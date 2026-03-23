Thư Kỳ từng từ chối lời mời ăn tối 'giá trị khủng' vì lý do này

Sao quốc tế 23/03/2026 11:00

Mới đây, đạo diễn Vương Tinh đăng một video trên mạng xã hội, chia sẻ về mối duyên với nữ diễn viên Thư Kỳ.

Mới đây, đạo diễn Vương Tinh tiết lộ, lần đầu tiên nhìn thấy Thư Kỳ là qua một cuốn tạp chí, khi còn chưa gặp mặt trực tiếp đã ký hợp đồng dài hạn với cô cho 6 bộ phim. Chỉ sau một năm hợp tác, Thư Kỳ nhanh chóng nổi tiếng, nhưng cũng kéo theo tranh cãi. “Người thích thì thấy cô rất có khí chất, người không thích lại bảo trông giống người ngoài hành tinh”, Vương Tinh chia sẻ.

Thời điểm Thư Kỳ vừa nổi tiếng, Vương Tinh kiêm luôn vai trò quản lý của cô. Theo vị đạo diễn này, vẻ đẹp độc đáo, hơi hoang dại của Thư Kỳ vừa giúp cô thu hút người hâm mộ, vừa khiến một số giới nhà giàu chú ý theo cách “đặc biệt”. Những lời mời dự tiệc chính là biểu hiện rõ ràng nhất.

Vương Tinh kể, từng có người đưa ra mức giá 1 triệu NDT (khoảng 3,8 tỉ đồng hiện nay) chỉ để mời Thư Kỳ đi ăn một bữa tối. Song, ông đã thay cô thẳng thừng từ chối.

Thư Kỳ từng từ chối lời mời ăn tối 'giá trị khủng' vì lý do này - Ảnh 1

Vương Tinh thẳng thắn cho biết, khi làm quản lý, một trong những nhiệm vụ của ông là giúp Thư Kỳ tránh xa những mối quan hệ xã giao phức tạp.

Lý do ông đưa ra rất rõ ràng, đó là để bảo vệ nữ nghệ sĩ, giúp cô tập trung đóng phim, tránh bị cuốn vào những mối quan hệ xã giao thương mại và thị phi không cần thiết.

Theo truyền thông, câu chuyện này không chỉ là việc “từ chối bữa tiệc đắt đỏ”, mà còn hé lộ một góc của môi trường giải trí thời đó. Khi một nữ minh tinh nổi tiếng nhanh chóng, việc nhận được những lời mời tương tự không phải hiếm, và thái độ của quản lý hay công ty có thể ảnh hưởng lớn đến con đường phát triển của nghệ sĩ.

Thư Kỳ từng từ chối lời mời ăn tối 'giá trị khủng' vì lý do này - Ảnh 2

Việc Vương Tinh từ chối được xem như một hành động “bảo vệ mạnh mẽ”, giúp Thư Kỳ tránh rủi ro và tập trung xây dựng sự nghiệp.

Nhiều khán giả khi nghe câu chuyện đã ủng hộ hành động của Vương Tinh. Nam đạo diễn được khen là người “có nguyên tắc”, “có trách nhiệm”. Một số ý kiến cho rằng, việc Thư Kỳ sau này trở thành diễn viên thực lực, giành giải ảnh hậu, phần nào nhờ được bảo vệ từ sớm.

Diễn viên Thư Kỳ tiết lộ sức khỏe giảm sút ở tuổi 50

Trong buổi phỏng vấn với PEOPLE, Thư Kỳ cởi mở chia sẻ quan điểm về vấn đề tuổi tác. Với cô, tuổi tác chỉ là con số, chưa từng là áp lực.

Xem thêm
Từ khóa:   Thư Kỳ sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

