Ngư dân câu được con cá hải tượng khổng lồ nặng 100kg trên sông, dài gần 2 mét lên khỏi mặt nước

Một ngư dân đến từ thành phố Promissão, bang São Paulo, Brazil, đã trải qua khoảnh khắc đáng nhớ vào sáng ngày 11/11, khi anh bắt được một con cá hải tượng khổng lồ ở Cardoso. Con cá này nặng hơn 100 kg và dài gần 2 mét.
Thanh Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

