Giá vàng hôm nay, ngày 17/10/2026: Người mua vàng nhẫn lỗ ngay 4 triệu đồng

Đời sống 17/10/2026 09:57

Hôm nay, ngày 17/10/2026 giá vàng trong nước đứng yên nhưng người mua vàng nhẫn bị lỗ ngay đến 4 triệu đồng một lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 17/10, giá vàng trong nước đứng yên sau khi đã bật tăng vào cuối ngày hôm qua. Cụ thể, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào ở mức 140,6 triệu đồng mỗi lượng, bán ra 143,6 triệu đồng; Công ty Doji mua vàng miếng SJC ở mức 140,6 triệu đồng, bán ra 143,6 triệu đồng.

Tương tự, giá vàng nhẫn tại Công ty SJC được mua vào 140,1 triệu đồng, bán ra 143,1 triệu đồng; Công ty Doji cũng mua vào 139,2 triệu đồng, bán ra 143,2 triệu đồng… Chênh lệch mua bán vàng nhẫn tại SJC duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng trong khi Doji neo đến 4 triệu đồng lượng. Điều này khiến người mua bị lỗ ngay 4 triệu đồng một lượng.

Giá vàng hôm nay, ngày 17/10/2026: Người mua vàng nhẫn lỗ ngay 4 triệu đồng - Ảnh 1
Người mua bị lỗ ngay 4 triệu đồng một lượng. Ảnh: Báo VietNamNet. 

Theo thông tin báo VietNamNet, giá vàng thế giới hôm nay 17/10/2026 kết thúc tuần giao dịch ở mức trên 4.160 USD/ounce. Kim loại quý trải qua phiên cuối tuần biến động mạnh, có thời điểm chạm ngưỡng 4.200 USD/ounce trước khi quay đầu giảm giá.

Lúc 21h30 ngày 16/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.199 USD/ounce, tăng 27 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh mức 4.211 USD/ounce.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh không đưa ra tín hiệu cụ thể về quyết định lãi suất tại cuộc trao đổi bên lề các cuộc họp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới ở Bangkok, Thái Lan. Ông nhấn mạnh Fed sẽ dựa vào dữ liệu kinh tế để đưa ra quyết định, trong bối cảnh lạm phát Mỹ vẫn ở mức cao.

Sau phát biểu của ông Warsh, thị trường giảm dự báo khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 10 xuống khoảng 15%. Tuy nhiên, xác suất tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn ở mức gần 89%.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Báo cáo giá sản xuất (PPI) công bố ngày 15/10 cho thấy chỉ số này tăng 1,3% trong tháng 9 và tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng theo tháng mạnh nhất kể từ tháng 3/2022.

Giá năng lượng sản xuất tăng 10,8%, làm gia tăng lo ngại chi phí dầu và nhiên liệu cao có thể khiến lạm phát kéo dài. Doanh số bán lẻ tháng 9 tăng 0,8%, cho thấy sức mua của người tiêu dùng vẫn khá vững. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng nhẹ lên 199.000.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ở khoảng 5,11%, giảm khoảng 0,14 điểm phần trăm trong tuần. Lo ngại về nguồn vốn dành cho các khoản đầu tư lớn vào trí tuệ nhân tạo (AI) thúc đẩy nhu cầu mua trái phiếu chính phủ. Chỉ số USD giảm về quanh 101,9, qua đó hỗ trợ giá vàng.

Tình hình tại eo biển Hormuz và căng thẳng giữa Mỹ với Iran vẫn ảnh hưởng lớn tới thị trường năng lượng. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đang đẩy nhanh việc đưa khoảng 100 triệu thùng dầu dự trữ khẩn cấp còn lại ra thị trường nhằm giảm bớt lo ngại về nguồn cung.

Giá dầu Brent giao dịch quanh 105,26 USD/thùng, còn dầu WTI ở mức khoảng 97,11 USD/thùng.

Giá vàng hôm nay, ngày 16/10/2026: Vàng SJC đứng yên nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu

Giá vàng hôm nay, ngày 16/10/2026: Vàng SJC đứng yên nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu

Hôm nay, ngày 16/10/2026 giá vàng trong nước tiếp tục đứng yên dù thế giới tăng nhẹ sau khi lạm phát của Mỹ lên cao.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng SJC giá vàng trong nước

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Thần Tài trao túi vàng sau ngày 17/10/2026, 3 con giáp bộn thu tiền tài tứ phía, trúng số độc đắc, làm ăn phất phát, thịnh vượng đủ đầy

Thần Tài trao túi vàng sau ngày 17/10/2026, 3 con giáp bộn thu tiền tài tứ phía, trúng số độc đắc, làm ăn phất phát, thịnh vượng đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 17/10/2026: Người mua vàng nhẫn lỗ ngay 4 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/10/2026: Người mua vàng nhẫn lỗ ngay 4 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
3 con giáp vươn mình nhận lộc Trời ban, chính thức hết khổ, dễ dàng có bạc tỷ trong tay sau ngày 17/10/2026

3 con giáp vươn mình nhận lộc Trời ban, chính thức hết khổ, dễ dàng có bạc tỷ trong tay sau ngày 17/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 17/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, tiền về túi 'đếm mỏi cả tay', sự nghiệp thăng tiến vùn vụt không ngừng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 17/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, tiền về túi 'đếm mỏi cả tay', sự nghiệp thăng tiến vùn vụt không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/10/2026, thời tới cản không nổi, sự nghiệp tăng tiến không ngừng, bội thu tiền bạc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/10/2026, thời tới cản không nổi, sự nghiệp tăng tiến không ngừng, bội thu tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 17/10/2026, 3 con giáp Trời quang mây tạnh, Thần Tài ban lộc, 'lấy rổ hứng tiền', tiền bạc rủng rỉnh, GIÀU CÓ HƠN NGƯỜI

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/10/2026, 3 con giáp Trời quang mây tạnh, Thần Tài ban lộc, 'lấy rổ hứng tiền', tiền bạc rủng rỉnh, GIÀU CÓ HƠN NGƯỜI

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 18/10/2026, 3 con giáp VẬN MAY LÊN ĐỈNH, phúc khí dâng cao, GIÀU CÓ PHÁT HỜN, tiền tài rủng rỉnh túi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 18/10/2026, 3 con giáp VẬN MAY LÊN ĐỈNH, phúc khí dâng cao, GIÀU CÓ PHÁT HỜN, tiền tài rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 17/10/2026, 3 con giáp gánh vàng gánh bạc về nhà, tài lộc rực rỡ, quý nhân song hành, gặp khó khăn sẽ được giúp đỡ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 17/10/2026, 3 con giáp gánh vàng gánh bạc về nhà, tài lộc rực rỡ, quý nhân song hành, gặp khó khăn sẽ được giúp đỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước
Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bán đầy chợ Việt

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 6 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 17/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi thứ Bảy 17/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 17/10/2026, 3 con giáp Thần Tài mách nước làm giàu, công danh rộng mở, 99% trúng số độc đắc

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 17/10/2026, 3 con giáp Thần Tài mách nước làm giàu, công danh rộng mở, 99% trúng số độc đắc

Danh tính vợ chồng sản xuất, buôn bán gạo giả thương hiệu nổi tiếng ở Gia Lai

Danh tính vợ chồng sản xuất, buôn bán gạo giả thương hiệu nổi tiếng ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Bộ Y tế yêu cầu Shopee ngừng bán viên uống giảm cân của Nhật

NÓNG: Bộ Y tế yêu cầu Shopee ngừng bán viên uống giảm cân của Nhật

Bé trai lớp 1 bị ngã, dẫn đến tử vong tại sân trường

Bé trai lớp 1 bị ngã, dẫn đến tử vong tại sân trường

Danh tính vợ chồng sản xuất, buôn bán gạo giả thương hiệu nổi tiếng ở Gia Lai

Danh tính vợ chồng sản xuất, buôn bán gạo giả thương hiệu nổi tiếng ở Gia Lai

Giải cứu nam sinh viên ở Bà Rịa sập bẫy “bắt cóc online”, yêu cầu gia đình chuyển 1,2 tỉ đồng

Giải cứu nam sinh viên ở Bà Rịa sập bẫy “bắt cóc online”, yêu cầu gia đình chuyển 1,2 tỉ đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 16/10/2026: Vàng SJC đứng yên nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu

Giá vàng hôm nay, ngày 16/10/2026: Vàng SJC đứng yên nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu

Danh tính nghịch tử hành hung cha tử vong, ép mẹ lau dọn hiện trường

Danh tính nghịch tử hành hung cha tử vong, ép mẹ lau dọn hiện trường