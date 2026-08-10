10 năm bên nhau, Thư Kỳ và Phùng Đức Luân vẫn giữ cách yêu kín tiếng

Sao quốc tế 10/08/2026 18:30

Ngày 9/8, nhân sinh nhật tuổi 52 của Phùng Đức Luân, Thư Kỳ đăng tải hình ảnh chúc mừng ông xã. Trong ảnh, cả hai ăn mặc giản dị, cùng tạo dáng bên chiếc bánh sinh nhật và nở nụ cười rạng rỡ.

Ngày 9/8, nhân sinh nhật tuổi 52 của Phùng Đức Luân, Thư Kỳ đăng tải hình ảnh chúc mừng ông xã. Trong ảnh, cả hai ăn mặc giản dị, cùng tạo dáng bên chiếc bánh sinh nhật và nở nụ cười rạng rỡ.

Bữa tiệc được tổ chức tại nhà riêng với cách trang trí đơn giản. Dòng chữ “HBD ST” được đặt trên vách tủ, trong khi Phùng Đức Luân còn chia sẻ khoảnh khắc đời thường bên hai chú mèo của gia đình. Đáng chú ý, chiếc bánh sinh nhật lấy cảm hứng từ “Bucket Man” - IP hoạt hình do chính Phùng Đức Luân sáng tạo.

Ở tuổi 52, nam diễn viên xuất hiện với mái tóc và bộ râu điểm bạc, gương mặt có thêm những dấu hiệu tuổi tác nhưng vẫn được khen phong độ. Những hình ảnh đời thường của cặp đôi nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ công chúng.

10 năm bên nhau, Thư Kỳ và Phùng Đức Luân vẫn giữ cách yêu kín tiếng - Ảnh 1

Thư Kỳ và Phùng Đức Luân kết hôn năm 2016, sau một chặng đường dài từ bạn bè trở thành người yêu. Hai người lần đầu gặp nhau năm 1997 trên trường quay Mỹ thiếu niên chi luyến. Khi ấy, cả hai chỉ xem nhau như bạn bè và đều có cuộc sống tình cảm riêng.

Sau khoảng 15 năm duy trì tình bạn, mối quan hệ của họ chuyển sang tình yêu vào năm 2012. Phùng Đức Luân được cho là đã âm thầm ở bên Thư Kỳ trong giai đoạn cô gặp nhiều áp lực về cảm xúc. Đến năm 2016, cặp đôi bất ngờ đăng ký kết hôn tại Praha, Cộng hòa Séc, khi đang quay Phi vụ cuối cùng.

Năm 2024, Phùng Đức Luân tổ chức thêm một lễ cưới truyền thống Trung Hoa để kỷ niệm 8 năm ngày cưới. Suốt gần một thập kỷ hôn nhân, cả hai duy trì cuộc sống khá kín tiếng, không thường xuyên thể hiện tình cảm trước công chúng nhưng vẫn đồng hành trong công việc và đời sống.

10 năm bên nhau, Thư Kỳ và Phùng Đức Luân vẫn giữ cách yêu kín tiếng - Ảnh 2

Thư Kỳ từng quan niệm kết hôn không phải điểm kết thúc mà là khởi đầu của một hành trình mới. Vì vậy, vợ chồng cô lựa chọn tôn trọng không gian riêng của nhau, đồng thời duy trì những sở thích và sự đồng điệu trong cuộc sống.

Cặp đôi chưa có con, dù từng mong muốn xây dựng gia đình đông đủ hơn. Sau những nỗ lực không thành, Thư Kỳ và Phùng Đức Luân dần học cách chấp nhận điều này. Với họ, điều quan trọng vẫn là cùng nhau đi tiếp. Gần 30 năm kể từ ngày gặp gỡ, cuộc hôn nhân của họ vẫn được xem là một trong những mối quan hệ bền bỉ và kín tiếng của showbiz Hong Kong.

Châu Tinh Trì, Thành Long, Thư Kỳ bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của Tạ Hiền

Châu Tinh Trì, Thành Long, Thư Kỳ bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của Tạ Hiền

Sự ra đi của nam diễn viên gạo cội Tạ Hiền khiến làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc) chìm trong không khí tiếc thương.

Xem thêm
Từ khóa:   Thư Kỳ sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Châu Tinh Trì, Thành Long, Thư Kỳ bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của Tạ Hiền

Châu Tinh Trì, Thành Long, Thư Kỳ bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của Tạ Hiền

Thư Kỳ hiếm hoi tiết lộ quá trình thụ tinh trong ống nghiệm đầy thử thách

Thư Kỳ hiếm hoi tiết lộ quá trình thụ tinh trong ống nghiệm đầy thử thách

Lý do vợ chồng Thư Kỳ bán nhà, chịu giá thấp hơn mức chào ban đầu

Lý do vợ chồng Thư Kỳ bán nhà, chịu giá thấp hơn mức chào ban đầu

Thư Kỳ thắng giải Kim Tượng 'Đạo diễn mới xuất sắc'

Thư Kỳ thắng giải Kim Tượng 'Đạo diễn mới xuất sắc'

Thư Kỳ thừa nhận giống phụ nữ 50 tuổi khi không trang điểm

Thư Kỳ thừa nhận giống phụ nữ 50 tuổi khi không trang điểm

Thư Kỳ khao khát làm mẹ, kể hành trình vất vả tìm con suốt 9 năm

Thư Kỳ khao khát làm mẹ, kể hành trình vất vả tìm con suốt 9 năm

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Video 29 phút trước
Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sao quốc tế 29 phút trước
Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 59 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Video 2 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm