Giá vàng hôm nay, ngày 16/10/2026: Vàng SJC đứng yên nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu

Đời sống 16/10/2026 09:27

Hôm nay, ngày 16/10/2026 giá vàng trong nước tiếp tục đứng yên dù thế giới tăng nhẹ sau khi lạm phát của Mỹ lên cao.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 16/10, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tiếp tục đứng yên khi được mua vào ở mức 140,3 triệu đồng mỗi lượng, bán ra 143,3 triệu đồng; Công ty Phú Quý tiếp tục mua vàng miếng SJC ở mức 139,8 triệu đồng, bán ra 143,3 triệu đồng… Tương tự, giá vàng nhẫn tại Công ty SJC duy trì chiều mua vào 139,8 triệu đồng, bán ra 142,8 triệu đồng; Công ty Phú Quý cũng giữ nguyên giá mua vào 139,8 triệu đồng, bán ra 142,8 triệu đồng…

Giá vàng thế giới tăng lên 4.153 USD/ounce, cao hơn hôm qua 13 USD do đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ hạ nhiệt. Quy đổi theo tỷ giá của Ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương gần 130,6 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Như vậy, mỗi lượng vàng miếng SJC đang cao hơn thế giới 12,7 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay, ngày 16/10/2026: Vàng SJC đứng yên nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu - Ảnh 1
Giá vàng trong nước đứng yên. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo thông tin báo VietNamNet, lúc 21h30 ngày 15/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.158 USD/ounce, tăng 52 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh mức 4.174 USD/ounce.

Theo số liệu công bố, chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 9 của Mỹ tăng 1,3% so với tháng trước và tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng theo tháng mạnh nhất kể từ tháng 3/2022. Giá năng lượng sản xuất tăng 10,8%, riêng giá xăng tăng 20,3%.

Trước đó, báo cáo CPI tháng 9 công bố ngày 14/10 cho thấy lạm phát toàn phần tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số bán lẻ tháng 9 tăng 0,8%, cao hơn dự báo. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng nhẹ lên 199.000.

Thị trường đánh giá xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 10 ở mức khoảng 29%. Khả năng giữ nguyên lãi suất vẫn là kịch bản chính. Nhà đầu tư tiếp tục tính đến khả năng Fed thắt chặt chính sách tiền tệ thêm trước tháng 12.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm về khoảng 5,08%, mức thấp nhất trong gần ba tuần. Diễn biến này xuất hiện khi nhà đầu tư tăng mua trái phiếu chính phủ sau đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ có liên quan đến AI. Chỉ số USD cũng giảm về quanh 102,1, sau khi chạm mức cao nhất trong 18 tháng vào ngày 14/10.

Lợi suất trái phiếu giảm và đồng USD suy yếu đang hỗ trợ giá vàng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, lạm phát giá sản xuất tăng mạnh và sức mua của người tiêu dùng vẫn khá vững có thể khiến Fed duy trì quan điểm thận trọng với việc nới lỏng chính sách tiền tệ.

Tình hình tại eo biển Hormuz và căng thẳng giữa Mỹ với Iran tiếp tục là những yếu tố ảnh hưởng đến thị trường năng lượng và nhu cầu trú ẩn. Giá dầu Brent giảm về khoảng 104,39 USD/thùng, còn dầu WTI giao dịch quanh 92,91 USD/thùng.

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Hôm nay, ngày 15/10/2026 giá vàng trong nước đứng yên dù thế giới đi xuống khiến người mua vào bị lỗ ngay 3 triệu đồng/lượng.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng SJC giá vàng trong nước

TIN MỚI NHẤT

Cơ hội vụt sáng với 3 con giáp này trong 5 ngày tới, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục may mắn

Cơ hội vụt sáng với 3 con giáp này trong 5 ngày tới, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục may mắn

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế yêu cầu Shopee ngừng bán viên uống giảm cân của Nhật

NÓNG: Bộ Y tế yêu cầu Shopee ngừng bán viên uống giảm cân của Nhật

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Loại rau có vị ngọt thanh mát rất dễ ăn, bán đầy chợ Việt lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại rau có vị ngọt thanh mát rất dễ ăn, bán đầy chợ Việt lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 4 phút trước
Bé trai lớp 1 bị ngã, dẫn đến tử vong tại sân trường

Bé trai lớp 1 bị ngã, dẫn đến tử vong tại sân trường

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Danh tính vợ chồng sản xuất, buôn bán gạo giả thương hiệu nổi tiếng ở Gia Lai

Danh tính vợ chồng sản xuất, buôn bán gạo giả thương hiệu nổi tiếng ở Gia Lai

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Giải cứu nam sinh viên ở Bà Rịa sập bẫy “bắt cóc online”, yêu cầu gia đình chuyển 1,2 tỉ đồng

Giải cứu nam sinh viên ở Bà Rịa sập bẫy “bắt cóc online”, yêu cầu gia đình chuyển 1,2 tỉ đồng

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
Từ ngày 16/10 đến 31/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chấm tên trong SỔ VÀNG, túi đầy ắp tiền, dồi dào phúc khí, người người ao ước

Từ ngày 16/10 đến 31/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chấm tên trong SỔ VÀNG, túi đầy ắp tiền, dồi dào phúc khí, người người ao ước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt đúng ngày 16/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt đúng ngày 16/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Sau ngày 9/9 âm lịch, 3 con giáp Thần Tài chấm tên trong SỔ VÀNG, túi đầy ắp tiền, dồi dào phúc khí, người người ao ước

Sau ngày 9/9 âm lịch, 3 con giáp Thần Tài chấm tên trong SỔ VÀNG, túi đầy ắp tiền, dồi dào phúc khí, người người ao ước

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Thần Tài trao tài lộc, quý nhân tương phùng sau ngày 16/10/2026, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Thần Tài trao tài lộc, quý nhân tương phùng sau ngày 16/10/2026, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 16/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 16/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Qua đêm nay, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Qua đêm nay, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Bộ Y tế yêu cầu Shopee ngừng bán viên uống giảm cân của Nhật

NÓNG: Bộ Y tế yêu cầu Shopee ngừng bán viên uống giảm cân của Nhật

Bé trai lớp 1 bị ngã, dẫn đến tử vong tại sân trường

Bé trai lớp 1 bị ngã, dẫn đến tử vong tại sân trường

Danh tính vợ chồng sản xuất, buôn bán gạo giả thương hiệu nổi tiếng ở Gia Lai

Danh tính vợ chồng sản xuất, buôn bán gạo giả thương hiệu nổi tiếng ở Gia Lai

Giải cứu nam sinh viên ở Bà Rịa sập bẫy “bắt cóc online”, yêu cầu gia đình chuyển 1,2 tỉ đồng

Giải cứu nam sinh viên ở Bà Rịa sập bẫy “bắt cóc online”, yêu cầu gia đình chuyển 1,2 tỉ đồng

Danh tính nghịch tử hành hung cha tử vong, ép mẹ lau dọn hiện trường

Danh tính nghịch tử hành hung cha tử vong, ép mẹ lau dọn hiện trường

Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt

Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt