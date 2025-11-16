Bàng hoàng 4 vụ học sinh đánh nhau xảy ra tại 1 trường

Đời sống 16/11/2025 05:30

Chính quyền xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh đang vào cuộc xử lý 4 vụ học sinh đánh nhau ở trường THCS và THPT Mỹ Quý.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 15-11, UBND xã Mỹ Quý (tỉnh Tây Ninh) cho biết đã phối hợp Trường THCS & THPT Mỹ Quý xác minh 4 vụ học sinh đánh nhau xảy ra trong và ngoài khuôn viên của trường, sau khi các đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội Facebook.

Vụ việc đầu tiên xảy ra ngày 30-10 giữa hai học sinh khối lớp 9 ở trong trường. Dù mâu thuẫn không lớn, hành vi xô xát vẫn bị ghi lại và lan truyền nhanh chóng, khiến phụ huynh và nhà trường đặc biệt lo lắng.

Đến ngày 10-11 lại tiếp tục xảy ra vụ thứ hai. Lần này, ba học sinh khối 6 và 7 đã đánh một học sinh lớp 6. Vụ việc được thầy cô phát hiện kịp thời, ngăn chặn trước khi xảy ra thương tích nặng.

Bàng hoàng 4 vụ học sinh đánh nhau xảy ra tại 1 trường - Ảnh 1
Vụ đánh nhau giữa hai nhóm học sinh xảy ra trước cổng trường học - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, hai ngày sau, ngày 12-11, nhà trường ghi nhận thêm vụ thứ ba. Năm học sinh khối lớp 7 liên quan, trong đó bốn em cùng đánh một học sinh khác. Đây được đánh giá là vụ việc nghiêm trọng hơn khi số lượng học sinh tham gia đông và diễn biến căng thẳng.

Cũng trong ngày 12-11, vụ thứ tư xảy ra trước cổng trường. Một học sinh lớp 10 đã đánh nhau với ba trường hợp khác là những học sinh đã nghỉ học. Do diễn ra ngoài khuôn viên trường, vụ việc buộc công an xã đang xác minh trách nhiệm để xử lý.

Sau khi rà soát, nhà trường đã mời phụ huynh và học sinh liên quan làm việc, yêu cầu các em viết tường trình, cam kết không tái phạm, đồng thời tổ chức hòa giải giữa các bên. Riêng vụ thứ tư, công an xã tiếp tục làm việc với phụ huynh và các học sinh đã nghỉ học để có hướng xử lý phù hợp.

Bàng hoàng 4 vụ học sinh đánh nhau xảy ra tại 1 trường - Ảnh 2
Hai trong 4 vụ học sinh Trường THCS và THPT Mỹ Quý đánh nhau - Ảnh: Báo Người Lao Động

UBND xã Mỹ Quý cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, đồng thời phối hợp nhà trường tăng cường giáo dục kỹ năng và ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường.

Rùng mình hơn nửa tấn mỡ bẩn bốc mùi sắp 'tuồn' ra thị trường được chế biến giữa nghĩa trang

Rùng mình hơn nửa tấn mỡ bẩn bốc mùi sắp 'tuồn' ra thị trường được chế biến giữa nghĩa trang

Ngày 15/11, Công an xã Hoà Tiến, TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phối hợp UBND xã phát hiện một cơ sở chế biến mỡ động vật trái phép quy mô lớn trong khu vực nghĩa trang trên địa bàn.

Xem thêm
Từ khóa:   bạo lực học đường đánh nhau tin moi

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Hai 17/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

Tử vi thứ Hai 17/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 16/11/2025, quét sạch mây mù, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', sự nghiệp 'phất như diều gặp gió', hỷ sự lâm môn

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 16/11/2025, quét sạch mây mù, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', sự nghiệp 'phất như diều gặp gió', hỷ sự lâm môn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 16/11/2025, 3 con giáp sự nghiệp hưng thịnh tột cùng, tiền bạc đầy túi, ung dung hưởng cuộc sống an nhàn sung sướng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 16/11/2025, 3 con giáp sự nghiệp hưng thịnh tột cùng, tiền bạc đầy túi, ung dung hưởng cuộc sống an nhàn sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Thường xuyên ăn cà chua, cơ thể sẽ nhận về những thay đổi bất ngờ này

Thường xuyên ăn cà chua, cơ thể sẽ nhận về những thay đổi bất ngờ này

Dinh dưỡng 1 giờ 52 phút trước
Bàng hoàng 4 vụ học sinh đánh nhau xảy ra tại 1 trường

Bàng hoàng 4 vụ học sinh đánh nhau xảy ra tại 1 trường

Đời sống 1 giờ 52 phút trước
Lời khai 'lạnh người' của kẻ sát hại cụ bà ở TP.HCM

Lời khai 'lạnh người' của kẻ sát hại cụ bà ở TP.HCM

Đời sống 2 giờ 12 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 16/11/2025, 3 con giáp sự nghiệp như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà

Sau hôm nay, Chủ Nhật 16/11/2025, 3 con giáp sự nghiệp như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 ngày hôm nay (16/11/2025), 3 con giáp tiền tài ùa đến chật ví, quý nhân tương phùng, công danh sự nghiệp phất lên thuận lợi

Trúng số độc đắc sau 16h30 ngày hôm nay (16/11/2025), 3 con giáp tiền tài ùa đến chật ví, quý nhân tương phùng, công danh sự nghiệp phất lên thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Cuối ngày hôm nay (16/11/2025), 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, quý nhân tương trợ, tiền bạc đầy tay, của nả đầy nhà, sự nghiệp vụt sáng

Cuối ngày hôm nay (16/11/2025), 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, quý nhân tương trợ, tiền bạc đầy tay, của nả đầy nhà, sự nghiệp vụt sáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày mai, Chủ Nhật (16/11), 3 con giáp mệnh Rồng vận Phượng, rũ bùn đứng dậy, giàu có an vui, trăm sự hanh thông

Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày mai, Chủ Nhật (16/11), 3 con giáp mệnh Rồng vận Phượng, rũ bùn đứng dậy, giàu có an vui, trăm sự hanh thông

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy căn hộ tầng 12 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm cư dân hốt hoảng di tản

Cháy căn hộ tầng 12 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm cư dân hốt hoảng di tản

Tử vi 3 ngày tới (16/11 - 18/11), 3 con giáp vượng phát Tài Lộc, vàng bạc đỏ rực, giàu nứt đố đổ vách, đời sang trang mới, mọi sự hanh thông

Tử vi 3 ngày tới (16/11 - 18/11), 3 con giáp vượng phát Tài Lộc, vàng bạc đỏ rực, giàu nứt đố đổ vách, đời sang trang mới, mọi sự hanh thông

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 16/11/2025, 3 con giáp 'may túi 3 gang' để nhận Lộc Trời, vận đã đỏ lại càng rực rỡ, làm gì cũng suôn sẻ, hái ra tiền khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 16/11/2025, 3 con giáp 'may túi 3 gang' để nhận Lộc Trời, vận đã đỏ lại càng rực rỡ, làm gì cũng suôn sẻ, hái ra tiền khủng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lời khai 'lạnh người' của kẻ sát hại cụ bà ở TP.HCM

Lời khai 'lạnh người' của kẻ sát hại cụ bà ở TP.HCM

Rùng mình hơn nửa tấn mỡ bẩn bốc mùi sắp 'tuồn' ra thị trường được chế biến giữa nghĩa trang

Rùng mình hơn nửa tấn mỡ bẩn bốc mùi sắp 'tuồn' ra thị trường được chế biến giữa nghĩa trang

Đi bộ trên đường sắt, một người tử vong, một người may mắn thoát nạn

Đi bộ trên đường sắt, một người tử vong, một người may mắn thoát nạn

Cháy căn hộ tầng 12 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm cư dân hốt hoảng di tản

Cháy căn hộ tầng 12 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm cư dân hốt hoảng di tản

Sơn La: Người đàn ông suýt bị lừa chuyển khoản 100 triệu đồng cho "con dâu"

Sơn La: Người đàn ông suýt bị lừa chuyển khoản 100 triệu đồng cho "con dâu"

Xác định danh tính 2 người đàn ông tử vong do trong vụ xe gắn máy va chạm xe tải tại Mũi Né

Xác định danh tính 2 người đàn ông tử vong do trong vụ xe gắn máy va chạm xe tải tại Mũi Né