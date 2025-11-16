Tối 15/11, Công an xã Tân Vĩnh Lộc (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, chiều ngày 15/11, bà T. (61 tuổi) điều khiển xe máy chạy trên đường liên ấp 1-2-3. Khi đến trước số nhà 65, bà T. điều khiển xe chạy lên vỉa hè để vào nhà trọ.

Do mất thăng bằng, bà T. ngã ra đường. Đúng lúc này, một ô tô biển số TP HCM chạy ngang qua đã va chạm với bà T. dẫn đến bà T. tử vong tại chỗ.

Công an xã Tân Vĩnh Lộc phối hợp lực lượng CSGT đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân.

Theo người dân, thời điểm trên, bà T. đang đón cháu đi học trở về. Hiện nguyên nhân đang được tiếp tục điều tra.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 16/11, bà T. (61 tuổi, ở trọ gần hiện trường) điều khiển xe máy chở cháu đi học về. Khi chạy xe lên vỉa hè để vào nơi trọ, bà T. bị mất thăng bằng, ngã ra đường.

Camera an ninh nhà dân gần đó ghi lại, thời điểm bà T. ngã xuống, một ô tô biển số 50G - 021… đang lưu thông qua, va chạm vào bà T. Hậu quả bà T. tử vong tại hiện trường.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM phối hợp với Công an xã Tân Vĩnh Lộc có mặt phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ va chạm.

Vụ việc xảy ra khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ nhẹ.

