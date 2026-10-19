Hà Nội: Sau tiếng nổ, dãy nhà trọ tự phát bùng cháy dữ dội

Khoảng 7h30 ngày 19/10, một vụ cháy xảy ra tại dãy nhà trọ tự phát trong ngõ 67 Phùng Khoang, phía sau Chung cư An Lạc, phường Đại Mỗ, Hà Nội.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 19.10, một vụ cháy lớn đã bùng phát tại khu vực có nhiều nhà dựng mái tôn gần ngõ 67 đường Phùng Khoang (P.Đại Mỗ, Hà Nội). Ngọn lửa bùng lên dữ dội kèm theo cột khói đen đặc bốc cao hàng chục mét.

Theo hình ảnh ghi nhận tại hiện trường, đám cháy xuất phát từ dãy nhà tạm lợp mái tôn nằm sát khu vực ao hồ và cây xanh. Lửa đỏ rực nhanh chóng bao trùm toàn bộ dãy nhà, thiêu rụi nhiều tài sản bên trong.

Đám cháy cũng tạo ra cột khói đen bốc cao hàng chục mét, đứng từ khoảng cách vài km vẫn có thể quan sát rõ.

Khu vực xảy ra hỏa hoạn. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.Hà Nội đã nhanh chóng điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường.

Do khu vực xảy ra cháy nằm ở khu nhà tạm có nhiều vật liệu dễ cháy như tôn, gỗ và đồ dùng sinh hoạt, công tác triển khai vòi phun nước dập lửa cũng như khống chế đám cháy lan sang các khu lân cận gặp nhiều ít khó khăn.

Trao đổi với Thanh Niên sáng 19.10, một lãnh đạo UBND P.Đại Mỗ cho biết, tính đến 8 giờ 30 cùng ngày, các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực, khẩn trương triển khai các biện pháp dập tắt hoàn toàn ngọn lửa, đồng thời tiến hành làm mát và rà soát hiện trường.

"Hiện phường chưa nhận được thông tin vụ hỏa hoạn có gây ra thiệt hại về người", vị lãnh đạo thông tin.

Trước đó chiều ngày 18.10 trên địa bàn Hà Nội cũng xảy ra một vú cháy khác trong ngõ ở Xuân Đỉnh. Cụ thể theo thông tin báo Tiền Phong, vụ cháy kể trên xảy ra vào khoảng hơn 17h cùng ngày tại ngôi nhà dân trong ngõ 33 Xuân Đỉnh (phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội).

Vào thời điểm trên, nhiều người phát hiện có cháy bên trong nhà nên đã hô hoán cho hàng xóm biết và thông báo lực lượng chức năng.

Do bên trong chứa nhiều đồ đạc dễ cháy, ngọn lửa bùng lên dữ dội, kèm theo cột khói đen khiến nhiều người hoảng hốt.

Khoảng 18h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Thông tin ban đầu, vụ việc không gây thiệt hại về người.

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