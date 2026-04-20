Thư Kỳ thừa nhận giống phụ nữ 50 tuổi khi không trang điểm

Sao quốc tế 20/04/2026 06:30

Từ một diễn viên tỏa sáng trước ống kính, đến đạo diễn gây chú ý với tác phẩm đầu tay “Girl”, hiện tại Thư Kỳ đảm nhiệm hai vai trò “Chủ tịch giám khảo” và “nhà sáng tạo” trong hạng mục đầu tư dự án. Chính vì đã trải qua trọn vẹn hành trình từ diễn xuất đến sáng tạo, cô hiểu hơn ai hết những khó khăn và khát khao của các nhà làm phim trẻ.

Theo truyền thông Trung Quốc, Liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh lần thứ 16 diễn ra vào ngày 17.4 có thể ví như một “hội chợ tuyển dụng” của showbiz. Không chỉ có Trương Vãn Ý “xin việc online” ở lễ khai mạc, ngay sau đó, tại hạng mục đầu tư dự án đã xuất hiện một màn còn gây chú ý hơn - Chủ tịch hội đồng giám khảo Thư Kỳ bất ngờ “tự tiến cử” trước các ê-kíp đạo diễn trẻ.

Tại buổi thuyết trình vòng chung kết của hạng mục đầu tư dự án thuộc Liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh năm nay, Thư Kỳ đã bị một kịch bản của đội ngũ trẻ chinh phục.

Không dừng lại ở việc chấm điểm, cô trực tiếp nói ngay tại chỗ: “Có thể liên hệ với quản lý của tôi không?”. Chủ tịch hội đồng giám khảo chủ động “giơ tay ứng tuyển” khiến cả khán phòng bùng nổ.

Kịch bản khiến Thư Kỳ rung động là dự án của đạo diễn trẻ Tô Trạch Lãng. Không chỉ ngỏ lời hợp tác ngay tại chỗ, cô còn đưa ra cam kết rất cụ thể để thể hiện sự nghiêm túc và quyết tâm.

Mỹ nhân "Gác kiếm" nói một cách hài hước: “Bây giờ tôi đang trang điểm nên có thể trông đẹp hơn, nhưng khi tẩy trang thì tôi cũng khá giống một người phụ nữ 50 tuổi. Tôi có thể giảm 5kg vì bộ phim này. Tôi thực sự rất thích kịch bản”.

Phát ngôn vừa chân thành vừa phóng khoáng này nhanh chóng trở thành câu chuyện được bàn tán trong giới. Trong bối cảnh nhiều diễn viên theo đuổi hình ảnh “không tuổi” hay “trẻ mãi”, Thư Kỳ lại thoải mái chấp nhận sự lão hóa tự nhiên, thẳng thắn nói về “tuổi 50”, sẵn sàng để mặt mộc, giảm cân để phục vụ nhân vật.

Cư dân mạng khen ngợi cô là kiểu diễn viên “không bị ràng buộc bởi nhan sắc, chỉ cúi mình trước câu chuyện” - một chuẩn mực nghề nghiệp đáng nể.

Lời mời hợp tác lần này không chỉ đơn thuần là nhận một vai diễn, mà còn là cách Thư Kỳ dùng chính sức ảnh hưởng của mình để ủng hộ dự án chất lượng của thế hệ sau, tiếp thêm sức sống cho môi trường sáng tạo trong ngành.

Trong khi đó, tại “Chợ phim Bắc Kinh” của Liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh năm nay, bộ phim “Girl” do Thư Kỳ lần đầu làm đạo diễn đã được chiếu ngoài trời tại khu tổ hợp văn hóa - nghệ thuật Langyuan Station.

Một ngày trước buổi chiếu ngoài trời cũng chính là ngày khai mạc liên hoan phim, đồng thời là sinh nhật của Thư Kỳ. Rất nhiều fan lâu năm của cô từ khắp nơi có mặt, thậm chí có khán giả chia sẻ đã xem “Girl” tới 4-5 lần.

Người hâm mộ nhiệt tình “giục” cô sớm ra tác phẩm mới, và Thư Kỳ tiết lộ hiện đã bắt đầu lên kế hoạch cho bộ phim thứ hai, “kịch bản đã được viết”. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu có tự đạo diễn kiêm diễn xuất ở tác phẩm tiếp theo hay không, cô cho biết trong quá trình sáng tạo, cô không ưu tiên việc bản thân xuất hiện trong phim, chỉ khi vai diễn thực sự phù hợp thì mới cân nhắc tham gia.

Vợ chồng Thư Kỳ và Phùng Đức Luân lên tiếng chuyện 'không muốn có con' suốt 9 năm qua

Vợ chồng Thư Kỳ và Phùng Đức Luân lên tiếng chuyện 'không muốn có con' suốt 9 năm qua

Ngay sau khi kết hôn năm 2016, Thư Kỳ chủ động tạm dừng công việc suốt một năm để tập trung điều dưỡng cơ thể, chuẩn bị cho việc mang thai. Do vấn đề sức khỏe, kế hoạch không đạt kết quả như mong muốn.

Vợ chồng Thư Kỳ và Phùng Đức Luân lên tiếng chuyện 'không muốn có con' suốt 9 năm qua

Vợ chồng Thư Kỳ và Phùng Đức Luân lên tiếng chuyện 'không muốn có con' suốt 9 năm qua

Thư Kỳ khao khát làm mẹ, kể hành trình vất vả tìm con suốt 9 năm

Thư Kỳ khao khát làm mẹ, kể hành trình vất vả tìm con suốt 9 năm

Thư Kỳ lên tiếng về tin đồn 'mắc bệnh ngôi sao' với vị đạo diễn nổi tiếng

Thư Kỳ lên tiếng về tin đồn 'mắc bệnh ngôi sao' với vị đạo diễn nổi tiếng

Thư Kỳ từng từ chối lời mời ăn tối 'giá trị khủng' vì lý do này

Thư Kỳ từng từ chối lời mời ăn tối 'giá trị khủng' vì lý do này

Diễn viên Thư Kỳ tiết lộ sức khỏe giảm sút ở tuổi 50

Diễn viên Thư Kỳ tiết lộ sức khỏe giảm sút ở tuổi 50

Lâm Tâm Như đi du lịch cùng Thư Kỳ đầu năm mới

Lâm Tâm Như đi du lịch cùng Thư Kỳ đầu năm mới

Tử vi thứ Ba 21/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

Tử vi thứ Ba 21/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Danh tính thiếu niên 16 tuổi tử vong khi ngồi chơi game xuyên đêm ở TP.HCM

Danh tính thiếu niên 16 tuổi tử vong khi ngồi chơi game xuyên đêm ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 20/4/2026, 3 con giáp 'trúng quả' trời cho, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', vận mệnh rực sáng không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 20/4/2026, 3 con giáp 'trúng quả' trời cho, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', vận mệnh rực sáng không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 20/4/2026, 3 con giáp tài vận đỏ rực rỡ, mưu sự thành công, phú quý ập tới liên tiếp

Đúng hôm nay, thứ Hai 20/4/2026, 3 con giáp tài vận đỏ rực rỡ, mưu sự thành công, phú quý ập tới liên tiếp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
NÓNG: Phát hiện trong thức ăn dặm cho trẻ em có thuốc diệt chuột

NÓNG: Phát hiện trong thức ăn dặm cho trẻ em có thuốc diệt chuột

Thế giới 1 giờ 43 phút trước
Danh tính bé trai 6 tuổi tử vong thương tâm trong hồ bơi gần nhà

Danh tính bé trai 6 tuổi tử vong thương tâm trong hồ bơi gần nhà

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Nước chanh dây: "Siêu thực phẩm" bổ đủ đường cho mùa hè bạn không nên bỏ lỡ!

Nước chanh dây: "Siêu thực phẩm" bổ đủ đường cho mùa hè bạn không nên bỏ lỡ!

Dinh dưỡng 2 giờ 13 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 20/4/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Sau hôm nay, thứ Hai 20/4/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (20/4/2026), 3 con giáp may mắn đủ đường, làm việc đụng đâu trúng đó, hốt sạch lộc thiên hạ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (20/4/2026), 3 con giáp may mắn đủ đường, làm việc đụng đâu trúng đó, hốt sạch lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/4/2026), 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Cuối ngày hôm nay (20/4/2026), 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước

Danh tính tài xế ô tô dừng xe trên đường sắt bị tàu hoả tông 'bay' xe ở Hà Nội

Danh tính tài xế ô tô dừng xe trên đường sắt bị tàu hoả tông 'bay' xe ở Hà Nội

Giá vàng hôm nay, ngày 19/4/2026: Thị trường biến động, người mua lỗ đến 9 triệu đồng chỉ sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/4/2026: Thị trường biến động, người mua lỗ đến 9 triệu đồng chỉ sau nửa tháng

Quả Việt rẻ bèo, ăn xanh tốt hơn ăn chín, bảo vệ tim mạch, ngăn đột quỵ cực nhạy

Quả Việt rẻ bèo, ăn xanh tốt hơn ăn chín, bảo vệ tim mạch, ngăn đột quỵ cực nhạy

Triệu Lộ Tư xác nhận chuẩn bị vào đoàn quay phim mới vào mùa hè 2026

Triệu Lộ Tư xác nhận chuẩn bị vào đoàn quay phim mới vào mùa hè 2026

Diễn viên thay thế Đậu Kiêu trong "Sở Kiều truyện 2" gây tranh cãi

Diễn viên thay thế Đậu Kiêu trong "Sở Kiều truyện 2" gây tranh cãi

Phim của Lý Quân Nhuệ nhận điểm thấp thảm hại khi vắng Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân

Phim của Lý Quân Nhuệ nhận điểm thấp thảm hại khi vắng Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân

Vì sao phim ngôn tình 'Mật Ngữ kỷ' trung niên toàn những gương mặt quen?

Vì sao phim ngôn tình 'Mật Ngữ kỷ' trung niên toàn những gương mặt quen?

Hà Nhuận Đông lên tiếng về hình tượng 'chiến tướng son phấn' của Trương Lăng Hách

Hà Nhuận Đông lên tiếng về hình tượng 'chiến tướng son phấn' của Trương Lăng Hách

Vợ chồng Thư Kỳ và Phùng Đức Luân lên tiếng chuyện 'không muốn có con' suốt 9 năm qua

Vợ chồng Thư Kỳ và Phùng Đức Luân lên tiếng chuyện 'không muốn có con' suốt 9 năm qua