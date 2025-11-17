Với một diễn viên nổi tiếng bởi vẻ đẹp quyến rũ, đây là cú sốc lớn. Năm 2017, Thư Kỳ quyết định tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật để điều trị, gần như biến mất khỏi truyền thông suốt 8 năm.

Trong buổi phát sóng trực tuyến gần đây, đạo diễn Vương Tinh - người từng hợp tác với Thư Kỳ trong nhiều dự án điện ảnh cho biết nữ diễn viên từng bị dị ứng nặng với mỹ phẩm sau nhiều năm quay phim và tham gia quảng cáo. Bác sĩ chẩn đoán cô mắc chứng viêm da mãn tính hiếm gặp, khiến làn da luôn đỏ, sưng và đau rát. Tình trạng nghiêm trọng đến mức bác sĩ cảnh báo: “Nếu tiếp tục trang điểm, khuôn mặt sẽ không thể cứu vãn”.

Trong thời gian “ở ẩn”, cô không trang điểm, không xuất hiện tại các sự kiện và hạn chế cập nhật mạng xã hội. Nữ diễn viên thử hàng loạt phương pháp điều trị, từ thay đổi chế độ ăn, chăm sóc da tự nhiên, detox cơ thể đến phục hồi tế bào da chuyên sâu. Sau gần năm năm kiên trì, tình trạng da của cô mới dần ổn định.

Trước khi trở thành đạo diễn, Thư Kỳ là một trong những biểu tượng gợi cảm hàng đầu điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc). Từ những vai diễn 18+ để mưu sinh, cô từng bước khẳng định thực lực, trở thành gương mặt được đánh giá cao của điện ảnh Hoa ngữ với ba giải Kim Mã cùng nhiều giải thưởng quốc tế.

Mỗi dự án phim do cô tham gia hoặc chỉ đạo đều đạt doanh thu ấn tượng, giúp Thư Kỳ trở thành một trong những nghệ sĩ nữ đắt giá nhất châu Á, với mức thù lao ước tính khoảng 40 triệu NDT (gần 150 tỷ đồng) cho mỗi phim.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, nữ diễn viên còn có cuộc sống hôn nhân kín tiếng nhưng hạnh phúc bên đạo diễn Phùng Đức Luân - người bạn 20 năm trước khi trở thành bạn đời. Họ kết hôn vào năm 2016 trong một lễ cưới ấm cúng, riêng tư.

Gần 10 năm chung sống, cả hai vẫn ấp ủ mong muốn có con. Thư Kỳ cho biết cô từng nghỉ làm 1 năm để tập trung thụ thai nhưng không thành công.

“Không phải tôi không muốn có con. Tôi luôn mong muốn, chỉ là không thể”, cô nói. Tuổi tác và sức khỏe khiến việc có thai trở nên khó khăn. Hai vợ chồng cũng cân nhắc nhận con nuôi.

Dù vậy, Thư Kỳ khẳng định cô đang có cuộc sống viên mãn. Khi được hỏi về bí quyết giữ bình yên, cô chia sẻ: “Biết nhìn lại khó khăn mỗi ngày, trân trọng mọi người và mọi thứ, buông bỏ khi không được đền đáp, sống đơn giản, nghĩ cho người khác và không ngừng cải thiện bản thân”.