Châu Tinh Trì từng lận đận trước khi trở thành vua hài Hong Kong

Sao quốc tế 12/08/2026 14:02

Châu Tinh Trì hiện được xem là một trong những biểu tượng đặc biệt của điện ảnh Hong Kong, nhưng con đường đi đến thành công của ông từng bắt đầu bằng những lần không được lựa chọn. Trước khi tạo nên hàng loạt tác phẩm kinh điển, Châu Tinh Trì từng bị TVB từ chối khi đăng ký lớp đào tạo diễn viên.

Khoảng đầu thập niên 1980, Châu Tinh Trì cùng Lương Triều Vỹ đăng ký lớp đào tạo nghệ sĩ của TVB. Trong khi Lương Triều Vỹ được lựa chọn ngay, Châu Tinh Trì thất bại ở lần thử đầu tiên. Nhờ sự giới thiệu của người bạn Chik Mei-jan, ông mới có cơ hội gia nhập lớp đào tạo vào năm 1982.

Những năm đầu sự nghiệp của Châu Tinh Trì không hề thuận lợi. Trong lúc Lương Triều Vỹ nhanh chóng tạo được dấu ấn trên màn ảnh nhỏ, ông phải đi từng bước chậm hơn. Sau khi bị TVB từ chối, Châu Tinh Trì từng làm trợ lý văn phòng cho một công ty vận tải trước khi quay lại với con đường diễn xuất.

Khi được TVB nhận, ông cũng chưa lập tức có những vai diễn đáng chú ý. Công việc giúp khán giả biết đến Châu Tinh Trì nhiều hơn trong giai đoạn này là dẫn chương trình thiếu nhi 430 Space Shuttle. Ông gắn bó với chương trình khoảng 5 năm, dù từng mong muốn được đóng phim chính kịch và hành động.

Tuy nhiên, quãng thời gian làm MC lại trở thành bước đệm quan trọng. Việc thường xuyên xuất hiện trước khán giả giúp Châu Tinh Trì rèn luyện khả năng biểu cảm, ứng biến và cách tạo tiếng cười từ những tình huống rất đời thường. Đây cũng là những yếu tố sau này trở thành đặc trưng trong phong cách diễn xuất của ông.

Châu Tinh Trì từng lận đận trước khi trở thành vua hài Hong Kong - Ảnh 1

Năm 1988, Châu Tinh Trì có cơ hội tham gia Final Justice với một vai phụ. Diễn xuất trong phim giúp ông giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Kim Mã, trở thành dấu mốc đáng nhớ trong giai đoạn đầu sự nghiệp.

Dù vậy, phải đến năm 1990, tên tuổi Châu Tinh Trì mới thực sự bùng nổ với All for the Winner. Phim đạt doanh thu 41,326 triệu HKD tại phòng vé Hong Kong, trở thành tác phẩm đầu tiên tại thị trường này vượt mốc 40 triệu HKD.

Thành công của All for the Winner mở ra thời kỳ hoàng kim của Châu Tinh Trì. Cùng năm, God of Gamblers II tiếp tục đạt doanh thu khoảng 40,343 triệu HKD. Những con số này đưa ông trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của điện ảnh Hong Kong.

Quan trọng hơn, All for the Winner góp phần định hình phong cách hài “mo lei tau” gắn liền với Châu Tinh Trì. Ông dần thoát khỏi hình ảnh một diễn viên hài thông thường để xây dựng một phong cách riêng, kết hợp sự ngớ ngẩn, cường điệu với những tình huống rất gần gũi đời sống.

Châu Tinh Trì từng lận đận trước khi trở thành vua hài Hong Kong - Ảnh 2

Sau đó, Châu Tinh Trì liên tục ghi dấu với Fight Back to School, Flirting Scholar, King of Comedy, Shaolin Soccer và Kung Fu Hustle. Ông không chỉ diễn xuất mà còn tham gia đạo diễn, biên kịch và sản xuất, qua đó tạo ảnh hưởng sâu rộng đến dòng phim hài Hong Kong.

Nhìn lại, con đường của Châu Tinh Trì bắt đầu khá khiêm tốn. Ông từng bị TVB từ chối, từng làm công việc văn phòng, dẫn chương trình thiếu nhi và mất nhiều năm đảm nhận những vai chưa đủ sức đưa tên tuổi lên hàng đầu.

Nhưng chính những năm tháng bị xem nhẹ ấy lại giúp ông tìm được thế mạnh riêng. Từ một người phải tìm kiếm từng cơ hội nhỏ, Châu Tinh Trì trở thành biểu tượng của điện ảnh Hong Kong, chứng minh rằng một khởi đầu chậm không đồng nghĩa với việc đích đến sẽ kém rực rỡ.

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