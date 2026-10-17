Sáng 17/10, lãnh đạo UBND xã Ea Ly (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ lật xe đầu kéo chở sắt vào khoảng 2h30 cùng ngày.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào khoảng 2h30 ngày 17/10, xe đầu kéo biển số 76H-04959 kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 76R-00853 do anh Đ.M.H. (41 tuổi, trú tại thôn 1, xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển đi theo hướng Bắc - Nam từ xã Ea Ly đi xã Cư Prao (tỉnh Đắk Lắk). Trên xe lúc này còn có một người đàn ông đi cùng chưa xác định được danh tính.

Khi xe đến đoạn Km495+430 trên đường Trường Sơn Đông thuộc thôn Tân Sơn (xã Ea Ly) thì bị lật bên lề đường phía bên phải tuyến.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng cùng người dân đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, anh Đ.M.H và người đi cùng đã tử vong vào khoảng 6h30 cùng ngày tại Trung tâm Y tế xã Sông Hinh.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tại hiện trường, xe đầu kéo lật ngửa, hư hỏng nặng, nhiều thanh sắt, thép là hàng hóa trên xe đổ ra ngoài.

Vị trí vụ tai nạn nằm trong đoạn đường cong trái, đường đèo dốc, mặt đường bê tông nhựa tốt, hệ thống vạch sơn, biển báo đầy đủ.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

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