Sau 20 năm, Thư Kỳ 'khóc cạn nước mắt' với phim 18+ Hồi Hồn Kế

Series Netflix 9 tập Hồi Hồn Kế (The Resurrected) được đồng đạo diễn bởi Trần Chính Đạo và Hứa Chiêu Nhậm, lấy bối cảnh một vụ lừa đảo - bắt cóc. Phạm Mạnh Bác vào vai kẻ cầm đầu lừa đảo, trong khi Lý Tâm Khiết và Thư Kỳ vào vai hai người mẹ của các nạn nhân. Con gái của nhân vật Lý Tâm Khiết qua đời, còn con gái của Thư Kỳ trở thành thực vật. Dù họ dùng mọi cách để kẻ cầm đầu bị tuyên án tử hình, nhưng lòng họ vẫn chưa nguôi. Họ tự hỏi: liệu án tử hình có đủ để trả hết tội ác của hắn? Nỗi đau trong họ có thể nguôi ngoai?

Trong sự nghiệp diễn xuất đồ sộ của mình, Thư Kỳ chủ yếu hoạt động ở mảng điện ảnh và hiếm khi tham gia các phim truyền hình dài tập. Cô từng đảm nhận vai chính trong Hồng Phất Nữ và xuất hiện với vai khách mời trong một số phim như Lộc Đỉnh Ký.

Hơn nữa, cái chết "dễ chịu" bằng cách tiêm thuốc độc để thực thi án tử hình lại quá nhẹ nhàng cho một kẻ ác như vậy. Vì thế họ quyết định thực hiện một kế hoạch trả thù cao tay hơn: hồi sinh hắn và tiếp tục tra tấn, đồng thời triển khai kế hoạch báo thù mới.

Tuy nhiên phần hồi sinh này không phải cốt lõi của phim. Điều mà Hồi Hồn Kế hướng đến là quá trình tự cứu rỗi, trưởng thành của những người thân nạn nhân, cũng như câu chuyện về tình mẫu tử của hai người mẹ.

Ngay từ đầu, họ dùng chính cách mà nạn nhân từng chịu để tra tấn kẻ ác nhằm xả cơn giận, như nếu nạn nhân mất đi hai xương sườn thì hắn cũng bị gãy hai xương sườn; nếu bị dao đâm thì hắn cũng bị đâm…

Nhưng rất nhanh, hai người mẹ nhận ra rằng bạo lực và tra tấn không phải cách trả thù ý nghĩa. Người chết không thể sống lại, còn người sống phải biết hướng về phía trước.

Thậm chí Netflix còn đánh giá phim này 18+, nên những ai thích kiểu phim này chắc chắn sẽ thấy hấp dẫn".

Tuy nhiên chính sự phong phú này cũng gây ra một chút lấn át. Hồi Hồn Kế có quá nhiều chi tiết muốn truyền tải, đôi khi khiến cốt truyện trở nên hơi rối, khó bám theo. Phim còn bao gồm nhiều mốc thời gian: ngoài kế hoạch trả thù hiện tại, còn có hồi ức về ba cô gái nạn nhân, với nhiều bí ẩn và các pha "plot twist".

Diễn xuất của Thư Kỳ và Lý Tâm Khiết vẫn rất nổi bật. Hai vai được phân biệt rõ ràng: Thư Kỳ đảm nhận vai mẹ hiền lành, giàu tình mẫu tử; Lý Tâm Khiết đảm nhận vai mẹ cứng rắn, cố chấp.

Điểm chung là cả hai đều yêu con hết mực, sẵn sàng hy sinh tất cả, thể hiện hình ảnh những người mẹ quyền lực và mạnh mẽ. Đây cũng là điểm cộng lớn của phim.

Điều khiến Thư Kỳ gật đầu tham gia chính là vai diễn lần này hoàn toàn khác với những gì cô từng thử: một người phụ nữ nội trợ gần gũi, yếu đuối, giống như những bà hàng xóm xung quanh, cô hy vọng khán giả sẽ cảm nhận được sự thân thuộc ấy.