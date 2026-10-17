Giá vàng hôm nay, ngày 17/10/2026: Người mua vàng nhẫn lỗ ngay 4 triệu đồng

Tương tự, giá vàng nhẫn tại Công ty SJC được mua vào 140,1 triệu đồng, bán ra 143,1 triệu đồng; Công ty Doji cũng mua vào 139,2 triệu đồng, bán ra 143,2 triệu đồng… Chênh lệch mua bán vàng nhẫn tại SJC duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng trong khi Doji neo đến 4 triệu đồng lượng. Điều này khiến người mua bị lỗ ngay 4 triệu đồng một lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 17/10, giá vàng trong nước đứng yên sau khi đã bật tăng vào cuối ngày hôm qua. Cụ thể, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào ở mức 140,6 triệu đồng mỗi lượng, bán ra 143,6 triệu đồng; Công ty Doji mua vàng miếng SJC ở mức 140,6 triệu đồng, bán ra 143,6 triệu đồng.

Theo thông tin báo VietNamNet , giá vàng thế giới hôm nay 17/10/2026 kết thúc tuần giao dịch ở mức trên 4.160 USD/ounce. Kim loại quý trải qua phiên cuối tuần biến động mạnh, có thời điểm chạm ngưỡng 4.200 USD/ounce trước khi quay đầu giảm giá.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh không đưa ra tín hiệu cụ thể về quyết định lãi suất tại cuộc trao đổi bên lề các cuộc họp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới ở Bangkok, Thái Lan. Ông nhấn mạnh Fed sẽ dựa vào dữ liệu kinh tế để đưa ra quyết định, trong bối cảnh lạm phát Mỹ vẫn ở mức cao.

Sau phát biểu của ông Warsh, thị trường giảm dự báo khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 10 xuống khoảng 15%. Tuy nhiên, xác suất tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn ở mức gần 89%.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Báo cáo giá sản xuất (PPI) công bố ngày 15/10 cho thấy chỉ số này tăng 1,3% trong tháng 9 và tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng theo tháng mạnh nhất kể từ tháng 3/2022.

Giá năng lượng sản xuất tăng 10,8%, làm gia tăng lo ngại chi phí dầu và nhiên liệu cao có thể khiến lạm phát kéo dài. Doanh số bán lẻ tháng 9 tăng 0,8%, cho thấy sức mua của người tiêu dùng vẫn khá vững. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng nhẹ lên 199.000.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ở khoảng 5,11%, giảm khoảng 0,14 điểm phần trăm trong tuần. Lo ngại về nguồn vốn dành cho các khoản đầu tư lớn vào trí tuệ nhân tạo (AI) thúc đẩy nhu cầu mua trái phiếu chính phủ. Chỉ số USD giảm về quanh 101,9, qua đó hỗ trợ giá vàng.

Tình hình tại eo biển Hormuz và căng thẳng giữa Mỹ với Iran vẫn ảnh hưởng lớn tới thị trường năng lượng. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đang đẩy nhanh việc đưa khoảng 100 triệu thùng dầu dự trữ khẩn cấp còn lại ra thị trường nhằm giảm bớt lo ngại về nguồn cung.

Giá dầu Brent giao dịch quanh 105,26 USD/thùng, còn dầu WTI ở mức khoảng 97,11 USD/thùng.