhiều đồ đạc dễ cháy, ngọn lửa bùng lên dữ dội, kèm theo cột khói đen khiến nhiều người hoảng hốt.

Khoảng 18h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Thông tin ban đầu, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Vụ cháy xưởng sửa xe máy tại thôn La Phù (Hà Nội) khiến 2 người tử vong. Nhân chứng kể trước khi ngọn lửa bùng lên dữ dội, bên trong xưởng liên tiếp phát ra nhiều tiếng nổ.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy nhà cháy nhà ở Hà Nội tin mới

TIN MỚI NHẤT

Lợi ích sức khỏe từ loại nấm bình dân quen thuộc

Lợi ích sức khỏe từ loại nấm bình dân quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 20 phút trước
Hà Nội: Sau tiếng nổ, dãy nhà trọ tự phát bùng cháy dữ dội

Hà Nội: Sau tiếng nổ, dãy nhà trọ tự phát bùng cháy dữ dội

Đời sống 2 giờ 5 phút trước
Thần Tài nhắm trúng sau ngày 19/10/2026, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời

Thần Tài nhắm trúng sau ngày 19/10/2026, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 19/10/2026: Vàng SJC giữ mốc 143,6 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/10/2026: Vàng SJC giữ mốc 143,6 triệu/lượng

Đời sống 3 giờ 10 phút trước
3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời sau ngày 19/10/2026

3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời sau ngày 19/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Nóng: Khởi tố, bắt giữ Tôn Bằng - chồng cũ của TikToker Hằng Du Mục

Nóng: Khởi tố, bắt giữ Tôn Bằng - chồng cũ của TikToker Hằng Du Mục

Đời sống 3 giờ 37 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 18/10/2026, Thần Tài nhắm trúng, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 18/10/2026, Thần Tài nhắm trúng, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/10/2026, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, đổi đời giàu sang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/10/2026, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 20/10/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Ba 20/10/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 5 phút trước
Tử vi thứ Ba 20/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Ba 20/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, của cải dư dôi, may mắn có thừa

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, của cải dư dôi, may mắn có thừa

Tử vi thứ Ba 20/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Ba 20/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Ba 20/10/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Ba 20/10/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Danh tính nhóm làm thuốc giả, nhờ các KOL quảng cáo là thuốc 'đông y gia truyền'

NÓNG: Danh tính nhóm làm thuốc giả, nhờ các KOL quảng cáo là thuốc 'đông y gia truyền'

Giá vàng hôm nay, ngày 19/10/2026: Vàng SJC giữ mốc 143,6 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/10/2026: Vàng SJC giữ mốc 143,6 triệu/lượng

Nóng: Khởi tố, bắt giữ Tôn Bằng - chồng cũ của TikToker Hằng Du Mục

Nóng: Khởi tố, bắt giữ Tôn Bằng - chồng cũ của TikToker Hằng Du Mục

Phát hiện 20.000 lọ thuốc giả chữa viêm xoang, viêm mũi, bệnh dạ dày, thu lợi 5 tỷ đồng

Phát hiện 20.000 lọ thuốc giả chữa viêm xoang, viêm mũi, bệnh dạ dày, thu lợi 5 tỷ đồng

Cháy căn hộ chung cư ở Phú Mỹ Hưng, nhiều người dân tháo chạy

Cháy căn hộ chung cư ở Phú Mỹ Hưng, nhiều người dân tháo chạy

Giá vàng hôm nay, ngày 18/10/2026: Tiếp tục lao dốc, người mua lỗ hơn 5 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/10/2026: Tiếp tục lao dốc, người mua lỗ hơn 5 triệu đồng