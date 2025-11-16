NÓNG: Thu hồi kem chống nắng ghi SPF 45+, kiểm nghiệm chỉ đạt SPF 2

Đời sống 16/11/2025 15:00

Lô sản phẩm kem chống nắng A Cosmetics Mềm Perfume Moisture Whitening SPF 45+ bị Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi, tiêu hủy toàn bộ do chỉ số chống nắng thực tế chỉ là 2, không phải 45+ như ghi trên nhãn.

Theo thông tin từ VnExpress, yêu cầu được Cục Quản lý Dược đưa ra ngày 16/11, sau khi Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm - mỹ phẩm tỉnh Lâm Đồng lấy mẫu kiểm tra chất lượng tại Nhà thuốc Ngọc Dung (phường 9, thành phố Đà Lạt). Kết quả kiểm nghiệm cho thấy chỉ số chống nắng (SPF) của sản phẩm là 2, chênh lệch nghiêm trọng so với thông tin "SPF 45+" công bố trên bao bì.

Cơ quan chức năng còn phát hiện sản phẩm này không rõ nguồn gốc. Cụ thể, phiếu công bố do doanh nghiệp đăng ký chỉ là "kem mềm trắng da toàn thân", không có chức năng và chỉ số chống nắng. Do đó, phần nhãn "SPF 45+" được dán trên sản phẩm bán ra thị trường là không hợp lệ.

Lô sản phẩm vi phạm có tên đầy đủ là A Cosmetic mềm Perfume Protect Whitening Body Cream Moisture Whitening SPF45+, hộp 1 lọ 150g, số lô 262024. Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ đầu tư mỹ phẩm Phương Anh (quận Tân Phú, TP HCM). Đơn vị sản xuất là Công ty TNHH sản xuất mỹ phẩm Kachi-H (tỉnh Tây Ninh).

NÓNG: Thu hồi kem chống nắng ghi SPF 45+, kiểm nghiệm chỉ đạt SPF 2 - Ảnh 1
Lô sản phẩm kem chống nắng A Cosmetics Mềm Perfume Moisture Whitening SPF 45+ bị Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi, tiêu hủy toàn bộ

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, trước vi phạm này, Cục Quản lý Dược đã chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, nhà thuốc ngừng ngay việc buôn bán, sử dụng lô sản phẩm trên và trả về nơi cung ứng. Các sở y tế có trách nhiệm giám sát việc thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm vi phạm, đồng thời phổ biến thông tin để người dân nhận biết và không sử dụng.

Cục Dược yêu cầu Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng kiểm tra Nhà thuốc Ngọc Dung về việc tuân thủ quy định kinh doanh mỹ phẩm, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng truy xuất nguồn gốc lô hàng. Công ty Phương Anh và Công ty Kachi-H phải hợp tác chặt chẽ với nhà chức trách để xác minh, làm rõ vụ việc.

Chỉ số SPF (Sun Protection Factor) là thước đo khả năng bảo vệ da khỏi tia UVB từ ánh nắng mặt trời. Theo các chuyên gia y tế, việc sử dụng mỹ phẩm giả, kém chất lượng có thể chứa các thành phần độc hại, gây kích ứng, tổn thương da lâu dài, thậm chí ngấm độc tố vào cơ thể.

Thời gian qua, cơ quan chức năng phát hiện nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm giả hoặc kém chất lượng. Gần đây nhất, ông Nguyễn Quốc Vũ, chồng của doanh nhân Đoàn Di Băng, cùng hai người khác bị cáo buộc sản xuất hơn 1.600 sản phẩm kem chống nắng giả. Hôm 13/11, Cục Quản lý Dược cũng đình chỉ lưu hành và thu hồi kem chống nắng LYZEEN Whitening protective spectrum sunscreen SPF50+ PA++++, do xác định là hàng giả.

Bác sĩ xóa nhầm dấu phẩy trong đơn thuốc, bé trai 2 tuổi tử vong do quá liều

Bác sĩ xóa nhầm dấu phẩy trong đơn thuốc, bé trai 2 tuổi tử vong do quá liều

Cái chết của bé trai 2 tuổi tên De’Markus Page tại bang Florida (Mỹ) là lời nhắc nhở đau lòng về sự mong manh của sự sống. Một lỗi đánh máy tưởng chừng đơn giản trong quy trình kê đơn thuốc đã cướp đi sinh mạng một đứa trẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   kem chống nắng tin moi thu hồi kem chống nắng

TIN MỚI NHẤT

Bàng hoàng ô tô 5 chỗ bốc cháy khi đang đậu trong chung cư ở TP.HCM

Bàng hoàng ô tô 5 chỗ bốc cháy khi đang đậu trong chung cư ở TP.HCM

Đời sống 15 phút trước
Cú va chạm mạnh với bình xăng của ô tô ngay lập tức gây ra ngọn lửa bao trùm người đi xe đạp khiến người xem sốc nặng

Cú va chạm mạnh với bình xăng của ô tô ngay lập tức gây ra ngọn lửa bao trùm người đi xe đạp khiến người xem sốc nặng

Video 17 phút trước
Tai nạn thương tâm, xe buýt lao xuống vực sâu khiến 37 người tử vong, 24 người khác bị thương

Tai nạn thương tâm, xe buýt lao xuống vực sâu khiến 37 người tử vong, 24 người khác bị thương

Video 27 phút trước
Phát hiện bé trai 2 tuổi bị nhốt trong xe ô tô trong nhiều giờ người dân địa phương, cảnh sát đã nổ lực giải cứu

Phát hiện bé trai 2 tuổi bị nhốt trong xe ô tô trong nhiều giờ người dân địa phương, cảnh sát đã nổ lực giải cứu

Video 34 phút trước
Nữ ca sĩ tử vong do bị ghế điện ép trên sân khấu khiến dư luận phẫn nộ

Nữ ca sĩ tử vong do bị ghế điện ép trên sân khấu khiến dư luận phẫn nộ

Sao quốc tế 42 phút trước
Thứ 2 và thứ 3 đầu tuần (17/11 - 18/11), khai vận tụ tài, 3 con giáp xòe tay hứng Lộc, tiền chất đầy kho, làm một lời mười, giàu ơi là giàu

Thứ 2 và thứ 3 đầu tuần (17/11 - 18/11), khai vận tụ tài, 3 con giáp xòe tay hứng Lộc, tiền chất đầy kho, làm một lời mười, giàu ơi là giàu

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Vô tình nhìn xuống nước ngư dân rùng mình phát hiện con cá mập trắng khổng lồ bất ngờ lao tới tấn công con mồi

Vô tình nhìn xuống nước ngư dân rùng mình phát hiện con cá mập trắng khổng lồ bất ngờ lao tới tấn công con mồi

Video 48 phút trước
Kinh hoàng khoảnh khắc cây cầu cao 172 mét, dài 758 mét, bất ngờ bị sụp xuống sông sau vài tháng khánh thành

Kinh hoàng khoảnh khắc cây cầu cao 172 mét, dài 758 mét, bất ngờ bị sụp xuống sông sau vài tháng khánh thành

Video 55 phút trước
Thuê người nghiện làm công nhân, bán ma túy rồi trừ vào lương

Thuê người nghiện làm công nhân, bán ma túy rồi trừ vào lương

Đời sống 56 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 17/11/2025, 3 con giáp vận kim tiền vây quanh, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hứng trọn tiền tài của thiện hạ

Kể từ ngày mai, thứ Hai 17/11/2025, 3 con giáp vận kim tiền vây quanh, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hứng trọn tiền tài của thiện hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy căn hộ tầng 12 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm cư dân hốt hoảng di tản

Cháy căn hộ tầng 12 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm cư dân hốt hoảng di tản

NÓNG: Thu hồi kem chống nắng ghi SPF 45+, kiểm nghiệm chỉ đạt SPF 2

NÓNG: Thu hồi kem chống nắng ghi SPF 45+, kiểm nghiệm chỉ đạt SPF 2

Tử vi thứ Hai 17/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

Tử vi thứ Hai 17/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bàng hoàng ô tô 5 chỗ bốc cháy khi đang đậu trong chung cư ở TP.HCM

Bàng hoàng ô tô 5 chỗ bốc cháy khi đang đậu trong chung cư ở TP.HCM

Thuê người nghiện làm công nhân, bán ma túy rồi trừ vào lương

Thuê người nghiện làm công nhân, bán ma túy rồi trừ vào lương

Thông tin MỚI trong vụ người đàn ông đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin MỚI trong vụ người đàn ông đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong ở Hà Nội

Lời khai gây phẫn nộ của người đàn ông xâm hại 2 trẻ em cùng xóm

Lời khai gây phẫn nộ của người đàn ông xâm hại 2 trẻ em cùng xóm

Tài xế xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn, tông người đi xe đạp tử vong

Tài xế xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn, tông người đi xe đạp tử vong

NÓNG: Học sinh, người trên 65 tuổi ở TP.HCM được miễn phí bảo hiểm y tế

NÓNG: Học sinh, người trên 65 tuổi ở TP.HCM được miễn phí bảo hiểm y tế