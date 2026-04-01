Thư Kỳ khao khát làm mẹ, kể hành trình vất vả tìm con suốt 9 năm

Từ năm 2016, Thư Kỳ và chồng duy trì cuộc sống hôn nhân kín tiếng. Chính sự kín đáo này từng khiến hôn nhân của họ vướng phải tin đồn rạn nứt. Tuy nhiên, nữ diễn viên khẳng định cả hai đều có cách sống riêng và không bị ảnh hưởng bởi những ý kiến từ bên ngoài.

Khi chia sẻ về quan điểm hôn nhân, Thư Kỳ nói: "Nếu như bạn chưa tìm được người bạn đời ưng ý, độc thân là một sự lựa chọn tuyệt vời. Muốn cùng nhau xây dựng một gia đình, các cặp đôi không phải chỉ cần ở bên nhau mà còn phải bao dung, hỗ trợ và cùng nhau đối mặt với những vấn đề trong cuộc sống hôn nhân. May mắn là tôi đã gặp được đúng người".

Trải qua nhiều thăng trầm trong quá khứ và kết hôn ở độ tuổi muộn, Thư Kỳ cho biết cô trân trọng cuộc sống hiện tại. Sau khi lập gia đình, nữ diễn viên giảm bớt hoạt động nghệ thuật để dành thời gian cho đời sống cá nhân và được nhận xét giữ được phong độ nhan sắc.

Thư Kỳ cũng nhiều lần bày tỏ sự trân trọng đối với chồng và gia đình chồng. Cô cho biết luôn nhận được sự thấu hiểu và ủng hộ, đặc biệt là việc được tôn trọng quá khứ cá nhân.

Dù vậy, trong các cuộc phỏng vấn, Thư Kỳ thừa nhận việc chưa có con là điều khiến cô trăn trở. Cô cho biết bản thân bắt đầu chú ý nhiều hơn đến việc làm mẹ từ sau tuổi 40 và từng chủ động điều chỉnh lối sống để cải thiện sức khỏe.

Nữ diễn viên từng tạm dừng hoạt động nghệ thuật trong một thời gian để tập trung cải thiện sức khỏe và chuẩn bị cho kế hoạch sinh con. Do cơ địa dị ứng, Thư Kỳ phải điều chỉnh chế độ sinh hoạt nghiêm ngặt, từ ăn uống đến nghỉ ngơi. Cô hạn chế nhiều loại thực phẩm, duy trì lối sống điều độ và theo dõi thể trạng chặt chẽ.

Trong quá trình này, nữ diễn viên kết hợp nhiều phương pháp, bao gồm cả Đông y và Tây y. Cô cũng từng thử các biện pháp hỗ trợ sinh sản như kích thích rụng trứng và thụ tinh trong ống nghiệm. Tuy nhiên, kết quả không đạt như kỳ vọng do những yếu tố liên quan đến sức khỏe và độ tuổi.

Theo một số nguồn tin, Thư Kỳ từng cân nhắc việc đông lạnh trứng từ sớm, song chưa thực hiện do lịch trình công việc. Khi kết hôn và có kế hoạch sinh con, việc này trở nên khó khăn hơn.

Suốt 9 năm, từ 41 đến 49 tuổi, Thư Kỳ bền bỉ tìm cách để được làm mẹ. Nữ diễn viên chia sẻ, trong quá trình kích thích rụng trứng, cô không dám soi gương vì người bị sưng, mặt mọc mụn, cảm xúc trở nên bất ổn.

Sau nhiều năm nỗ lực, vợ chồng Thư Kỳ và Phùng Đức Luân được cho là đã dừng các phương pháp điều trị và cân nhắc những lựa chọn khác, trong đó có việc nhận con nuôi.

Trong suốt hành trình này, Phùng Đức Luân luôn đồng hành và thể hiện sự ủng hộ với vợ. Anh cho rằng hạnh phúc hôn nhân không phụ thuộc hoàn toàn vào việc có con, mà quan trọng là sự gắn bó giữa hai người.

Hiện tại, dù chưa thực hiện được mong muốn làm mẹ, Thư Kỳ vẫn duy trì cuộc sống ổn định, cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân, đồng thời nhận được sự quan tâm từ công chúng.