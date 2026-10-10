Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 10/10/2026 06:30

Châu Tinh Trì gây chú ý khi Bingo Group thông báo chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại công ty con chuyên kinh doanh rạp chiếu phim ở Trung Quốc đại lục với giá tượng trưng chỉ 1 HKD. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh rạp phim của tập đoàn liên tục gặp khó khăn về tài chính.

Theo dữ liệu công khai, hệ thống rạp chiếu phim Bingo ghi nhận doanh thu khoảng 2,25 triệu HKD trong năm trước, nhưng khoản lỗ lên tới 1,2 triệu HKD. Tính đến ngày 31/8/2026, công ty phụ trách mảng rạp phim tại Trung Quốc đại lục còn ghi nhận khoản nợ ròng chưa kiểm toán khoảng 8,6 triệu HKD, không bao gồm các khoản vay nội bộ giữa các công ty.

Bingo Group là tập đoàn đầu tư thành lập tại quần đảo Cayman. Châu Tinh Trì gia nhập tập đoàn vào tháng 6.2010, hiện giữ chức giám đốc điều hành kiêm cổ đông lớn. Chị gái ông, bà Châu Văn Cơ, cũng đảm nhiệm vị trí giám đốc điều hành. Doanh nghiệp này được xem là đơn vị do nam diễn viên và gia đình thực tế kiểm soát.

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD - Ảnh 1

Trước khi thương vụ hoàn tất, Bingo Group hoạt động trong nhiều lĩnh vực, bao gồm giải trí điện ảnh, phát triển truyền thông mới, nhượng quyền và vận hành rạp chiếu phim. Theo thông báo của tập đoàn, hội đồng quản trị đánh giá việc chuyển nhượng là phương án phù hợp với tình hình tài chính hiện tại.

Dù giá chuyển nhượng chỉ là 1 HKD, thương vụ dự kiến mang lại khoản lãi kế toán khoảng 5,4 triệu HKD cho các cổ đông. Đồng thời, việc bán công ty con giúp Bingo Group loại bỏ khoản nợ ròng khoảng 8,6 triệu HKD khỏi báo cáo tài chính hợp nhất. Sau khi giao dịch hoàn tất, tập đoàn sẽ chính thức rút khỏi hoạt động kinh doanh rạp chiếu phim tại Trung Quốc đại lục.

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD - Ảnh 2

Trước đó, ngày 24/8, rạp Bingo tại cửa hàng Đại Hà ở Hàng Châu thông báo ngừng hoạt động từ ngày 25/9 do hợp đồng thuê mặt bằng hết hạn. Đây là rạp chiếu phim duy nhất của tập đoàn tại thị trường đại lục, đã hoạt động khoảng 15 năm. Đơn vị này cũng triển khai thủ tục hoàn tiền cho khách hàng sử dụng thẻ thành viên.

Hoạt động kinh doanh của Châu Tinh Trì từng chịu ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19. Một số nguồn tin truyền thông cho biết ông từng thế chấp biệt thự để huy động vốn duy trì hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng lần này không đồng nghĩa nam diễn viên rút lui khỏi toàn bộ lĩnh vực điện ảnh.

Tháng 7/2026, Châu Tinh Trì trở lại với Đội bóng nữ Kung fu, bộ phim hài thể thao do ông viết kịch bản và đạo diễn, có sự tham gia của Trương Tiểu Phỉ, Địch Lệ Nhiệt Ba và Trương Nghệ Hưng. Đây là phim điện ảnh dài đầu tiên ông đạo diễn kể từ Tân Vua hài kịch năm 2019. Việc ông tập trung nhiều hơn vào sản xuất phim sau khi thoái vốn khỏi mảng rạp chiếu vẫn chưa được xác nhận.

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