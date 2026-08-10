10 năm bên nhau, Thư Kỳ và Phùng Đức Luân vẫn giữ cách yêu kín tiếng

Bữa tiệc được tổ chức tại nhà riêng với cách trang trí đơn giản. Dòng chữ “HBD ST” được đặt trên vách tủ, trong khi Phùng Đức Luân còn chia sẻ khoảnh khắc đời thường bên hai chú mèo của gia đình. Đáng chú ý, chiếc bánh sinh nhật lấy cảm hứng từ “Bucket Man” - IP hoạt hình do chính Phùng Đức Luân sáng tạo.

Ngày 9/8, nhân sinh nhật tuổi 52 của Phùng Đức Luân, Thư Kỳ đăng tải hình ảnh chúc mừng ông xã. Trong ảnh, cả hai ăn mặc giản dị, cùng tạo dáng bên chiếc bánh sinh nhật và nở nụ cười rạng rỡ.

Ở tuổi 52, nam diễn viên xuất hiện với mái tóc và bộ râu điểm bạc, gương mặt có thêm những dấu hiệu tuổi tác nhưng vẫn được khen phong độ. Những hình ảnh đời thường của cặp đôi nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Thư Kỳ và Phùng Đức Luân kết hôn năm 2016, sau một chặng đường dài từ bạn bè trở thành người yêu. Hai người lần đầu gặp nhau năm 1997 trên trường quay Mỹ thiếu niên chi luyến. Khi ấy, cả hai chỉ xem nhau như bạn bè và đều có cuộc sống tình cảm riêng.

Sau khoảng 15 năm duy trì tình bạn, mối quan hệ của họ chuyển sang tình yêu vào năm 2012. Phùng Đức Luân được cho là đã âm thầm ở bên Thư Kỳ trong giai đoạn cô gặp nhiều áp lực về cảm xúc. Đến năm 2016, cặp đôi bất ngờ đăng ký kết hôn tại Praha, Cộng hòa Séc, khi đang quay Phi vụ cuối cùng.

Năm 2024, Phùng Đức Luân tổ chức thêm một lễ cưới truyền thống Trung Hoa để kỷ niệm 8 năm ngày cưới. Suốt gần một thập kỷ hôn nhân, cả hai duy trì cuộc sống khá kín tiếng, không thường xuyên thể hiện tình cảm trước công chúng nhưng vẫn đồng hành trong công việc và đời sống.

Thư Kỳ từng quan niệm kết hôn không phải điểm kết thúc mà là khởi đầu của một hành trình mới. Vì vậy, vợ chồng cô lựa chọn tôn trọng không gian riêng của nhau, đồng thời duy trì những sở thích và sự đồng điệu trong cuộc sống.

Cặp đôi chưa có con, dù từng mong muốn xây dựng gia đình đông đủ hơn. Sau những nỗ lực không thành, Thư Kỳ và Phùng Đức Luân dần học cách chấp nhận điều này. Với họ, điều quan trọng vẫn là cùng nhau đi tiếp. Gần 30 năm kể từ ngày gặp gỡ, cuộc hôn nhân của họ vẫn được xem là một trong những mối quan hệ bền bỉ và kín tiếng của showbiz Hong Kong.