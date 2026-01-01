Xử phạt nữ TikToker lái xe tải có hành vi dừng xe giữa đường chặn xe khác

Chị Ngô T. M. H được xác định vi phạm quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 6 Nghị định 168/NĐ-CP của Chính phủ; bị xử phạt 700.000 đồng. Biên bản vi phạm hành chính đối với chị Ngô T. M. H đã được Phòng CSGT Thái Nguyên thiết lập chiều ngày 31/12/2025.

Theo thông tin VOV , ngày 1/1/2026, theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) cho biết: Nhận chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc, xác minh làm rõ vụ việc: Vào 22h ngày 29/12/2025, tại tuyến đường thuộc địa phận xã Ngàn Sơn, tỉnh Thái Nguyên, chị Ngô T.M.H (sinh năm 1999, trú tại Trung Hội, Thái Nguyên) điều khiển xe tải biển số 20C-237.xx đã có hành vi vi phạm dừng xe không sát mép lề đường bên phải theo chiều đi ở nơi có lề đường hẹp hoặc không có lề đường.

Được biết, chị Ngô T.M.H là một nữ tài xế nổi tiếng trên Tiktok. Chị thường đăng tải các đoạn video về hành trình lái xe đầu kéo chở hàng trên mạng xã hội Tiktok, với hơn 662.000 lượt theo dõi.

Như trước đó báo Dân Trí đưa tin, ngày 31/12/2025, mạng xã hội lan truyền đoạn video của nữ TikToker N.T.M.H. tố một tài xế xe tải hạng nặng liên tục nháy đèn pha khi di chuyển ngược chiều với mình qua đoạn tránh phường Bắc Kạn, thuộc lộ trình Thái Nguyên - Cao Bằng.

Khi đăng tải sự việc lên mạng xã hội, nữ tài xế H. cho biết hệ thống chiếu sáng mạnh ảnh hưởng khả năng quan sát, buộc cô dừng xe. Sau đó, hai tài xế dừng xe và có màn tranh cãi gay gắt.

Khoảnh khắc "chặn đầu xe" của nữ tài xế xe hạng nặng gây tranh cãi. Ảnh: Báo Dân Trí.

Theo Cục Cảnh sát Giao thông: Quá trình tham gia giao thông, việc nhường nhịn nhau là một nét đẹp văn hóa, người dân không nên thay thế một lỗi nhỏ của người khác bằng một vi phạm pháp luật của mình. Trường hợp này, nếu chị Ngô T. M. H tiếp tục thiếu kiềm chế sẽ rất dễ gây đến hành vi vi phạm pháp luật phức tạp hơn như: cản trở giao thông đường bộ; gây rối trật tự công cộng.