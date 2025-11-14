Giành hát karaoke trong tiệc sinh nhật, một người bị đâm tử vong

Ngày 14/11, Công an TPHCM đang tạm giữ đối tượng Danh Phú (SN 1999) để điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại khu vực ấp Hưng Lân 2, xã Bà Điểm.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 14/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tạm giữ Danh Phú (SN 1996) để điều tra về hành vi giết người.

Kết quả điều tra xác định, khoảng 21h40 ngày 13/11, anh T.N.T. (SN 1997) tổ chức sinh nhật cho con trước nhà trọ ở ấp Hưng Lân 2, xã Bà Điểm, TPHCM và mời một số người bạn đến tham dự, trong đó có Danh Phú và Đ.X.L. (SN 1996).

Trong lúc nhậu, giữa những người tham gia tiệc xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Quá trình can ngăn, giữa Phú và L. xảy ra xích mích và thách thức nhau.

Sau đó, Phú được một số người đưa về phòng trọ anh ta thuê gần đó nghỉ ngơi. Tuy nhiên, nghi phạm cầm con dao, chạy đến đâm anh L. 2 nhát.

Khu vực xảy ra vụ án mạng ở xã Bà Điểm - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, thấy nạn nhân nằm bất động, Phú hoảng sợ chạy khỏi hiện trường. Riêng nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng không qua khỏi.

Nhận tin báo, Công an xã Bà Điểm phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM vào cuộc truy xét, bắt giữ Phú cách hiện trường khoảng 1km.

Bước đầu, nguyên nhân vụ việc được xác định xuất phát từ việc nhóm người dự tiệc sinh nhật giành micro để hát karaoke, dẫn đến mâu thuẫn và xảy ra vụ việc đau lòng.

Sáng sớm 13/11, trên đường đạp xe đi khám bệnh, người đàn ông ở xã Văn Hiến va chạm với xe khách và tử vong.

