Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Tân Mai phát hiện Bùi Thị Xuân (SN 1996, trú tại phường Tân Mai, Nghệ An) có dấu hiệu buôn bán thuốc giả trên không gian mạng.

Theo thông tin báo Dân trí , ngày 17/10, Công an tỉnh Nghệ An thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, liên quan đến đường dây hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ngày 2/6, lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp nơi ở, làm việc của Xuân, thu giữ 79 lọ thuốc thành phẩm cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh thuốc điều trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng.

Theo thông tin báo Tiền Phong, ngày 4/6, lực lượng Công an tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của Trường, phát hiện nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, mua bán các loại thuốc được quảng cáo điều trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng, bệnh dạ dày và tiêu u.

Theo điều tra, Trường là người trực tiếp tổ chức sản xuất thuốc giả. Lợi dụng uy tín, danh nghĩa nghề nghiệp của bố đẻ, đối tượng mua thảo dược, thuốc tân dược cùng máy móc, thiết bị để tự sản xuất các sản phẩm được giới thiệu là thuốc điều trị nhiều loại bệnh.

Quá trình sản xuất thuốc không tuân thủ quy trình, không định lượng chính xác thành phần. Ảnh: Báo Dân trí.

Quá trình sản xuất không tuân thủ quy trình, không định lượng chính xác thành phần. Trường sử dụng hỗn hợp thuốc tân dược và dược liệu, sau đó đóng gói, dán nhãn, quảng cáo gian dối rằng sản phẩm được bào chế 100% từ thảo dược theo “công thức gia truyền”.

Để mở rộng thị trường, Trường móc nối với một số người có ảnh hưởng trên không gian mạng (KOL), quản trị viên các trang, hội nhóm để quảng cáo, phân phối sản phẩm. Sau khi nhận hàng, các đối tượng trong đường dây tiếp tục san chiết, đóng gói, đặt in nhãn riêng, quảng cáo và bán cho người tiêu dùng nhằm thu lợi bất chính.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 2 đến tháng 6/2026, thông qua hệ thống quảng cáo và phân phối trên mạng, Trường cùng các đối tượng đã bán thuốc gắn mác 'đông y gia truyền' được quảng cáo trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng cho hàng nghìn khách hàng trên cả nước, thu lợi bất chính khoảng 5 tỷ đồng.

Khám xét nơi ở, làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 20.000 lọ thuốc thành phẩm, hơn 100kg nguyên liệu, 2 máy xay thuốc, một máy sấy công nghiệp cùng 850 triệu đồng tiền mặt.

Khởi tố 10 bị can về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”. Ảnh: Báo Dân trí.

Đến ngày 17/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố 10 bị can trong đường dây. Vụ án tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, Công an Nghệ An khuyến cáo người dân cảnh giác với các loại thuốc được quảng cáo trên mạng xã hội, đặc biệt là sản phẩm không rõ nguồn gốc, thổi phồng công dụng chữa bệnh.

Người dân cần lựa chọn thuốc được cấp phép lưu hành, mua tại cơ sở kinh doanh hợp pháp và kịp thời trình báo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu sản xuất, kinh doanh thuốc giả.