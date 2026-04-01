Thư Kỳ khao khát làm mẹ, kể hành trình vất vả tìm con suốt 9 năm

Sao quốc tế 01/04/2026 06:30

Sau gần 20 năm quen biết, Thư Kỳ và Phùng Đức Luân chính thức kết hôn vào năm 2016. Cuộc hôn nhân của họ được xây dựng từ tình bạn lâu năm và duy trì theo cách riêng tư, ít chia sẻ trước truyền thông.

Khi chia sẻ về quan điểm hôn nhân, Thư Kỳ nói: "Nếu như bạn chưa tìm được người bạn đời ưng ý, độc thân là một sự lựa chọn tuyệt vời. Muốn cùng nhau xây dựng một gia đình, các cặp đôi không phải chỉ cần ở bên nhau mà còn phải bao dung, hỗ trợ và cùng nhau đối mặt với những vấn đề trong cuộc sống hôn nhân. May mắn là tôi đã gặp được đúng người".

Từ năm 2016, Thư Kỳ và chồng duy trì cuộc sống hôn nhân kín tiếng. Chính sự kín đáo này từng khiến hôn nhân của họ vướng phải tin đồn rạn nứt. Tuy nhiên, nữ diễn viên khẳng định cả hai đều có cách sống riêng và không bị ảnh hưởng bởi những ý kiến từ bên ngoài.

Thư Kỳ cũng nhiều lần bày tỏ sự trân trọng đối với chồng và gia đình chồng. Cô cho biết luôn nhận được sự thấu hiểu và ủng hộ, đặc biệt là việc được tôn trọng quá khứ cá nhân.

Trải qua nhiều thăng trầm trong quá khứ và kết hôn ở độ tuổi muộn, Thư Kỳ cho biết cô trân trọng cuộc sống hiện tại. Sau khi lập gia đình, nữ diễn viên giảm bớt hoạt động nghệ thuật để dành thời gian cho đời sống cá nhân và được nhận xét giữ được phong độ nhan sắc.

Thư Kỳ khao khát làm mẹ, kể hành trình vất vả tìm con suốt 9 năm - Ảnh 1

Dù vậy, trong các cuộc phỏng vấn, Thư Kỳ thừa nhận việc chưa có con là điều khiến cô trăn trở. Cô cho biết bản thân bắt đầu chú ý nhiều hơn đến việc làm mẹ từ sau tuổi 40 và từng chủ động điều chỉnh lối sống để cải thiện sức khỏe.

Nữ diễn viên từng tạm dừng hoạt động nghệ thuật trong một thời gian để tập trung cải thiện sức khỏe và chuẩn bị cho kế hoạch sinh con. Do cơ địa dị ứng, Thư Kỳ phải điều chỉnh chế độ sinh hoạt nghiêm ngặt, từ ăn uống đến nghỉ ngơi. Cô hạn chế nhiều loại thực phẩm, duy trì lối sống điều độ và theo dõi thể trạng chặt chẽ.

 

Trong quá trình này, nữ diễn viên kết hợp nhiều phương pháp, bao gồm cả Đông y và Tây y. Cô cũng từng thử các biện pháp hỗ trợ sinh sản như kích thích rụng trứng và thụ tinh trong ống nghiệm. Tuy nhiên, kết quả không đạt như kỳ vọng do những yếu tố liên quan đến sức khỏe và độ tuổi.

Theo một số nguồn tin, Thư Kỳ từng cân nhắc việc đông lạnh trứng từ sớm, song chưa thực hiện do lịch trình công việc. Khi kết hôn và có kế hoạch sinh con, việc này trở nên khó khăn hơn.

Thư Kỳ khao khát làm mẹ, kể hành trình vất vả tìm con suốt 9 năm - Ảnh 2

Suốt 9 năm, từ 41 đến 49 tuổi, Thư Kỳ bền bỉ tìm cách để được làm mẹ. Nữ diễn viên chia sẻ, trong quá trình kích thích rụng trứng, cô không dám soi gương vì người bị sưng, mặt mọc mụn, cảm xúc trở nên bất ổn.

Sau nhiều năm nỗ lực, vợ chồng Thư Kỳ và Phùng Đức Luân được cho là đã dừng các phương pháp điều trị và cân nhắc những lựa chọn khác, trong đó có việc nhận con nuôi.

 

Trong suốt hành trình này, Phùng Đức Luân luôn đồng hành và thể hiện sự ủng hộ với vợ. Anh cho rằng hạnh phúc hôn nhân không phụ thuộc hoàn toàn vào việc có con, mà quan trọng là sự gắn bó giữa hai người.

Hiện tại, dù chưa thực hiện được mong muốn làm mẹ, Thư Kỳ vẫn duy trì cuộc sống ổn định, cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân, đồng thời nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Thư Kỳ lên tiếng về tin đồn 'mắc bệnh ngôi sao' với vị đạo diễn nổi tiếng

Thư Kỳ lên tiếng về tin đồn 'mắc bệnh ngôi sao' với vị đạo diễn nổi tiếng

Mới đây, Thư Kỳ đã giành giải Đạo diễn mới xuất sắc của Hiệp hội Đạo diễn Hong Kong. Trước đó tại lễ trao giải, Lưu Vĩ Cường là người trực tiếp trao cúp cho nữ diễn viên.

Xem thêm
Từ khóa:   Thư Kỳ sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Thư Kỳ lên tiếng về tin đồn 'mắc bệnh ngôi sao' với vị đạo diễn nổi tiếng

Thư Kỳ lên tiếng về tin đồn 'mắc bệnh ngôi sao' với vị đạo diễn nổi tiếng

Thư Kỳ từng từ chối lời mời ăn tối 'giá trị khủng' vì lý do này

Thư Kỳ từng từ chối lời mời ăn tối 'giá trị khủng' vì lý do này

Diễn viên Thư Kỳ tiết lộ sức khỏe giảm sút ở tuổi 50

Diễn viên Thư Kỳ tiết lộ sức khỏe giảm sút ở tuổi 50

Lâm Tâm Như đi du lịch cùng Thư Kỳ đầu năm mới

Lâm Tâm Như đi du lịch cùng Thư Kỳ đầu năm mới

Thư Kỳ rạng rỡ ở tuổi 50, nhan sắc lẫn sự nghiệp đều thăng hoa

Thư Kỳ rạng rỡ ở tuổi 50, nhan sắc lẫn sự nghiệp đều thăng hoa

Phản ứng của chồng Thư Kỳ trước quyết định 'nhận con nuôi' của vợ

Phản ứng của chồng Thư Kỳ trước quyết định 'nhận con nuôi' của vợ

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 5 giờ 16 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 7 giờ 46 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 56 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 8 giờ 16 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 8 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 1 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 9 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?