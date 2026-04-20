Thư Kỳ thừa nhận giống phụ nữ 50 tuổi khi không trang điểm

Tại buổi thuyết trình vòng chung kết của hạng mục đầu tư dự án thuộc Liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh năm nay, Thư Kỳ đã bị một kịch bản của đội ngũ trẻ chinh phục.

Theo truyền thông Trung Quốc, Liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh lần thứ 16 diễn ra vào ngày 17.4 có thể ví như một “hội chợ tuyển dụng” của showbiz. Không chỉ có Trương Vãn Ý “xin việc online” ở lễ khai mạc, ngay sau đó, tại hạng mục đầu tư dự án đã xuất hiện một màn còn gây chú ý hơn - Chủ tịch hội đồng giám khảo Thư Kỳ bất ngờ “tự tiến cử” trước các ê-kíp đạo diễn trẻ.

Không dừng lại ở việc chấm điểm, cô trực tiếp nói ngay tại chỗ: “Có thể liên hệ với quản lý của tôi không?”. Chủ tịch hội đồng giám khảo chủ động “giơ tay ứng tuyển” khiến cả khán phòng bùng nổ.

Kịch bản khiến Thư Kỳ rung động là dự án của đạo diễn trẻ Tô Trạch Lãng. Không chỉ ngỏ lời hợp tác ngay tại chỗ, cô còn đưa ra cam kết rất cụ thể để thể hiện sự nghiêm túc và quyết tâm.

Mỹ nhân "Gác kiếm" nói một cách hài hước: “Bây giờ tôi đang trang điểm nên có thể trông đẹp hơn, nhưng khi tẩy trang thì tôi cũng khá giống một người phụ nữ 50 tuổi. Tôi có thể giảm 5kg vì bộ phim này. Tôi thực sự rất thích kịch bản”.

Phát ngôn vừa chân thành vừa phóng khoáng này nhanh chóng trở thành câu chuyện được bàn tán trong giới. Trong bối cảnh nhiều diễn viên theo đuổi hình ảnh “không tuổi” hay “trẻ mãi”, Thư Kỳ lại thoải mái chấp nhận sự lão hóa tự nhiên, thẳng thắn nói về “tuổi 50”, sẵn sàng để mặt mộc, giảm cân để phục vụ nhân vật.

Cư dân mạng khen ngợi cô là kiểu diễn viên “không bị ràng buộc bởi nhan sắc, chỉ cúi mình trước câu chuyện” - một chuẩn mực nghề nghiệp đáng nể.

Từ một diễn viên tỏa sáng trước ống kính, đến đạo diễn gây chú ý với tác phẩm đầu tay “Girl”, hiện tại Thư Kỳ đảm nhiệm hai vai trò “Chủ tịch giám khảo” và “nhà sáng tạo” trong hạng mục đầu tư dự án. Chính vì đã trải qua trọn vẹn hành trình từ diễn xuất đến sáng tạo, cô hiểu hơn ai hết những khó khăn và khát khao của các nhà làm phim trẻ.

Lời mời hợp tác lần này không chỉ đơn thuần là nhận một vai diễn, mà còn là cách Thư Kỳ dùng chính sức ảnh hưởng của mình để ủng hộ dự án chất lượng của thế hệ sau, tiếp thêm sức sống cho môi trường sáng tạo trong ngành.

Trong khi đó, tại “Chợ phim Bắc Kinh” của Liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh năm nay, bộ phim “Girl” do Thư Kỳ lần đầu làm đạo diễn đã được chiếu ngoài trời tại khu tổ hợp văn hóa - nghệ thuật Langyuan Station.

Một ngày trước buổi chiếu ngoài trời cũng chính là ngày khai mạc liên hoan phim, đồng thời là sinh nhật của Thư Kỳ. Rất nhiều fan lâu năm của cô từ khắp nơi có mặt, thậm chí có khán giả chia sẻ đã xem “Girl” tới 4-5 lần.

Người hâm mộ nhiệt tình “giục” cô sớm ra tác phẩm mới, và Thư Kỳ tiết lộ hiện đã bắt đầu lên kế hoạch cho bộ phim thứ hai, “kịch bản đã được viết”. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu có tự đạo diễn kiêm diễn xuất ở tác phẩm tiếp theo hay không, cô cho biết trong quá trình sáng tạo, cô không ưu tiên việc bản thân xuất hiện trong phim, chỉ khi vai diễn thực sự phù hợp thì mới cân nhắc tham gia.