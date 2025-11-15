Đi bộ trên đường sắt, một người tử vong, một người may mắn thoát nạn

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 14h43’ tại lý trình km 1198+700 trên tuyến đường sắt xuyên Việt qua địa phận khu phố Ngọc Lãng, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào lúc 14h43 ngày 15/11, tại lý trình km 1198+700 trên tuyến đường sắt xuyên Việt qua địa phận khu phố Ngọc Lãng, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Vào thời điểm vừa kể, đoàn tàu hàng mang số hiệu HH9 chạy từ hướng Bắc vào đến lý trình nêu trên đã tông một người phụ nữ đang đi bộ trên đường sắt để qua cầu Sông Chùa. Nạn nhân tử vong tại hiện trường được xác định là Nguyễn Thị Kim Đan (SN 2000, trú ở khu phố Phước Khánh, phường Tuy Hòa).

Một nguồn tin cho hay, trước đó bà Nguyễn Thị Kim Đan cùng 3 người nữa đến khu phố Ngọc Lãng, phường Tuy Hòa để nhậu. Tàn cuộc, hai người lên xe máy đi về, trong khi đó bà Đan cùng ông Nguyễn Dạ Tuyền (SN 1973, trú ở hẻm 4 Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa) đi bộ qua cầu đường sắt Sông Chùa. Khi ông Tuyền đi đến phía Bắc cây cầu này thì đoàn tàu hàng HH9 chạy tới, nhưng đã kịp thoát thân ra phía ta luy mố cầu, trong khi bà Đan còn đi bộ ở phía Nam cây cầu nên đã bị đoàn tàu tông tử vong.

Được biết cách cầu đường sắt Sông Chùa về phía Tây khoảng 30m có cầu đường bộ Sông Chùa trên đường Nguyễn Tất Thành, nhưng ông Tuyền và bà Đan không đi theo đường bộ mà lại cố tình đi trên đường sắt nên đã xảy ra sự cố tai nạn.

Đi bộ trên đường sắt, một người tử vong, một người may mắn thoát nạn - Ảnh 1
Thi thể nạn nhân nằm bên dưới ta-luy đường sắt ở phía nam cầu Sông Chùa - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ VnExpress, một sự việc tương tự xảy a vào ngày 8/11, anh Thậm, ngụ xã Phù Mỹ Bắc, nhân viên Đội Cầu đường Bồng Sơn (Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình) đi tuần đường sắt. Đến đoạn thuộc thôn Văn Trường Tây, xã Bình Dương, anh bị tàu hỏa mang số hiệu D12E-641 chạy theo hướng nam - bắc, tông tử vong.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, đoạn đường sắt xảy ra tai nạn nằm gần quốc lộ 1, có nhiều ánh đèn và tiếng còi ôtô, người đi bộ trên đường ray dễ phân tán, mất tập trung.

