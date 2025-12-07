Ứng cứu tàu cá TP.HCM chìm trên biển Quảng Trị, 4 ngư dân được cứu sống gần đảo Hòn La

Đời sống 07/12/2025 16:02

Một tàu cá của ngư dân bị chìm khi neo đậu gần đảo Hòn La. Lực lượng biên phòng đã tiếp cận hiện trường, kiểm tra sức khỏe và hỗ trợ thuyền viên.

 

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 7/12, Đồn Biên phòng Roòn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị xác nhận khoảng 6h cùng ngày, tàu cá BV-93600TS do ông Thái Quốc Toàn (SN 1981, trú tại xã Long Hải, TPHCM) làm thuyền trưởng bị chìm ở khu vực cảng Hòn La.

Đồn Biên phòng Roòn đã triển khai lực lượng và phương tiện tiếp cận tàu cá gặp nạn để cứu hộ. Rất may sau khi tàu cá chìm, 4 ngư dân gặp nạn được thuyền viên tàu BV-93601TS ứng cứu an toàn.

Ngư dân gặp nạn được cán bộ biên phòng kiểm tra sức khỏe, đưa về bờ và hỗ trợ lên phương án trục vớt con tàu.

Ứng cứu tàu cá TP.HCM chìm trên biển Quảng Trị, 4 ngư dân được cứu sống gần đảo Hòn La - Ảnh 1
Khu vực tàu cá bị chìm. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Theo nhà chức trách, tàu cá gặp nạn làm thủ tục xuất bến tại cảng cá Mũi Ông, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị ngày 6/12. Tàu ra neo đậu ở vùng biển trước cảng Hòn La chờ ra khơi thì gặp sự cố phá nước dẫn đến chìm.

Trước đó trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cũng đã cứu sống 2 ngư dân trôi dạt trên biển. Cụ thể theo thông tin VTC News, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Trị phối hợp với tàu cá kịp thời cứu sống 2 ngư dân trôi dạt trên biển do chìm thuyền trong lúc thả lưới. Đó là anh Nguyễn Văn Nhân (sinh năm 1980) và anh Nguyễn Đức Thuận (sinh năm 1981), đều sống tại tổ dân phố Tân Mỹ, phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị. Hai người này đi thuyền nhỏ ra biển thả lưới; không may thuyền bị vào nước và chìm dần khiến họ trôi dạt trên biển.

Khoảng 18h20 ngày 5/12, tàu vận tải Khánh Minh 09 do anh Nguyễn Quang Công làm thuyền trưởng đang di chuyển vào cửa Gianh thì phát hiện anh Nguyễn Văn Nhân và cứu lên tàu an toàn.

Ban Chỉ huy bộ đội biên phòng Quảng Trị chỉ đạo Đồn biên phòng Cảng Gianh khẩn trương phối hợp với tàu cá của ngư dân tổ chức tìm kiếm, ứng cứu anh Nguyễn Đức Thuận vẫn đang trôi dạt trên biển.

Đến 21h ngày 5/12, lực lượng Đồn biên phòng Cảng Gianh và tàu cá QB-98601TS được huy động tìm kiếm đã phát hiện anh Thuận và đưa lên tàu.

Chìm thuyền, 2 ngư dân được tàu Khánh Minh 09 và Biên phòng Quảng Trị cứu sống sau nhiều giờ trôi dạt trên biển

Chìm thuyền, 2 ngư dân được tàu Khánh Minh 09 và Biên phòng Quảng Trị cứu sống sau nhiều giờ trôi dạt trên biển

Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phối hợp với tàu cá kịp thời cứu sống 2 ngư dân trôi dạt trên biển do chìm thuyền trong lúc thả lưới.

