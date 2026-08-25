Phim mới của Châu Tinh Trì hạ nhiệt sau 1 tháng, rơi xuống hạng 10 phòng vé

Sao quốc tế 25/08/2026 11:25

Sau hơn một tháng khuấy động phòng vé Trung Quốc, Công Phu Nữ Túc của Châu Tinh Trì bắt đầu cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt. Theo số liệu từ Maoyan Professional, trong tuần từ ngày 17 đến 23/8, tác phẩm chỉ thu khoảng 13,52 triệu NDT, rơi xuống vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng doanh thu tuần và không còn góp mặt trong top 5.

Sau hơn một tháng khuấy động phòng vé Trung Quốc, Công Phu Nữ Túc của Châu Tinh Trì bắt đầu cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt. Theo số liệu từ Maoyan Professional, trong tuần từ ngày 17 đến 23/8, tác phẩm chỉ thu khoảng 13,52 triệu NDT, rơi xuống vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng doanh thu tuần và không còn góp mặt trong top 5.

Đây là sự thay đổi đáng chú ý so với giai đoạn đầu công chiếu. Ra rạp từ ngày 11/7, Công Phu Nữ Túc từng nhận được tỷ lệ suất chiếu cao và nhanh chóng trở thành một trong những tác phẩm nổi bật của mùa phim hè Trung Quốc.

Phim mới của Châu Tinh Trì hạ nhiệt sau 1 tháng, rơi xuống hạng 10 phòng vé - Ảnh 1

Trong tuần 17-23/8, tổng doanh thu phòng vé Trung Quốc đạt khoảng 1,475 tỷ NDT. Welcome to the Dragon Restaurant đứng đầu với 666,8 triệu NDT, tiếp theo là The Odyssey với hơn 222 triệu NDT và Empty Gun với gần 209,2 triệu NDT. Eight Immortals! cùng Spider-Man: Brand New Day lần lượt chiếm các vị trí tiếp theo.

Dù tụt hạng mạnh trong doanh thu tuần, Công Phu Nữ Túc vẫn duy trì thành tích thương mại ấn tượng. Tính đến ngày 23/8, phim đạt khoảng 2,306 tỷ NDT, qua đó tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé mùa hè 2026. Thành tích này bỏ xa Eight Immortals! với khoảng 1,738 tỷ NDT và Welcome to the Dragon Restaurant với hơn 1,565 tỷ NDT.

Nếu xét toàn bộ thị trường Trung Quốc trong năm 2026, Công Phu Nữ Túc hiện đứng thứ hai về doanh thu, chỉ sau Pegasus 3 với 4,42 tỷ NDT. Thành tích càng đáng chú ý khi đây là tác phẩm đạo diễn mới của Châu Tinh Trì sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh rộng.

Phim mới của Châu Tinh Trì hạ nhiệt sau 1 tháng, rơi xuống hạng 10 phòng vé - Ảnh 2

Việc bộ phim giảm doanh thu cũng phần nào đến từ sự xuất hiện liên tiếp của nhiều tác phẩm mới vào cuối tháng 8. Sau hơn 40 ngày công chiếu, Công Phu Nữ Túc phải nhường các suất chiếu đẹp cho những phim đang tạo sức hút tại phòng vé.

Dẫu vậy, việc rơi xuống hạng 10 không đồng nghĩa tác phẩm thất bại. Ngược lại, với hơn 2,3 tỷ NDT doanh thu tích lũy, bộ phim vẫn là một trong những hiện tượng đáng chú ý nhất của mùa phim hè năm nay. Sự hạ nhiệt hiện tại chủ yếu cho thấy tác phẩm đang bước vào giai đoạn cuối vòng đời chiếu rạp, sau khi đã trải qua hơn một tháng duy trì sức nóng.

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