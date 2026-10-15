Châu Tinh Trì đích thân ngỏ lời mời David Beckham xem phim mới

Sao quốc tế 15/10/2026 15:27

Châu Tinh Trì thu hút sự chú ý khi đích thân đăng video mời cựu danh thủ David Beckham đến rạp xem Kungfu Nữ Túc. Lời mời được đưa ra trước thời điểm bộ phim chính thức ra mắt khán giả Anh vào ngày 23/10, đánh dấu bước tiếp theo trong hành trình phát hành quốc tế của tác phẩm.

 

Theo HK01 ngày 14/10, Châu Tinh Trì thu hút sự chú ý khi đích thân đăng video mời cựu danh thủ David Beckham đến rạp xem Kungfu Nữ Túc. Lời mời được đưa ra trước thời điểm bộ phim chính thức ra mắt khán giả Anh vào ngày 23/10, đánh dấu bước tiếp theo trong hành trình phát hành quốc tế của tác phẩm.

Trong video đăng trên Instagram ngày 13/10, Châu Tinh Trì xuất hiện với phong cách giản dị, đội mũ lưỡi trai và đeo kính. Nam đạo diễn 64 tuổi hào hứng gọi Beckham là người hùng bóng đá của mình bằng tiếng Anh: “My soccer hero, Sir Beckham, it's a date”. Ông còn tạo hình trái tim bằng tay trước ống kính, khiến màn tương tác giữa hai ngôi sao nhận được sự quan tâm.

Châu Tinh Trì đích thân ngỏ lời mời David Beckham xem phim mới - Ảnh 1

Cơ duyên bắt đầu từ sự kiện NBA China Games 2026 tại Macau, nơi nữ diễn viên Thái Tư Bối, thành viên đoàn phim Kungfu Nữ Túc, có dịp gặp Beckham. Nhân cơ hội này, cô mời cựu đội trưởng tuyển Anh hỗ trợ quảng bá bộ phim. Beckham vui vẻ hưởng ứng nhưng vô tình nói nhầm ngày phát hành, tạo nên tình huống hài hước.

Sau đó, Châu Tinh Trì quyết định trực tiếp lên tiếng đính chính. Ông xác nhận phim khởi chiếu tại Anh vào ngày 23/10, đồng thời gửi lời mời Beckham đến rạp và gắn tài khoản Instagram của cựu danh thủ trong bài đăng.

Theo 8world, Thái Tư Bối đảm nhận vai Mã Bát, thành viên khiếm thị của đội bóng nữ Nga Mi, đồng thời phụ trách chăm sóc y tế cho các đồng đội. Khi gặp Beckham, nữ diễn viên giới thiệu vai diễn và tiết lộ nhân vật sẽ góp phần cứu đội bóng trong thời khắc quan trọng. Beckham cũng bày tỏ sự mong đợi đối với tác phẩm.

Kungfu Nữ Túc đánh dấu sự trở lại của Châu Tinh Trì với dòng phim kết hợp võ thuật và bóng đá, công thức từng làm nên thành công của Đội Bóng Thiếu Lâm năm 2001. Tuy nhiên, lần này câu chuyện tập trung vào đội bóng nữ Nga Mi với những cầu thủ sở hữu võ công đặc biệt. Phim quy tụ dàn diễn viên gồm Trương Tiểu Phỉ, Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Nghệ Hưng, Lưu Gia Linh và Thái Tư Bối.

Châu Tinh Trì đích thân ngỏ lời mời David Beckham xem phim mới - Ảnh 2

Tác phẩm xoay quanh hành trình chinh phục giải đấu của đội bóng nữ Nga Mi, nơi các thành viên phải vượt qua bất đồng nội bộ, sự phản bội và những đối thủ mạnh. Phim tiếp tục khai thác các pha hành động cường điệu, yếu tố hài hước và tinh thần vượt nghịch cảnh, những nét quen thuộc trong phong cách của Châu Tinh Trì.

Ra mắt tại Trung Quốc vào mùa hè năm 2026, Kungfu Nữ Túc được cho là đạt doanh thu hơn 2,3 tỷ nhân dân tệ. Dù có sức hút thương mại đáng kể, phim vẫn nhận ý kiến trái chiều. Một số khán giả đánh giá cao tính giải trí và phong cách hài đặc trưng, trong khi những ý kiến khác cho rằng kịch bản thiếu chiều sâu, nhân vật chưa được phát triển đầy đủ và một số tình tiết gợi nhớ các tác phẩm trước của đạo diễn.

Hiện chưa có thông tin xác nhận Beckham sẽ thực sự tham dự buổi chiếu tại Anh. Dù vậy, lời mời công khai từ Châu Tinh Trì đã tạo thêm điểm nhấn cho chiến dịch quảng bá bộ phim trước ngày ra mắt, đồng thời thu hút sự chú ý của người hâm mộ điện ảnh và bóng đá.

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