Vị đạo diễn nổi tiếng bất ngờ tiết lộ Thư Kỳ từng bị ép đóng cảnh nóng

Sao quốc tế 30/09/2025 13:36

Thư Kỳ vượt qua không ít thử thách để có được vị trí như hiện tại, xuất phát từ dòng phim cấp ba rồi dần khẳng định chỗ đứng trong làng giải trí. Tuy nhiên, mới đây, đạo diễn Vương Tinh còn tiết lộ thêm những góc khuất ít người biết tới về sự nghiệp của nữ diễn viên.

Vương Tinh cho biết trong bộ phim Linh hồn và dục vọng, cố diễn viên Kha Tuấn Hùng - người vào vai cha của bạn trai Thư Kỳ - đã chỉnh sửa kịch bản để nhân vật của cô phải lòng ông, từ đó có thêm những cảnh quay thân mật. “Ông ta căn bản là đang lợi dụng cô ấy”, Vương Tinh nói, đồng thời tiết lộ Thư Kỳ khi đó chỉ biết cắn răng chấp nhận vì mới vào nghề.

 

Đạo diễn Vương Tinh còn cho biết, trong những năm đầu bước chân vào làng giải trí, Thư Kỳ nhiều lần nhận được lời mời dự các buổi tiệc xa hoa, thù lao có khi lên đến hàng trăm nghin USD. Tuy nhiên, cô luôn kiên quyết từ chối.

Ngoài những góc khuất trong quá khứ, sự nghiệp của Thư Kỳ được coi là một hành trình đặc biệt trong điện ảnh Hoa ngữ. Xuất thân nghèo khó, cô buộc phải rời nhà từ khi còn nhỏ để tự lập. Những bức ảnh táo bạo thời trẻ giúp Thư Kỳ nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của các nhà làm phim, song cũng kéo theo định kiến đeo bám suốt một thời gian dài.

Vị đạo diễn nổi tiếng bất ngờ tiết lộ Thư Kỳ từng bị ép đóng cảnh nóng - Ảnh 1

Từ cuối thập niên 1990, Thư Kỳ dần thoát khỏi hình ảnh gợi cảm, hợp tác với các đạo diễn lớn như Hầu Hiếu Hiền trong Millennium Mambo (2001) và Three Times (2005). Thành công của Three Times mang về cho cô giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải Kim Mã.

Thư Kỳ là minh tinh hàng đầu màn ảnh Trung Quốc với nhiều tác phẩm nổi bật như “Người vận chuyển”, “Gác kiếm”, “Vợ tôi là gangster 3”, "Kẻ trộm mộ", "Thời khắc đẹp nhất", "Phi thành vật nhiễu", "Ma thổi đèn"... Gần đây, cô có bước tiến quan trọng trong sự nghiệp khi thử sức với vai trò đạo diễn.

Vị đạo diễn nổi tiếng bất ngờ tiết lộ Thư Kỳ từng bị ép đóng cảnh nóng - Ảnh 2

Phim đầu tay do Thư Kỳ làm đạo diễn mang tên “Girl” đã lọt vào hạng mục tranh giải chính của Liên hoan phim quốc tế Venice, góp mặt trong hạng mục Centrepiece của Liên hoan phim quốc tế Toronto.

Đặc biệt, Thư Kỳ vừa thắng giải Đạo diễn xuất sắc nhất của Liên hoan phim quốc tế Busan nhờ tác phẩm này.

Từ 'nữ hoàng cảnh nóng', Thư Kỳ thắng Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim Busan

Từ 'nữ hoàng cảnh nóng', Thư Kỳ thắng Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim Busan

Tại Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 30 (BIFF) vừa khép lại tại Hàn Quốc, cái tên Thư Kỳ đã vang lên trong sự ngỡ ngàng xen lẫn xúc động: cô giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất với tác phẩm đầu tay “Girl”.

