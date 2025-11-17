Trong 2 ngày đầu tuần (17, 18 tháng 11), 3 con giáp càng làm càng phất, sống trong nhung lụa, vàng chất đầy ba gian nhà, sống trong vui sướng

Trong 2 ngày đầu tuần (17, 18 tháng 11), cục diện Bán Hợp, người tuổi Tỵ làm gì cũng thuận lợi, đi đâu cũng có người giúp đỡ. Ngoài ra nhờ tinh thần trách nhiệm trong mọi việc được giao nên bạn còn nhận được sự tín nhiệm của cấp trên và sự nể phục của đồng nghiệp.

Nhân ngày đang có cát khí vây quanh này, bản mệnh nên chủ động hơn sẽ đẩy nhanh được tiến độ hoàn thành mục tiêu của mình. Khi cố gắng hết mình, bạn sẽ bất ngờ vì năng lực của bản thân cũng như những gì mình có thể đạt được đấy. Hãy cứ yên tâm rằng lúc nào cũng có quý nhân bên cạnh.

Trong 2 ngày đầu tuần (17, 18 tháng 11), chuyện làm ăn của Ngọ trong hôm nay được Tam Hợp cục nâng đỡ nên khởi sắc hơn hẳn. Bạn được cấp trên đánh giá cao khi dám đứng ra nhận trách nhiệm mỗi khi có vấn đề xảy ra trong công việc. Bạn cũng là con giáp giỏi ngoại giao, ăn nói khéo léo nên buôn bán khá đắt hàng.

Ảnh minh họa: Internet

Thu nhập chính của Ngọ trong hôm nay khá ổn nhờ Chính Tài trợ vận. Có lẽ hôm nay bạn thực sự may mắn và có được vận công việc, tài lộc tốt. Bạn nên đầu tư cho công việc hiện tại, đó là khoản đầu tư có lời nhất cho tương lai sau này của bạn.

Con giáp tuổi Mão

Trong 2 ngày đầu tuần (17, 18 tháng 11), Tam Hợp cục xuất hiện, người tuổi Mão đón một ngày vượng vận khí, mọi công việc không có gì phải lo lắng. Bạn có cơ hội được trao đảm nhận nhiều trọng trách, cải thiện tầm ảnh hưởng trong tập thể hoặc được nhìn nhận đúng với năng lực.

Ảnh minh họa: Internet

Cát khí từ Tam Hợp cũng đưa đường dẫn lối để những người tuổi Mão độc thân sớm tìm thấy tình yêu thuộc về riêng mình. Con giáp này không cần phải thể hiện những gì hoa mỹ, bởi đơn giản chỉ là bản thân bạn đã đủ để gây ấn tượng. Bản mệnh nên lắng nghe trái tim mình để không bỏ lỡ người mình yêu.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!