Danh tính nam TikToker say xỉn lái xe, gây tai nạn khiến 2 người tử vong

Đời sống 19/10/2025 06:00

Một TikToker chuyên review ẩm thực, với kênh cá nhân thu hút gần 100.000 người theo dõi say xỉn lái xe, gây tai nạn khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 18/10, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Lê Thanh Hoàng (24 tuổi, ngụ phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. 

Hoàng được biết đến là một TikToker chuyên review ẩm thực, với kênh cá nhân thu hút gần 100.000 người theo dõi.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 2h40 ngày 5/8, Hoàng điều khiển ô tô 4 chỗ chở theo anh Sầm Hoàng T. (22 tuổi, ở phường Rạch Giá, An Giang) và Nguyễn Phước D. (22 tuổi, ngụ xã Cù Lao Giêng, An Giang) lưu thông trên Quốc lộ 1, hướng từ TP Cần Thơ về Vĩnh Long. 

Khi đến đoạn gần cổng Khu công nghiệp Hòa Phú (xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long), ô tô của Hoàng va chạm vào phía sau xe thu gom rác do tài xế T.N.T. (36 tuổi, ngụ xã Trung Thành) điều khiển, đang đậu sát lề bên phải, hướng Cần Thơ đi Vĩnh Long.

 

 

Hậu quả 2 người trên ô tô của Hoàng tử vong, nam TikToker bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu.

Danh tính nam TikToker say xỉn lái xe, gây tai nạn khiến 2 người tử vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn làm 3 người thương vong - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, quá trình làm việc, Hoàng thừa nhận trước khi gây ra vụ tai nạn, Hoàng đã nhậu cùng bạn bè tại Cần Thơ sau đó dù say vẫn điều khiển ô tô về Vĩnh Long. Khi đến địa điểm trên, Hoàng ngủ gật dẫn đến vụ tai nạn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn là do lỗi của Lê Thanh Hoàng điều khiển ô tô không quan sát.

