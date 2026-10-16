Giá vàng hôm nay, ngày 16/10/2026: Vàng SJC đứng yên nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu

Giá vàng thế giới tăng lên 4.153 USD/ounce, cao hơn hôm qua 13 USD do đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ hạ nhiệt. Quy đổi theo tỷ giá của Ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương gần 130,6 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Như vậy, mỗi lượng vàng miếng SJC đang cao hơn thế giới 12,7 triệu đồng.

Theo thông tin báo Thanh Niên , sáng 16/10, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tiếp tục đứng yên khi được mua vào ở mức 140,3 triệu đồng mỗi lượng, bán ra 143,3 triệu đồng; Công ty Phú Quý tiếp tục mua vàng miếng SJC ở mức 139,8 triệu đồng, bán ra 143,3 triệu đồng… Tương tự, giá vàng nhẫn tại Công ty SJC duy trì chiều mua vào 139,8 triệu đồng, bán ra 142,8 triệu đồng; Công ty Phú Quý cũng giữ nguyên giá mua vào 139,8 triệu đồng, bán ra 142,8 triệu đồng…

Theo số liệu công bố, chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 9 của Mỹ tăng 1,3% so với tháng trước và tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng theo tháng mạnh nhất kể từ tháng 3/2022. Giá năng lượng sản xuất tăng 10,8%, riêng giá xăng tăng 20,3%.

Trước đó, báo cáo CPI tháng 9 công bố ngày 14/10 cho thấy lạm phát toàn phần tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số bán lẻ tháng 9 tăng 0,8%, cao hơn dự báo. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng nhẹ lên 199.000.

Thị trường đánh giá xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 10 ở mức khoảng 29%. Khả năng giữ nguyên lãi suất vẫn là kịch bản chính. Nhà đầu tư tiếp tục tính đến khả năng Fed thắt chặt chính sách tiền tệ thêm trước tháng 12.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm về khoảng 5,08%, mức thấp nhất trong gần ba tuần. Diễn biến này xuất hiện khi nhà đầu tư tăng mua trái phiếu chính phủ sau đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ có liên quan đến AI. Chỉ số USD cũng giảm về quanh 102,1, sau khi chạm mức cao nhất trong 18 tháng vào ngày 14/10.

Lợi suất trái phiếu giảm và đồng USD suy yếu đang hỗ trợ giá vàng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, lạm phát giá sản xuất tăng mạnh và sức mua của người tiêu dùng vẫn khá vững có thể khiến Fed duy trì quan điểm thận trọng với việc nới lỏng chính sách tiền tệ.

Tình hình tại eo biển Hormuz và căng thẳng giữa Mỹ với Iran tiếp tục là những yếu tố ảnh hưởng đến thị trường năng lượng và nhu cầu trú ẩn. Giá dầu Brent giảm về khoảng 104,39 USD/thùng, còn dầu WTI giao dịch quanh 92,91 USD/thùng.